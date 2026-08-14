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ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 14 de agosto de 2026

Miles de titulares acceden esta jornada a sus haberes de acuerdo con el cronograma oficial, que contempla un refuerzo para los ingresos mínimos y actualizaciones mensuales atadas a la variación de la inflación

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
ANSES paga hoy, viernes 14 de agosto de 2026, a millones de beneficiarios según el cronograma oficial de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el marco de la actualización mensual de haberes y asignaciones, millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reciben hoy sus pagos correspondientes al mes de agosto de 2026, según el calendario oficial.

El organismo confirmó un aumento de 1,89 % en jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, junto con el pago de un bono extraordinario para quienes perciben haberes mínimos, medida que busca sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

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Quiénes cobran hoy, 14 de agosto de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas cuyos DNI terminan en 4. Este grupo percibe el haber mensual actualizado y el bono extraordinario correspondiente.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

También corresponde el pago de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo a quienes tengan DNI finalizado en 4. Este beneficio, que busca garantizar el acceso a recursos básicos para niñas, niños y adolescentes, se abona en la misma fecha para ambos tipos de asignación.

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Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
ANSES aplicó en agosto de 2026 un aumento de 1,89 % en jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, con actualizaciones ligadas a la inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4 reciben hoy el pago actualizado. Esta prestación está destinada a proteger el ingreso de mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Este viernes, cobran la Asignación por Prenatal las beneficiarias cuyos DNI terminan en 6 y 7. Esta prestación está destinada a trabajadoras registradas o monotributistas durante el embarazo y se actualiza mensualmente conforme a la movilidad basada en el IPC.

En cuanto a la Asignación por Maternidad, el pago se realiza el primer día del calendario de cobro para todas las terminaciones de DNI, por lo que ya fue acreditado a todas las titulares en la primera fecha del cronograma de agosto.

Pensiones No Contributivas

En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC), hoy cobran aquellas personas cuyos DNI terminan en 8 y 9. Se trata de jubilados por invalidez y vejez que reciben tanto el haber mensual como el bono extraordinario en caso de corresponder.

Las Pensiones No Contributivas cobran hoy para DNI terminados en 8 y 9, y las Asignaciones de Pago Único siguen disponibles hasta el 11 de septiembre (REUTERS/Francisco Loureiro)
Las Pensiones No Contributivas cobran hoy para DNI terminados en 8 y 9, y las Asignaciones de Pago Único siguen disponibles hasta el 11 de septiembre (REUTERS/Francisco Loureiro)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las Asignaciones de Pago Único están disponibles para su cobro, dado que el período habilitado para percibir este beneficio abarca del 11 de agosto al 11 de septiembre. La acreditación no depende de la terminación del DNI, y se efectúa una vez que la persona beneficiaria presenta la documentación requerida ante ANSES.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de PNC están disponibles para todas las terminaciones de documento entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre. Los beneficiarios pueden consultar la fecha específica a través de los canales oficiales de ANSES.

Progresar

La Beca Progresar, correspondiente al mes de julio, también forma parte del calendario de pagos de ANSES y se distribuye según la terminación del DNI de los beneficiarios. El pago se realiza en fechas escalonadas: hoy, 14 de agosto, reciben el monto quienes tienen documentos finalizados en 2 y 3.

De cuánto son las jubilaciones en agosto 2026

En agosto de 2026, el monto que perciben los jubilados y pensionados se ve impactado tanto por el incremento de la fórmula de movilidad como por el pago del bono extraordinario. El haber mínimo mensual se ubica en $489.775,93, suma que resulta de adicionar $419.775,93 correspondientes al haber actualizado y el bono de $70.000 otorgado por ANSES.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
El haber mínimo de ANSES en agosto de 2026 asciende a $489.775,93 con bono, la AUH llega a $150.848 y la jubilación máxima alcanza $2.824.694,50 (ANSES)

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total llega a $405.820,74, compuesto por $335.820,74 del haber actualizado más $70.000 del bono. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedan en $363.843,15, al combinar $293.843,15 del haber con el bono extraordinario. La Pensión Madre de 7 Hijos corresponde a $419.775,93, y al sumarse el bono extraordinario, el monto total a cobrar es de $489.775,93.

La jubilación máxima es de $2.824.694,50, considerando los ajustes y descuentos previstos por la normativa vigente. Todos estos valores se revisarán periódicamente conforme avance la inflación y según lo que disponga la normativa, de acuerdo con el mecanismo del Decreto 274/2024, que ajusta los haberes con base en el IPC de dos meses previos.

De cuánto son las asignaciones en agosto 2026

Las asignaciones familiares y universales también reciben en agosto un reajuste conforme a la movilidad y la inflación registrada. El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $150.848 por cada menor, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $491.173. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanza este mes los $75.433.

El pago de las asignaciones se realiza conforme al calendario habitual de acreditaciones, sin modificaciones en las fechas de cobro respecto a meses anteriores. Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro accediendo a los canales oficiales del organismo e ingresando su número de beneficio o CUIL en el sistema de consulta habilitado.

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