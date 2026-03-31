River Plate presentó a Tobías Ramírez como nuevo refuerzo: el primer entrenamiento bajo las órdenes del Chacho Coudet

Tobías Ramírez junto al presidente Stefano Di Carlo tras su firma de contrato con River Plate

River Plate presentó de manera oficial a Tobías Ramírez, defensor central de 19 años, quien firmó contrato hasta diciembre de 2029 y se integró a los entrenamientos bajo la dirección de Eduardo Coudet. El anuncio se realizó este martes, tras la primera práctica del futbolista con el plantel profesional, y significó el cierre de una operación estratégica para el club de Núñez.

“El defensor selló su vínculo con el Club de manera definitiva hasta diciembre de 2029. En la firma del contrato, el futbolista estuvo acompañado por el Presidente, Stefano Di Carlo”, expresó el club mediante un comunicado.

La llegada de Tobías Ramírez se concretó luego de que el jugador completara la revisión médica el lunes 30 de marzo. El defensor, procedente de Argentinos Juniors, fue adquirido por el 80% de su pase, una negociación que implicó un desembolso de 3,5 millones de dólares brutos (5 millones netos). El acuerdo se alcanzó tras gestiones aceleradas, aprovechando la prórroga excepcional concedida por la venta de Matías Galarza Fonda, lo que permitió registrar la incorporación fuera del mercado habitual.

Tobías Ramírez junto al presidente Stefano Di Carlo y los dirigentes Andrés Ballotta (vicepresidente), Mariano Taratuty (vicepresidente), Agustín Forchieri (secretario general) y Guillermo Laje (tesorero)

El futbolista, nacido en Virrey del Pino, completó su formación en el semillero de Argentinos Juniors, donde debutó en Primera División el 28 de enero de 2024 ante River Plate, bajo la dirección técnica de Gabriel Milito. Desde entonces, acumuló 43 partidos oficiales, sin goles ni expulsiones, y recibió cinco tarjetas amarillas. En el último año, disputó 31 encuentros, aunque su presencia en 2026 se había reducido a dos partidos tras recuperarse de una lesión muscular.

La presentación oficial de Ramírez en las redes sociales de River Plate selló el proceso que lo transformó en el primer refuerzo solicitado por Eduardo Coudet, quien acumula tres triunfos en igual cantidad de presentaciones desde su llegada al conjunto de Núñez para reemplazar a Marcelo Gllardo.

El entrenador ya había manifestado su interés por el defensor durante su paso por el Deportivo Alavés y ahora contará con él para reforzar una línea que sufrió bajas importantes, como la lesión de Juan Carlos Portillo, cuya recuperación lo marginará de la competencia durante todo el año.

El contrato de Ramírez lo vincula a River Plate hasta el 31 de diciembre de 2029, blindando al jugador en la institución por un periodo prolongado. El acuerdo se cerró en medio de la Fecha FIFA y tras las primeras jornadas del Torneo Apertura, en un contexto donde Argentinos Juniors necesitaba generar ingresos por ventas.

Tobías Ramírez, con paso en las selecciones juveniles de Argentina, se convirtió en el nuevo refuerzo de River Plate

En el plano internacional, Ramírez cuenta con una trayectoria destacada en selecciones juveniles. Fue capitán de la selección argentina Sub 20 en el Mundial de Chile 2025, torneo en el que disputó los siete partidos como titular y lideró al equipo hasta el subcampeonato, cayendo en la final ante Marruecos. Su desempeño incluyó cuatro vallas invictas, consolidando su perfil de líder defensivo. Además, integró la Selección Sub 17 y suma casi 50 partidos internacionales en categorías juveniles.

El defensor sobresale por su capacidad de anticipo y su dominio del juego aéreo, cualidades que le permitieron consolidarse rápidamente en la máxima categoría. Su versatilidad para desempeñarse con ambos perfiles en la zaga y su ascendencia en grupos jóvenes fueron factores valorados por el cuerpo técnico de River Plate.

La nueva incorporación se suma en un momento en que el club busca alternativas para fortalecer el sector defensivo, de cara a una agenda exigente que incluye el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana 2026. River Plate debutará en el certamen internacional el próximo 8 de abril en Bolivia frente a Blooming, y se espera que Ramírez pueda disputar minutos en esa competencia.

El futbolista Tobías Ramírez agradece a Argentinos Juniors y a sus aficionados en una emotiva despedida tras su salida rumbo a River Plate

El proceso de adaptación comenzó oficialmente este martes, cuando Tobías Ramírez participó en su primera práctica bajo las órdenes de Eduardo Coudet en el predio de Ezeiza. Posteriormente, el club difundió un mensaje de bienvenida en sus canales oficiales, formalizando la llegada del defensor.

La llegada de Tobías Ramírez responde a una necesidad inmediata del plantel, pero también a una apuesta para los próximos años, en una posición que el club considera estratégica. La dirigencia y el cuerpo técnico confían en que el defensor aporte solidez y liderazgo a una defensa que afrontará desafíos locales e internacionales en este 2026.

“Gracias Argentinos por abrirme las puertas desde el primer día. El club donde no solo crecí y me formé como profesional, también como persona. Quiero agradecer a todos los entrenadores que me acompañaron en estos años, a cada una de las personas que trabajan en el club, a los dirigentes, a mis compañeros y en especial, a todos los hinchas del Bicho. Me llevo muchísimas enseñanzas, aprendizajes y momentos que quedarán para siempre en mí. Gracias por todo Bicho”, agradeció el futbolista en su cuenta de Instagram para despedirse del conjunto de La Paternal.