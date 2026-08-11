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Beyoncé enfrenta nueva demanda por derechos de autor en “Alien Superstar”

La disputa gira en torno al fragmento hablado que aparece al inicio de la canción del album ‘Renaissance’

La nueva demanda llega después de que una primera acción judicial relacionada con “Alien Superstar” fuera desestimada en junio. (Foto AP/Chris Pizzello)
La nueva demanda llega después de que una primera acción judicial relacionada con “Alien Superstar” fuera desestimada en junio. (Foto AP/Chris Pizzello)
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Beyoncé recibió una nueva demanda por presunta infracción de derechos de autor relacionada con “Alien Superstar”, una de las canciones de su álbum Renaissance. Hirose Enterprise y el productor Shuji Hirose sostienen que la cantante utilizó sin autorización un fragmento de “Moonraker”, canción interpretada por John Holiday, y cuestionan la licencia que su equipo obtuvo después del lanzamiento del disco.

Según documentos judiciales obtenidos por TMZ, los demandantes disputan el uso del “intro hablado” de “Moonraker” al comienzo de “Alien Superstar”, estrenada en 2022. Hirose afirma que su empresa posee los derechos de la canción y que el material fue incorporado a la producción sin contar con la autorización correspondiente antes de que Renaissance llegara al público.

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El punto central de la disputa está en quién tenía realmente autoridad para conceder esos derechos. De acuerdo con la demanda, el equipo de Beyoncé obtuvo una licencia de John Holiday semanas después del lanzamiento del álbum. Sin embargo, Hirose sostiene que el cantante ya no tenía la facultad de autorizar el uso del material, pues habría transferido sus derechos sobre la canción décadas atrás.

La empresa asegura, además, que notificó a la compañía de Beyoncé sobre la supuesta infracción, pero que el disco continuó comercializándose.

FOTO DE ARCHIVO-Beyonce acepta el premio al Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica por "Renaissance" durante la 65 edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 5 de febrero de 2023. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo
FOTO DE ARCHIVO-Beyonce acepta el premio al Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica por "Renaissance" durante la 65 edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 5 de febrero de 2023. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Ante esta situación, Hirose Enterprise busca una orden judicial que impida que Beyoncé y las compañías involucradas continúen obteniendo ingresos por el uso de la obra. También reclama una compensación económica, aunque la cantidad solicitada no ha sido especificada.

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Una primera demanda fue desestimada

La nueva acción judicial tiene un antecedente directo. En julio de 2025, Hirose Enterprises presentó una demanda contra Parkwood Entertainment, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing y Warner Chappell por el mismo conflicto relacionado con “Moonraker”. Sin embargo, el caso fue desestimado el 26 de junio de 2026 por el juez federal Mark C. Scarsi.

La decisión no determinó quién tenía los derechos sobre la canción ni resolvió si Beyoncé había utilizado el sample de manera indebida. La demanda resultó improcedente por un error de carácter administrativo: la empresa demandante no existía legalmente cuando presentó aquella primera acción legal.

Según USA Today, el caso fue presentado el 29 de julio de 2025, mientras que Hirose Enterprises fue constituida en Florida el 6 de agosto de ese mismo año. Por ello, el juez concluyó que la compañía no tenía capacidad jurídica para presentar la demanda en ese momento.

Beyoncé obtuvo una licencia de John Holiday después del lanzamiento de “Alien Superstar”, según los documentos citados en la nueva demanda. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)
Beyoncé obtuvo una licencia de John Holiday después del lanzamiento de “Alien Superstar”, según los documentos citados en la nueva demanda. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

“Alien Superstar” ya había generado otra disputa

La canción también estuvo involucrada en otra controversia por derechos de autor poco después del lanzamiento de Renaissance. En 2022, los integrantes de Right Said Fred cuestionaron públicamente el uso de elementos de su éxito “I’m Too Sexy” en “Alien Superstar”.

La banda afirmó que Beyoncé no les había pedido permiso para utilizar la melodía. El equipo de la cantante rechazó esa versión y aseguró que sí existió autorización y que Right Said Fred recibió un pago por el uso de la composición.

La cantante también tuvo que responder en 2022 a cuestionamientos de Right Said Fred por el uso de elementos de “I’m Too Sexy” (©2020 MPG Ltd)
La cantante también tuvo que responder en 2022 a cuestionamientos de Right Said Fred por el uso de elementos de “I’m Too Sexy” (©2020 MPG Ltd)

Los representantes de Beyoncé calificaron las acusaciones de “erróneas e increíblemente despectivas”, según la declaración entregada a Entertainment Weekly. Además, sostuvieron que “el permiso no solo fue concedido, sino que ellos hablaron públicamente de su agradecimiento por estar en el álbum”.

En aquel caso, además, había un elemento que respaldaba la versión de Beyoncé: antes del lanzamiento de Renaissance, la cuenta verificada de Right Said Fred había publicado que era “agradable” recibir un crédito de composición en el nuevo álbum de la cantante.

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