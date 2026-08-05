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Rihanna presume un atrevido conjunto de pavo real y tocado de piedras en el carnaval de Barbados

La artista regresó a su país natal para el Grand Kadooment Day, recorrió calles entre música soca y convivió con familias y niños

La cantante desfiló por las calles de Bridgetown junto a la banda Aura, liderada por su hermano Rorrey Fenty, durante el cierre del festival Crop Over (X)

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Rihanna volvió a sus raíces en Barbados con un traje de carnaval en turquesa cubierto de gemas, cristales y plumas de pavo real en el Grand Kadooment Day del Crop Over 2026, la fiesta que cierra el festival de cosecha más tradicional del Caribe.

La cantante de 38 años desfiló el lunes por las calles de Bridgetown junto a la banda Aura, liderada por su hermano Rorrey Fenty.

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Videos publicados en redes sociales la mostraron saludando a seguidores, chocando palmas con niños y ondeando la mano desde una carroza repleta de participantes.

El traje fue obra de la diseñadora barbadiense Lauren Austin, quien colabora con Rihanna en sus atuendos del Crop Over desde 2013.

Rihanna luce un atuendo de carnaval adornado con joyas en el Crop Over 2026 de Barbados
Rihanna volvió a Barbados para el Grand Kadooment Day del Crop Over 2026 con un traje de carnaval en turquesa cubierto de gemas, cristales y plumas de pavo real (REUTERS/X)

Me encanta lo atrevida que es Rihanna: su estilo tiene filo y no le teme a usar lo que quiera, cuando quiera”, declaró Austin en una entrevista con Vogue en 2017.

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En esa misma conversación, la diseñadora añadió: “En el festival es muy importante vestirse con el traje completo para sentir de verdad el ambiente del Crop Over. Es eufórico, libre y radiante”.

El conjunto incluyó un body con bordados y lentejuelas, un tocado cubierto de piedras preciosas, un gran penacho de plumas en tonos azul, rosa, naranja y verde, piezas para los brazos y las piernas, y calzado de malla diseñado para bailar en la calle.

La artista convirtió su presencia en el Crop Over en una tradición personal tras desfilar también en 2024 y 2019 con otros trajes de carnaval (Backgrid UK/The Grosby Group)
La artista convirtió su presencia en el Crop Over en una tradición personal tras desfilar también en 2024 y 2019 con otros trajes de carnaval (Backgrid UK/The Grosby Group)

El Grand Kadooment Day es el desfile que cierra el festival mensual de Barbados, una celebración del fin de la zafra azucarera con raíces en el siglo XVII.

Cada año, los participantes recorren las calles con trajes elaborados al ritmo de la música soca.

Rihanna ha convertido el evento en una tradición personal. Su última participación antes de esta había sido en 2024, cuando desfiló con un traje de piedras en rosa y naranja. En 2019 había optado por un minivestido con plumas en rosa fucsia.

Más allá del traje, la artista participó como una más entre los masqueraders: probó comida local, se tomó fotografías con familias y saludó a niños a lo largo del recorrido.

El conjunto que llevó puesto incluyó un body con bordados y lentejuelas, un tocado con piedras preciosas, un penacho multicolor y calzado de malla para bailar en la calle (Backgrid UK/The Grosby Group)
El conjunto que llevó puesto incluyó un body con bordados y lentejuelas, un tocado con piedras preciosas, un penacho multicolor y calzado de malla para bailar en la calle (Backgrid UK/The Grosby Group)

“Me encanta lo relajada y feliz que está en casa”, escribió un asistente al festival en Instagram.

Robyn Rihanna Fenty nació el 20 de febrero de 1988 en la parroquia de Saint Michael, Barbados, y creció en la capital, Bridgetown. Su ascenso a la fama global no cortó el vínculo con la isla: el gobierno de Barbados fue formalizando ese lazo de manera progresiva a lo largo de casi dos décadas.

El primer reconocimiento oficial llegó en 2008, cuando las autoridades la designaron embajadora cultural con funciones de promoción turística.

Diez años después, en 2018, la primera ministra Mia Amor Mottley amplió ese mandato al nombrarla Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, con responsabilidades en educación, turismo e inversión.

La foto acertijo Rihanna
Rihanna nació en la parroquia de Saint Michael, Barbados, en 1988. En 2021, el gobierno de la isla la declaró Heroína Nacional, el máximo honor del país (Archivo)

Rihanna tiene un profundo amor por este país, reflejado en su filantropía”, declaró Mottley en aquel momento, según recogió la BBC.

El vínculo alcanzó su punto más alto en 2021, cuando Barbados se proclamó república y el gobierno otorgó a Fenty el título de Heroína Nacional, el máximo honor del país.

La primera ministra la invistió con las palabras “que brilles como un diamante”, en alusión a su éxito musical de 2012, de acuerdo con The Guardian.

La estrella pop realizó un baile al estilo twerking para su pareja, quien también es padre de sus tres hijos (X)

Rihanna baila con A$AP Rocky en una discoteca de Barbados

La noche del martes, Rihanna y A$AP Rocky prolongaron las celebraciones del Crop Over en lo que pareció ser un club nocturno en Barbados.

La pareja bailó junta y la cantante, con un vestido de colores, se mostró visiblemente animada durante la velada.

Esa misma noche, también organizó la fiesta de cumpleaños de su hijo Riot Rose Mayers, quien cumplió tres años con una celebración de temática de Spider-Man.

La cantante comparte tres hijos con su pareja A$AP Rocky: los niños RZA, de 4 años, y Riot, de 3, además de la pequeña Rocki, de 10 meses.

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