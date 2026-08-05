Economía
Agregar Infobae enGoogle

Ley de Tierras: un campo argentino vale menos de la mitad que uno brasileño y un tercio que uno estadounidense

El oficialismo retiró a último momento el capítulo sobre venta de campos a extranjeros. Los datos del sector ubican la tierra argentina por debajo de Brasil y Estados Unidos, con precios que llevan más de una década sin recuperar los niveles de 2011

Campo agrícola y cielo con nubes rosadas
La tierra productiva argentina acumula más de una década de estancamiento en sus precios
Guardar

Este jueves el Senado debatirá la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un proyecto que buscaba realizar cuatro modificaciones clave en la regulación. Y, aunque el oficialismo retiró a último momento el capítulo que eliminaba los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, el debate se da en un contexto en el que un campo de primera calidad en la Argentina cuesta menos de la mitad que uno brasileño y un tercio que uno estadounidense, aún cuando su productividad es mayor.

Esa brecha aparece en los relevamientos de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) y la Compañía Argentina de Tierras: una hectárea equivalente vale USD 27.500 en Brasil y USD 42.000 en Estados Unidos, mientras que en la Argentina tiene un costo de USD 15.850 por hectárea. El contraste reavivó la discusión sobre el acceso a la tierra argentina justo cuando sus precios acumulan más de una década de estancamiento.

PUBLICIDAD

La sesión en la que se tratará la ley quedó prevista para este jueves a las 14, tras el cuarto intermedio del mes pasado. Según lo acordado, el resto del proyecto seguirá en debate con cambios sobre expropiaciones, terrenos afectados por incendios y procesos de titulación y desalojo.

Originalmente, la iniciativa buscaba reunir cuatro reformas. Además del punto sobre tierras rurales, proponía modificar la regulación para que las indemnizaciones por expropiación incorporen valor de mercado y lucro cesante, derogar restricciones de hoy impiden vender o cambiar el uso de terrenos alcanzados por incendios forestales o rurales, entre otras modificaciones.

PUBLICIDAD

La decisión de quitar el apartado sobre venta de campos a capitales extranjeros se tomó este miércoles después de una cumbre en el bloque de la UCR con Patricia Bullrich, jefa libertaria en la Cámara alta. El movimiento buscó salvar una sesión que llegaba con tensión política y dejó a Bullrich ante un nuevo revés.

Un campo de primera calidad en la Argentina vale USD 15.850 por hectárea, frente a USD 27.500 en Brasil y USD 42.000 en Estados Unidos
Un campo de primera calidad en la Argentina vale USD 15.850 por hectárea, frente a USD 27.500 en Brasil y USD 42.000 en Estados Unidos

El mercado rural argentino sigue por debajo de sus vecinos

Según los datos de CAIR, el pico histórico de precios en la Argentina se registró en 2011. Desde entonces, los valores cayeron de forma sostenida por los vaivenes económicos del país y llegaron a ubicarse entre 40% y 70% por debajo de tierras con igual capacidad productiva en otros mercados de la región.

En el último año, con cierta estabilidad macroeconómica, los precios subieron entre 10% y 15% frente al lustro anterior. Aun así, el rebote no alcanzó para recuperar el terreno perdido frente a Brasil, Estados Unidos y, en algunos segmentos, Uruguay.

El relevamiento distingue entre tierra agrícola de primera calidad y campos ganaderos. En ambos rubros, la Argentina aparece rezagada pese al reconocimiento internacional de la productividad de sus suelos.

El oficialismo retiró a último momento el capítulo sobre venta de campos a extranjeros
El oficialismo retiró a último momento el capítulo sobre venta de campos a extranjeros

En el segmento agrícola de primera calidad, Brasil cerró 2025 con un precio promedio de USD 27.500 por hectárea y Estados Unidos con USD 42.000, según el relevamiento de CAIR y CAT. En el rubro ganadero, las pasturas estadounidenses promediaron USD 4.740 por hectárea en 2025, con un crecimiento real compuesto de 1,8% anual en los últimos cinco años. En Uruguay, el precio promedio de los campos ganaderos marcó un récord de USD 3.967 por hectárea en 2024, un valor que multiplica por más de diez el mínimo de USD 386 registrado en 2002. La tierra argentina, en cambio, no logró replicar esa trayectoria: sus precios llevan más de una década sin recuperar los niveles de 2011.

El Triángulo de Oro concentra los valores más altos del país

Dentro de la Argentina, la zona de mayor cotización es el llamado Triángulo de Oro, formado por las localidades de Rojas, Salto y Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Allí una hectárea se ubica entre USD 15.000 y USD 17.000, y los precios bajan a medida que se alejan de ese núcleo.

Otros polos de referencia son el centro y sur de Córdoba, los alrededores de Río Cuarto, el sudeste bonaerense, con Necochea, Mar del Plata y Tres Arroyos, y la zona de Venado Tuerto. En el otro extremo, la Patagonia, con Chubut y Santa Cruz, muestra valores de entre USD 200 y USD 450 por hectárea para campos ovinos y bovinos.

El cuadro regional de zonas ganaderas de la cámara también exhibe esa distancia interna. El nordeste de Buenos Aires, en el área de invernada de Capilla del Señor, cotiza entre USD 7.000 y USD 12.000 por hectárea, con una tendencia de fuerte recuperación.

infografia

Más abajo aparecen Corrientes Sur, con valores de USD 1.000 a USD 2.000; Chaco y Formosa, entre USD 700 y USD 1.400; y San Luis con el norte de Córdoba, entre USD 600 y USD 1.400. En Estados Unidos, el Corn Belt dedicado a pasturas va de USD 6.200 a USD 7.400 por hectárea, mientras que la región del Pacífico, con Oregon y Washington, llega a 9.900 dólares.

La actividad repunta, pero la incertidumbre todavía pesa sobre los precios

La inmobiliaria rural Tierra Fértil sostiene que la tierra argentina de primera calidad vale hoy lo mismo que en 2011. Referentes del sector consultados por Infobae atribuyen ese estancamiento a la incertidumbre económica y política: “Muchos prefieren esperar qué pasa después de las elecciones; hay desconfianza, miedo a nuevos impuestos o trabas”.

A pesar de ese freno en los valores de venta, la demanda sigue activa. De hecho, el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural, elaborado por CAIR, cerró junio de 2026 en 47,73 puntos, 9,13 por debajo de mayo. Pese a esa caída, fue el segundo mes con mayor actividad del año.

La baja se explicó por una menor oferta de campos agrícolas y mixtos de alta calidad. El mismo índice señaló que los valores de la hacienda siguen generando un buen nivel de consultas sobre campos ganaderos y que la tendencia de largo plazo muestra una recuperación sostenida desde los mínimos de noviembre de 2023, coincidentes con las elecciones generales y el ballotage.

Temas Relacionados

ley de tierrassenadoley de inviolabilidad privadacongresotierracampoagroganaderíaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las reservas del Banco Central superaron los USD 50.000 millones y tocaron el nivel más alto desde 2019

La autoridad monetaria adquirió USD 8 millones este miércoles y sus tenencias brutas quedaron en USD 50.059 millones, el máximo en la era Milei

Las reservas del Banco Central superaron los USD 50.000 millones y tocaron el nivel más alto desde 2019

Fue a esquiar a Bariloche en plena temporada, mostró cuánto cuesta un día en las pistas y su gasto total se viralizó

Una influencer desató un debate al revelar cuál fue el gasto total por persona entre pases, alquiler de equipos y comidas

Fue a esquiar a Bariloche en plena temporada, mostró cuánto cuesta un día en las pistas y su gasto total se viralizó

El dólar registró una leve suba y se mantiene cerca de su récord nominal

El mayorista cerró a $1.496,50, con más de USD 500 millones operados. Al público subió a $1.520 para la venta en el Banco Nación

El dólar registró una leve suba y se mantiene cerca de su récord nominal

Cómo afecta el conflicto diplomático con Brasil al proceso de privatización de Aysa

La tensión bilateral abre interrogantes sobre la participación de dos operadores brasileños que analizan competir por la empresa de agua y saneamiento, en una licitación que exige una vasta experiencia en la materia. Cuáles son esas empresas

Cómo afecta el conflicto diplomático con Brasil al proceso de privatización de Aysa

Arcor invertirá USD 3,8 millones en un parque solar y generará su propia energía para su planta industrial de Catamarca

La iniciativa permitirá cubrir hasta el 90% del consumo eléctrico del complejo de Recreo con fuentes renovables

Arcor invertirá USD 3,8 millones en un parque solar y generará su propia energía para su planta industrial de Catamarca

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Estupor en el fútbol tailandés: un futbolista murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido

Mariano Navone sigue de racha: logró un gran triunfo ante Valentin Vacherot en el Masters 1000 de Montreal

El “guiño” de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo en el álbum de fotos de sus vacaciones

Crece la tensión en la FIFA tras la reunión de emergencia en Marruecos: la estrategia de Infantino para afrontar la crisis luego de retirar su proyecto

TELESHOW

Yaz Jaureguy respondió a las críticas por el pony con la crin rosa que le regalaron a su hija con el Colo Barco

Yaz Jaureguy respondió a las críticas por el pony con la crin rosa que le regalaron a su hija con el Colo Barco

Pía Slapka vivió un reencuentro inolvidable con sus hermanos en Medjugorje: abrazos y fe

Daniela Christiansson deslumbró con una sensual postal al borde de la piscina en Suiza

Rosalía almorzó en una mítica parrilla de Buenos Aires y causó furor con sus seguidores

El descargo de la familia de Tuli Acosta en medio del escándalo con Luck Ra: “Dios pondrá las cosas en su lugar”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Bernardo Arévalo celebra la liberación condicionada de Pacheco y Chaclán

El presidente Bernardo Arévalo celebra la liberación condicionada de Pacheco y Chaclán

Corea del Norte despliega una unidad de misiles balísticos en Rusia para atacar Ucrania

Autoridades señalan a un empleado de mantenimiento como principal sospechoso del asesinato de estadounidense Caroline Heaviland en Costa Rica

Tribunal de Costa Rica acepta las garantías de Estados Unidos para extraditar a “Macho Coca”

Nueva escalada en el mar Rojo: los rebeldes hutíes lanzaron un ataque con misiles contra dos petroleros de Arabia Saudita