Ley de Tierras: un campo argentino vale menos de la mitad que uno brasileño y un tercio que uno estadounidense

La tierra productiva argentina acumula más de una década de estancamiento en sus precios

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Este jueves el Senado debatirá la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un proyecto que buscaba realizar cuatro modificaciones clave en la regulación. Y, aunque el oficialismo retiró a último momento el capítulo que eliminaba los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, el debate se da en un contexto en el que un campo de primera calidad en la Argentina cuesta menos de la mitad que uno brasileño y un tercio que uno estadounidense, aún cuando su productividad es mayor.

Esa brecha aparece en los relevamientos de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) y la Compañía Argentina de Tierras: una hectárea equivalente vale USD 27.500 en Brasil y USD 42.000 en Estados Unidos, mientras que en la Argentina tiene un costo de USD 15.850 por hectárea. El contraste reavivó la discusión sobre el acceso a la tierra argentina justo cuando sus precios acumulan más de una década de estancamiento.

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La sesión en la que se tratará la ley quedó prevista para este jueves a las 14, tras el cuarto intermedio del mes pasado. Según lo acordado, el resto del proyecto seguirá en debate con cambios sobre expropiaciones, terrenos afectados por incendios y procesos de titulación y desalojo.

Originalmente, la iniciativa buscaba reunir cuatro reformas. Además del punto sobre tierras rurales, proponía modificar la regulación para que las indemnizaciones por expropiación incorporen valor de mercado y lucro cesante, derogar restricciones de hoy impiden vender o cambiar el uso de terrenos alcanzados por incendios forestales o rurales, entre otras modificaciones.

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La decisión de quitar el apartado sobre venta de campos a capitales extranjeros se tomó este miércoles después de una cumbre en el bloque de la UCR con Patricia Bullrich, jefa libertaria en la Cámara alta. El movimiento buscó salvar una sesión que llegaba con tensión política y dejó a Bullrich ante un nuevo revés.

Un campo de primera calidad en la Argentina vale USD 15.850 por hectárea, frente a USD 27.500 en Brasil y USD 42.000 en Estados Unidos

El mercado rural argentino sigue por debajo de sus vecinos

Según los datos de CAIR, el pico histórico de precios en la Argentina se registró en 2011. Desde entonces, los valores cayeron de forma sostenida por los vaivenes económicos del país y llegaron a ubicarse entre 40% y 70% por debajo de tierras con igual capacidad productiva en otros mercados de la región.

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En el último año, con cierta estabilidad macroeconómica, los precios subieron entre 10% y 15% frente al lustro anterior. Aun así, el rebote no alcanzó para recuperar el terreno perdido frente a Brasil, Estados Unidos y, en algunos segmentos, Uruguay.

El relevamiento distingue entre tierra agrícola de primera calidad y campos ganaderos. En ambos rubros, la Argentina aparece rezagada pese al reconocimiento internacional de la productividad de sus suelos.

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El oficialismo retiró a último momento el capítulo sobre venta de campos a extranjeros

En el segmento agrícola de primera calidad, Brasil cerró 2025 con un precio promedio de USD 27.500 por hectárea y Estados Unidos con USD 42.000, según el relevamiento de CAIR y CAT. En el rubro ganadero, las pasturas estadounidenses promediaron USD 4.740 por hectárea en 2025, con un crecimiento real compuesto de 1,8% anual en los últimos cinco años. En Uruguay, el precio promedio de los campos ganaderos marcó un récord de USD 3.967 por hectárea en 2024, un valor que multiplica por más de diez el mínimo de USD 386 registrado en 2002. La tierra argentina, en cambio, no logró replicar esa trayectoria: sus precios llevan más de una década sin recuperar los niveles de 2011.

El Triángulo de Oro concentra los valores más altos del país

Dentro de la Argentina, la zona de mayor cotización es el llamado Triángulo de Oro, formado por las localidades de Rojas, Salto y Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Allí una hectárea se ubica entre USD 15.000 y USD 17.000, y los precios bajan a medida que se alejan de ese núcleo.

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Otros polos de referencia son el centro y sur de Córdoba, los alrededores de Río Cuarto, el sudeste bonaerense, con Necochea, Mar del Plata y Tres Arroyos, y la zona de Venado Tuerto. En el otro extremo, la Patagonia, con Chubut y Santa Cruz, muestra valores de entre USD 200 y USD 450 por hectárea para campos ovinos y bovinos.

El cuadro regional de zonas ganaderas de la cámara también exhibe esa distancia interna. El nordeste de Buenos Aires, en el área de invernada de Capilla del Señor, cotiza entre USD 7.000 y USD 12.000 por hectárea, con una tendencia de fuerte recuperación.

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Más abajo aparecen Corrientes Sur, con valores de USD 1.000 a USD 2.000; Chaco y Formosa, entre USD 700 y USD 1.400; y San Luis con el norte de Córdoba, entre USD 600 y USD 1.400. En Estados Unidos, el Corn Belt dedicado a pasturas va de USD 6.200 a USD 7.400 por hectárea, mientras que la región del Pacífico, con Oregon y Washington, llega a 9.900 dólares.

La actividad repunta, pero la incertidumbre todavía pesa sobre los precios

La inmobiliaria rural Tierra Fértil sostiene que la tierra argentina de primera calidad vale hoy lo mismo que en 2011. Referentes del sector consultados por Infobae atribuyen ese estancamiento a la incertidumbre económica y política: “Muchos prefieren esperar qué pasa después de las elecciones; hay desconfianza, miedo a nuevos impuestos o trabas”.

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A pesar de ese freno en los valores de venta, la demanda sigue activa. De hecho, el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural, elaborado por CAIR, cerró junio de 2026 en 47,73 puntos, 9,13 por debajo de mayo. Pese a esa caída, fue el segundo mes con mayor actividad del año.

La baja se explicó por una menor oferta de campos agrícolas y mixtos de alta calidad. El mismo índice señaló que los valores de la hacienda siguen generando un buen nivel de consultas sobre campos ganaderos y que la tendencia de largo plazo muestra una recuperación sostenida desde los mínimos de noviembre de 2023, coincidentes con las elecciones generales y el ballotage.

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