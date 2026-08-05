Tribunal de Costa Rica acepta las garantías de Estados Unidos para extraditar a “Macho Coca”

La resolución únicamente levantó las medidas cautelares derivadas de la solicitud estadounidense, pero el imputado continuará en prisión preventiva por una causa local sobre robo de combustible. Fuente: Trivisión

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El Tribunal Penal de Limón, en Costa Rica, aceptó las garantías enviadas por Washington y dejó a Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, a un paso de ser extraditado a Nueva York. Estados Unidos aseguró que solo será juzgado por el delito pedido, sin cadena perpetua ni una pena superior a 50 años.

De acuerdo a la información de las autoridades, Estados Unidos no asumió un compromiso expreso de no solicitar la pena de muerte porque ese castigo no está previsto para el delito atribuido a Bell Fernández dentro de la legislación penal federal estadounidense. Y con el aval de la jueza del caso a esa documentación, el único paso operativo pendiente es coordinar el vuelo chárter que lo trasladará a Nueva York.

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Cómo se coordinará el traslado a Nueva York

Aceptados los documentos, la Fiscalía de Costa Rica deberá coordinar la entrega con el Organismo de Investigación Judicial y la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. El envío de la documentación siguió una ruta institucional: la Embajada de Estados Unidos la remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de allí pasó a la Corte Suprema de Justicia y luego al Tribunal Penal de Limón, que debía decidir sobre su validez, según una publicación del medio Centroamérica360.

El medio informó que la documentación fue presentada a finales de la semana pasada para su evaluación. Además señaló que se espera que Bell Fernández sea trasladado en los próximos días en un vuelo chárter desde Costa Rica hacia Nueva York.

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El capo narco José Efraín López Mendoza, conocido como “Macho Coca”, durante un proceso judicial con la presencia de agentes de la DEA tras su captura en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solicitud de extradición había sido aprobada en junio por el Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José. Ese tribunal revirtió la negativa inicial del Tribunal Penal de Limón, que había rechazado la entrega al considerar que la reforma constitucional que permite extraditar costarricenses por delitos de narcotráfico no podía aplicarse retroactivamente.

La acusación por narcotráfico en Nueva York

La orden de extradición fue presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 5 de noviembre de 2025, citó Infobae. De acuerdo con la acusación, Bell Fernández habría encabezado una organización transnacional dedicada al almacenamiento, distribución y exportación de grandes cargamentos de cocaína entre marzo de 2022 y agosto de 2023.

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Las pesquisas sostienen que el grupo utilizaba rutas marítimas para mover droga desde Sudamérica hacia Costa Rica y desde allí hacia Estados Unidos y Europa. Como parte de esa investigación, agentes encubiertos de la DEA mantuvieron reuniones con Bell Fernández en las que, según el expediente, negociaron precios, rutas y logística para el envío de estupefacientes.

Esos encuentros quedaron registrados en audios y videos incorporados al proceso judicial. Las autoridades estadounidenses también afirman que el costarricense facilitó una muestra controlada de cocaína para verificar la calidad del producto y luego acordó el envío de aproximadamente 700 kilogramos de cocaína hacia Nueva York en agosto de 2023, sin saber que trataba con agentes infiltrados.

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En noviembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de sancionados. El organismo sostuvo que presuntamente utilizaba embarcaciones pesqueras para transportar cocaína y que participó en la consolidación de Costa Rica como punto de tránsito de droga hacia Norteamérica.

Ilustración conceptual de acuarela que representa la extradición y la cooperación judicial internacional, con manos esposadas, un documento de la DEA y las banderas de Costa Rica y Estados Unidos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice la defensa sobre la extradición y la salud del procesado

El abogado defensor Manrique González confirmó a medios locales que ya fueron notificados de las promesas relativas a las eventuales condenas y que prácticamente se completaron todos los requisitos formales de la extradición. También dijo que su cliente afronta el proceso con serenidad y espera que las autoridades estadounidenses respeten el debido proceso para demostrar su inocencia.

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González describió así su estado actual: “Él está bastante fuerte. Siempre es una persona súper fuerte, a pesar de que es una persona ya mayor y que tiene padecimientos crónicos y que su estado de salud se deterioró por las circunstancias del sistema penitenciario nacional”.

El defensor agregó que Bell Fernández comprende plenamente la situación jurídica que enfrenta y que está dispuesto a comparecer ante la justicia estadounidense. En Costa Rica, la Fiscalía suspendió temporalmente el único proceso penal que mantenía abierto, vinculado al caso PetroCoke por el presunto robo de combustible a los poliductos de Recope, lo que eliminó el principal obstáculo legal para su entrega.

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Si el traslado se concreta, Bell Fernández se convertirá en el cuarto costarricense extraditado a Estados Unidos bajo la reforma constitucional que habilita la entrega de nacionales por delitos de narcotráfico, después de Celso Gamboa, Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”, y Johnny Angulo, conocido como “John Cadenas”. Centroamérica360 indicó además que el gobierno estadounidense tendría interés en pedir también la extradición de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.