Mafia: The Old Country muestra la jugabilidad de la expansión ‘Man of Honor’

Mafia: The Old Country presenta un nuevo tráiler.

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2K y Hangar 13 publicaron un adelanto de tres minutos con la jugabilidad de Mafia: The Old Country - Man of Honor, expansión que continuará la historia de Enzo Favara y recuperará a Ennio Salieri. El contenido llegará el 14 de agosto a PlayStation 5, Xbox Series y PC, con dos capítulos narrativos y nuevas actividades para el modo Free Ride.

Qué muestra el adelanto de Man of Honor

La expansión, presentada en español como Hombre de Honor, transcurre en Sicilia durante el invierno de 1905. Han pasado varios meses desde la iniciación de Enzo en la familia criminal Torrisi, donde ya se ganó la confianza de sus superiores como un soldado fiable. Su siguiente encargo lo llevará a trabajar junto a Cesare y Salieri en una misión delicada.

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Salieri acaba de salir de prisión y pretende recuperar aquello que considera suyo. El Don encarga a Enzo y Cesare que lo ayuden, una tarea que los empuja hacia las disputas criminales de Valle Dorata. La trama estará marcada por lealtades sometidas a prueba, deudas pendientes y enfrentamientos derivados del regreso del antiguo mafioso.

Los dos capítulos cubren una etapa que el juego base no había mostrado: los primeros tiempos de Enzo al servicio de los Torrisi y su ascenso como soldato. Ese término identifica a un miembro formal de una familia mafiosa que opera bajo las órdenes de sus superiores. Según la descripción de 2K, las misiones ocurren cuando el protagonista ya había alcanzado un momento destacado dentro de ese rango.

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El vínculo con Salieri conecta esta precuela ambientada en Sicilia con personajes conocidos de la saga. Man of Honor presenta una versión joven de Ennio, anterior a su emigración a Estados Unidos y a los acontecimientos asociados con él en otras entregas de Mafia.

Nuevas armas, vehículos y desafíos Free Ride

Los capítulos incorporarán entornos, armas, vehículos y amuletos que no estaban disponibles en la campaña original. También habrá caballos, trajes y zonas nuevas, aunque 2K todavía no desglosó cuántos elementos tendrá cada categoría ni cómo se obtendrán durante la historia.

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El modo Free Ride recibirá otra parte importante del contenido. Esta modalidad permite recorrer los escenarios y completar actividades separadas de la progresión lineal de la campaña. Salieri funcionará como el contacto principal del jugador para acceder a los nuevos trabajos y desafíos.

Las actividades incluirán carreras, combates y misiones de sigilo, además de variantes diseñadas con una dificultad mayor. Hangar 13 las describe como pruebas extremas dirigidas a jugadores que ya dominan los sistemas de conducción, enfrentamiento y movimiento sin ser detectados.

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Completar estos encargos permitirá ganar recompensas mientras se descubren nuevos coleccionables y lugares que no habían aparecido en el juego. La expansión agregará también actividades opcionales, por lo que sus novedades no quedarán restringidas a los dos episodios de la historia.

Josh Zammit, director de diseño de Hangar 13, explicó las características del contenido en el adelanto. La presentación combina fragmentos de las misiones narrativas con secuencias de las nuevas pruebas, ofreciendo el primer vistazo directo a cómo se jugará esta continuación.

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Mafia: The Old Country, de Hangar 13.

El regreso de Salieri y la fecha de lanzamiento

La presencia de Ennio Salieri es el principal enlace con el primer Mafia. En esta etapa todavía se encuentra en Sicilia y es descrito por 2K como un nombre conocido en varias regiones y períodos del crimen organizado. Man of Honor permitirá acompañarlo tanto en los capítulos argumentales como en las actividades de Free Ride.

El contenido mantiene la estructura concentrada de Mafia: The Old Country, un juego con una campaña más lineal que otras entregas de la serie. Los nuevos capítulos seguirán esa orientación narrativa, mientras que Free Ride ofrecerá un espacio para carreras, combates, sigilo y exploración fuera de la ruta principal.

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2K y Hangar 13 no detallaron en los materiales compartidos la duración estimada de los dos capítulos. El adelanto tampoco especifica el número de misiones, desafíos, vehículos o armas que serán incorporados.

Mafia: The Old Country ya se encuentra disponible en PlayStation 5, Xbox Series y PC; en computadoras se vende mediante Steam. La expansión Man of Honor se estrenará en las tres plataformas el 14 de agosto.

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