Estupor en el fútbol tailandés: un futbolista murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido

El momento en el que un rayo impactó en un futbolista en pleno partido

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Un rayo impactó durante un partido de la Golok FA Cup 2026 en el estadio Santipap, en el municipio de Su-ngai Kolok al sur de Tailandia, y causó la muerte del futbolista Safwan (Sofwan) Awae, de 24 años, quien integraba recientemente el plantel de Yala FC. Nueve jugadores más resultaron heridos por el impacto, según informaron medios locales como el Bangkok Post y Thai PBS.

El incidente ocurrió durante el tiempo de descuento del encuentro, cuando una tormenta eléctrica sorprendió a los presentes en el estadio. Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto del impacto, con un destello repentino sobre el campo y varios futbolistas cayendo al suelo. La grabación, publicada originalmente por el usuario Abdul Basir Chepor en Facebook, luego fue replicada por medios internacionales como The Independent y The Sun.

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De acuerdo con lo reportado por el Bangkok Post, Sofwan Awae acababa de incorporarse al Yala FC, equipo de la tercera división tailandesa, tras su paso por el Pattani FC. Durante el partido, sus compañeros intentaron reanimarlo en el lugar, pero los esfuerzos resultaron infructuosos. Personal médico trasladó a los heridos, ocho de ellos tailandeses, al Hospital Sungai Kolok. El único jugador extranjero afectado, el malasio Mohamad Alif Ezzahan Bin Zulkifit, de 22 años, regresó a su país para continuar su recuperación.

La policía local confirmó la identidad de la víctima fatal como Safwan Awae, extremo de 24 años, y precisó que el incidente se produjo en la prórroga de la semifinal del torneo. El partido transcurría bajo intensas lluvias y fuertes vientos cuando el rayo alcanzó a los jugadores en el campo, según informó Thai PBS World. Awae fue declarado muerto poco después de su llegada al hospital, mientras que los demás afectados permanecen bajo observación médica.

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El futbolista falleció a los 24 años

La Federación Tailandesa de Fútbol (FAT) emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Awae, y manifestó su acompañamiento en “este difícil momento”. Por su parte, el Yala FC publicó un mensaje oficial el mismo día del accidente, donde transmitió su pesar a los allegados del jugador. “La Federación comparte el dolor con la familia, los amigos y el club durante este difícil momento”, expresó la entidad en el documento recogido por el medio tailandés.

El torneo Golok FA Cup 2026 reúne a clubes locales de las provincias del sur de Tailandia y equipos de Malasia. Según datos citados por Thai PBS, en los últimos años se han registrado otras tragedias similares en campos de fútbol de la región. Entre los casos recientes mencionados figuran el del indonesio Septian Raharja en febrero de 2024, el brasileño Caio Henrique De Lima Goncalves en diciembre de 2023 y el peruano De La Cruz Meza en noviembre de 2024, todos fallecidos como consecuencia de descargas eléctricas en pleno partido.

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Especialistas consultados por el medio tailandés Matichon recomendaron que las actividades deportivas al aire libre se suspendan ante la primera señal de lluvia intensa y sugirieron la instalación de pararrayos en los estadios para reducir los riesgos asociados a tormentas eléctricas.

El nombre de Safwan Awae había cobrado notoriedad en la región por su desempeño reciente: firmó contrato con el Yala FC el 29 de julio y ayudó al Pattani FC a ascender a la Segunda División en la temporada anterior, con siete goles en 18 partidos.

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