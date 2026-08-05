Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Estupor en el fútbol tailandés: un futbolista murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido

Safwan Awae, de 24 años, perdió la vida mientras disputaba un partido de su equipo, Yala FC. Otros nueve jugadores resultaron heridos

El momento en el que un rayo impactó en un futbolista en pleno partido
Guardar

Un rayo impactó durante un partido de la Golok FA Cup 2026 en el estadio Santipap, en el municipio de Su-ngai Kolok al sur de Tailandia, y causó la muerte del futbolista Safwan (Sofwan) Awae, de 24 años, quien integraba recientemente el plantel de Yala FC. Nueve jugadores más resultaron heridos por el impacto, según informaron medios locales como el Bangkok Post y Thai PBS.

El incidente ocurrió durante el tiempo de descuento del encuentro, cuando una tormenta eléctrica sorprendió a los presentes en el estadio. Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto del impacto, con un destello repentino sobre el campo y varios futbolistas cayendo al suelo. La grabación, publicada originalmente por el usuario Abdul Basir Chepor en Facebook, luego fue replicada por medios internacionales como The Independent y The Sun.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo reportado por el Bangkok Post, Sofwan Awae acababa de incorporarse al Yala FC, equipo de la tercera división tailandesa, tras su paso por el Pattani FC. Durante el partido, sus compañeros intentaron reanimarlo en el lugar, pero los esfuerzos resultaron infructuosos. Personal médico trasladó a los heridos, ocho de ellos tailandeses, al Hospital Sungai Kolok. El único jugador extranjero afectado, el malasio Mohamad Alif Ezzahan Bin Zulkifit, de 22 años, regresó a su país para continuar su recuperación.

La policía local confirmó la identidad de la víctima fatal como Safwan Awae, extremo de 24 años, y precisó que el incidente se produjo en la prórroga de la semifinal del torneo. El partido transcurría bajo intensas lluvias y fuertes vientos cuando el rayo alcanzó a los jugadores en el campo, según informó Thai PBS World. Awae fue declarado muerto poco después de su llegada al hospital, mientras que los demás afectados permanecen bajo observación médica.

PUBLICIDAD

Hombre joven con bigote, cabello oscuro y camiseta blanca de cuello en retrato en blanco y negro. Fondo desenfocado
El futbolista falleció a los 24 años

La Federación Tailandesa de Fútbol (FAT) emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Awae, y manifestó su acompañamiento en “este difícil momento”. Por su parte, el Yala FC publicó un mensaje oficial el mismo día del accidente, donde transmitió su pesar a los allegados del jugador. “La Federación comparte el dolor con la familia, los amigos y el club durante este difícil momento”, expresó la entidad en el documento recogido por el medio tailandés.

El torneo Golok FA Cup 2026 reúne a clubes locales de las provincias del sur de Tailandia y equipos de Malasia. Según datos citados por Thai PBS, en los últimos años se han registrado otras tragedias similares en campos de fútbol de la región. Entre los casos recientes mencionados figuran el del indonesio Septian Raharja en febrero de 2024, el brasileño Caio Henrique De Lima Goncalves en diciembre de 2023 y el peruano De La Cruz Meza en noviembre de 2024, todos fallecidos como consecuencia de descargas eléctricas en pleno partido.

Especialistas consultados por el medio tailandés Matichon recomendaron que las actividades deportivas al aire libre se suspendan ante la primera señal de lluvia intensa y sugirieron la instalación de pararrayos en los estadios para reducir los riesgos asociados a tormentas eléctricas.

El nombre de Safwan Awae había cobrado notoriedad en la región por su desempeño reciente: firmó contrato con el Yala FC el 29 de julio y ayudó al Pattani FC a ascender a la Segunda División en la temporada anterior, con siete goles en 18 partidos.

Temas Relacionados

deportes-internacionalTailandiaSafwan AwaeFútboldeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mariano Navone sigue de racha: logró un gran triunfo ante Valentin Vacherot en el Masters 1000 de Montreal

El argentino se impuso en tres sets ante el 18° del mundo y avanzó a la tercera ronda. Tomás Etcheverry, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo quedaron eliminados

Mariano Navone sigue de racha: logró un gran triunfo ante Valentin Vacherot en el Masters 1000 de Montreal

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena buscará su primer triunfo en el certamen ante el Pincha en el duelo postergado de la fecha 2. Desde las 19, con transmisión de TNT Sports

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El “guiño” de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo en el álbum de fotos de sus vacaciones

La empresaria rosarina se tomó unos días de descanso junto a su familia, luego de haber acompañado al capitán de la Selección en el Mundial 2026

El “guiño” de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo en el álbum de fotos de sus vacaciones

Crece la tensión en la FIFA tras la reunión de emergencia en Marruecos: la estrategia de Infantino para afrontar la crisis luego de retirar su proyecto

Mientras distintas federaciones buscan erosionar su poder, el actual mandatario mantuvo un cónclave en Rabat

Crece la tensión en la FIFA tras la reunión de emergencia en Marruecos: la estrategia de Infantino para afrontar la crisis luego de retirar su proyecto

Tras las reformas, el Estadio Único de La Plata albergará la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Así lo confirmaron las autoridades, que también anunciaron que el Trofeo de Campeones se llevará a cabo en el Kempes de Córdoba

Tras las reformas, el Estadio Único de La Plata albergará la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional

MALDITOS NERDS

La historia de Slipknot en los videojuegos

La historia de Slipknot en los videojuegos

Mafia: The Old Country muestra la jugabilidad de la expansión ‘Man of Honor’

Universal Pictures lanza el tráiler de ‘Noche sin paz 2′ con David Harbour

‘Valkyrie Tune: Synthesis of Souls’ tendrá versión para Nintendo Switch

‘Endless Legend 2′ dejará el acceso anticipado con una nueva facción jugable

ENTRETENIMIENTO

Ewan McGregor apunta a un “periodo inexplorado” de Obi-Wan y pone la mira en los años previos a ‘Star Wars IV’

Ewan McGregor apunta a un “periodo inexplorado” de Obi-Wan y pone la mira en los años previos a ‘Star Wars IV’

Brooklyn Beckham promete “proteger siempre” a Nicola Peltz al celebrar su aniversario de renovación de votos

Cambian otra vez la fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs tras pelea en prisión

Un hombre disfrazado de la Muerte aterrorizó a pacientes desde el techo de un hospital en Gales

Rihanna presume un atrevido conjunto de pavo real y tocado de piedras en el carnaval de Barbados

INFOBAE AMÉRICA

Nueva escalada en el mar Rojo: los rebeldes hutíes lanzaron un ataque con misiles contra dos petroleros de Arabia Saudita

Nueva escalada en el mar Rojo: los rebeldes hutíes lanzaron un ataque con misiles contra dos petroleros de Arabia Saudita

Más de 3.000 casos de un peligroso hongo resistente a medicamentos ya fueron detectados en 23 estados de EE. UU.

Cómo los perros aceleran y mejoran la rehabilitación hospitalaria en pacientes con ACV

Descubren cómo actúa uno de los venenos más dolorosos del mundo

Honduras: rescatan a Spike tras ser arrastrado por un vehículo y su dueño recibió una multa de $186 por maltrato animal