Universal Pictures lanza el tráiler de ‘Noche sin paz 2′ con David Harbour

Violent Night 2 presenta su tráiler.

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Universal Pictures presentó el primer tráiler de Noche sin paz 2, la secuela de acción y comedia navideña protagonizada por David Harbour. La película volverá a colocar a Santa Claus frente a una banda de criminales, esta vez dentro de un centro comercial y sin acceso a sus poderes. Su estreno en cines está programado para Diciembre.

Un Santa sin magia en Silver Bell

La historia continuará después de los acontecimientos de Violent Night, estrenada en 2022. En aquella película, el Santa interpretado por Harbour estaba cansado de la Navidad y consideraba abandonar definitivamente su trabajo. Sus planes cambiaron cuando un grupo de mercenarios atacó a una familia y tomó como rehén a una niña, lo que lo obligó a recurrir a sus habilidades de combate.

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La mezcla de violencia exagerada, acción y comedia convirtió a la primera entrega en un éxito de taquilla. La secuela mantendrá esa fórmula, pero trasladará el conflicto al centro comercial Silver Bell, cuyos comerciantes son amenazados por un gánster despiadado y sus hombres.

El nuevo problema para Santa es que aparece en la lista de los niños malos después de olvidar el verdadero significado de la Navidad. Como consecuencia, pierde su magia y es enviado al centro comercial para buscar su redención. Allí encuentra una comunidad que necesita ayuda mientras el tiempo para detener a los criminales comienza a agotarse.

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Sin sus poderes, Santa deberá encontrar otra manera de enfrentar a la banda. La sinopsis anticipa que la solución será pedir refuerzos a la única persona con la que los atacantes preferirían no cruzarse: la Señora Claus.

El equipo creativo regresa para la secuela

Tommy Wirkola vuelve como director después de encargarse de la primera película. El cineasta conservará el cruce entre relato navideño, humor y enfrentamientos físicos que definió la entrega original, ahora con el desafío de mostrar a su protagonista sin las ventajas de la magia.

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El guion vuelve a estar en manos de Pat Casey y Josh Miller. Los escritores retoman a un personaje que, pese a ser el auténtico Santa Claus, combate como un héroe de acción y utiliza cualquier recurso disponible para detener a sus enemigos.

La continuidad del director, los guionistas y el protagonista conecta directamente ambas películas. También permite que la nueva historia avance sobre el conflicto personal de Santa: en la primera entrega recuperó parte de su espíritu navideño, mientras que ahora deberá reconstruir su fe en la bondad para recuperar aquello que perdió.

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El cambio de escenario amplía las posibilidades para los enfrentamientos. La casa familiar de la primera película es reemplazada por un centro comercial ocupado por comerciantes, visitantes y criminales. La amenaza deja de concentrarse en una sola familia y afecta a toda la comunidad de Silver Bell.

Violent Night 2 (Captura de tráiler oficial)

Kristen Bell y Jared Harris se suman al reparto

Kristen Bell interpretará a la Señora Claus, un personaje presentado como el refuerzo decisivo frente a la banda que controla el centro comercial. Su incorporación permitirá mostrar la relación entre ambos personajes y explicar qué clase de habilidades puede aportar cuando Santa ya no cuenta con sus poderes.

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Jared Harris encarnará al gánster que aterroriza a los comerciantes de Silver Bell. El reparto anunciado también incluye a Joe Pantoliano, Daniela Melchior y Andrew Bachelor, aunque las fuentes todavía no detallan los personajes que interpretarán ni su relación con el conflicto principal.

Harbour encabezará otra vez el elenco como el Santa amargado y violento de la película de 2022. El primer avance confirma su regreso al traje rojo, mientras que la sinopsis establece que deberá recuperar el significado de la Navidad y detener a los atacantes antes de que sea demasiado tarde. Violent Night 2 llegará exclusivamente a los cines en diciembre.

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