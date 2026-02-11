Antonela Roccuzzo dio detalles de la rutina saludable que siguen con Lionel Messi: “Es una forma de vida”

El matrimonio se casó el 30 de junio de 2017

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son una de las parejas más reconocidas del mundo por su carisma y los valores que transmiten en cada oportunidad que se los ve juntos o en compañía de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Y la empresaria contó algunos detalles sobre la alimentación de la familia en el día a día, que refuerza el profesionalismo de Leo a sus 38 años.

Roccuzzo brindó una entrevista para la revista internacional ELLE sobre cuál es su rutina de ejercicios y su estilo de vida, entre otros temas. Una de las preguntas estuvo relacionada a qué rol ocupa la nutrición y la dieta de manera cotidiana y, en la respuesta, se coló el 10: “Mi esposo siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer sano. No bebemos alcohol ni fumamos. Intentamos que todo sea orgánico. Todo se complementa: el ejercicio, la nutrición y la salud mental; es una forma de vida”.

De hecho, Messi atravesó un importante cambio en su alimentación después del Mundial de Brasil 2014, cuando realizó una consulta con el nutricionista italiano Giuliano Poser por recomendación de Martín Demichelis. El especialista le dio recomendaciones y “prohibiciones”. Antes de tomar esta decisión, el campeón del mundo con la selección argentina había sufrido vómitos y algunas lesiones musculares.

Lionel Messi junto a su esposa, Antonela, y su hijo Mateo (Instagram @antonelaroccuzzo)

Las declaraciones de Poser al diario español AS arrojan luz sobre la dieta que lleva a cabo el astro: “El azúcar es lo peor que hay para los músculos. Mientras más lejos se esté del azúcar, mejor. Las harinas refinadas también son un gran problema, básicamente porque hoy en día es muy difícil encontrar un grano de trigo sano, sin contaminar”.

Para fortalecer su rendimiento físico y mantenerse al 100% en cada partido, el rosarino dejó de consumir alfajores, galletitas, gaseosas, frituras y dulce de leche en grandes cantidades. “Tenía de todo adentro de la panza. Un quilombo bárbaro por lo mal que comí durante muchísimos años”, declaró Lionel Messi tiempo atrás.

Su dieta se basa en una lista muy variada: pescado, pollo, cerdo, arroz sin condimentos, verduras, frutas, alimentos orgánicos. Y moderó el consumo de carne, ya que Giuliano Poser aclaró que es “difícil de digerir”. Sumó alimentos ricos en vitaminas, minerales, fibra y enzimas contenidas en los granos enteros, legumbres, frutas y verduras, pescado y en el aceite de oliva.

Lionel Messi posee más de 500 millones de seguidores en Instagram y Antonela Roccuzzo cuenta con casi 40 millones en su perfil

“Las verduras, frutas de temporada y una buena cantidad de agua son combustibles esenciales para nuestros músculos. Hay que reducir la ingesta de alimentos procesados o contaminados”, contó Poser. Además, aseguró que una buena alimentación previene lesiones como tendinitis, entesitis y contracturas musculares.

Por otro lado, Antonela Roccuzzo dialogó con ELLE sobre su rutina de ejercicio y la constancia diaria para mantenerla: “Intento entrenar todos los días. Voy a un gimnasio solo para mujeres. Dos veces por semana, tomo clases de FitJam, que son súper divertidas, con una profesora brasileña. Es una forma de desconectar. Me hace olvidar todo y empezar el día con buen pie”.

“Siempre he sido muy atlética, incluso de niña. Hacía aeróbic, pero fue entonces cuando era más consciente de mi cuerpo. Pero ahora han pasado quizás dos o tres años desde que tengo un plan de fuerza, nutrición, dieta y recuperación. Para mí, es como mi terapia”, manifestó.

La pareja tiene tres hijos en común: Thiago, Mateo y Ciro

En este sentido, reveló que deja el celular a un costado y usa ese momento para desconectar de sus obligaciones diarias: “Me siento fuerte. Es muy importante hacerlo como mi meditación. Dejo el teléfono en el bolso. Pongo mi reloj electrónico en ‘No molestar’ y esa es mi hora. Voy allí, vuelvo a casa y luego tengo el resto del día con los niños y todo lo demás”.

Más adelante, reflejó la importancia de Lionel Messi para que ella pueda comenzar a ampliar sus horizontes como empresaria, más allá de la crianza de sus tres hijos: “Es importante hacer las cosas por una misma. Fue difícil, y todavía lo es. No siempre lo disfruto. Pero cuento con el apoyo de mi marido, y eso es muy importante. Si no tuviera ese apoyo, no creo que pudiera hacer esto plenamente”.

“Intento centrarme en mi familia. Mis hijos son mi prioridad número uno. Y ahora puedo empezar a hacer cosas por mí misma. Es difícil encontrar el equilibrio como madre, empresaria y alguien que intenta estar presente en eventos. Me sentía muy culpable por salir de casa y no estar con los niños. Fui a Nueva York unos días y me sentí mal. Pero al volver, todo estaba perfecto. Nadie murió. Me di cuenta de que puedo hacer cosas con más frecuencia. Pero creo que es muy importante para mí mostrarles que se puede ser una mujer poderosa y tener una vida propia”, afirmó la mujer de 37 años.

Por último, Antonela se mostró más receptiva a dar notas con diferentes medios en un rol, hasta ahora, poco explorado por la esposa de Messi: “Soy muy tímida y esto es muy nuevo. Nadie conoce mi voz. No hablo. Incluso hacer esta entrevista es nuevo para mí. Así que con el tiempo, estoy empezando a tener más confianza y seguridad en mí misma”.