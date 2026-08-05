Autoridades señalan a un empleado de mantenimiento como principal sospechoso del asesinato de estadounidense Caroline Heaviland en Costa Rica

Heaviland vivía en Costa Rica desde 2002. Durante más de dos décadas atendió pacientes como acupunturista certificada con más de 40 años de trayectoria y llegó a operar una clínica propia en la zona de Tamarindo hasta 2023.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un empleado de mantenimiento al que Caroline Heaviland había contratado para trabajar en su propiedad de Cabo Velas es el principal sospechoso de su asesinato, según confirmó Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial a medios locales.

La acupunturista estadounidense de 75 años fue hallada muerta el lunes 3 de agosto dentro de su vivienda en Santa Cruz, Guanacaste, con golpes contusos en la cabeza.

Lo que puso al sospechoso ante las autoridades no fue una denuncia ni una pista: fue un retén policial en Liberia, según destaca una nota del periódico La Teja.CR.

El hombre conducía el vehículo de la víctima cuando agentes de Tránsito lo detuvieron por conducción temeraria.

Un juzgado le impuso 15 días de prisión preventiva por ese delito. Solo después, durante el avance de las diligencias por el homicidio, los investigadores hallaron en su poder tarjetas bancarias pertenecientes a Heaviland.

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Quién era Caroline Heaviland y qué revelan sus allegados

Heaviland vivía en Costa Rica desde 2002. Durante más de dos décadas atendió pacientes como acupunturista certificada con más de 40 años de trayectoria y llegó a operar una clínica propia en la zona de Tamarindo hasta 2023.

El día de su muerte tenía previsto viajar a California. Había contratado un servicio de transporte para que la recogiera de madrugada y la llevara al aeropuerto. Fue ese conductor quien la encontró sin vida frente a su casa y alertó a las autoridades.

La acupunturista estadounidense, de 75 años, fue hallada sin vida el 3 de agosto en su casa de Santa Cruz, Guanacaste, con traumatismos en la cabeza, tras más de dos décadas radicada en Costa Rica

Una amiga identificada como Susan Curtis publicó en redes sociales: “Es con el más pesado de los corazones que comparto la noticia de que nuestra dulce, asombrosa y talentosa sanadora Caroline Heaviland falleció anoche. Ella fue víctima de un crimen violento”, cita La Teja.

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Allegados a la víctima revelaron a las autoridades un dato que ahora se convierte en una línea de investigación: semanas antes del crimen, Heaviland les había comentado sobre diferencias con un hombre que realizaba labores de jardinería en su propiedad. El OIJ analiza si ese conflicto previo guarda relación con el homicidio, aunque sin conclusiones hasta el momento.

Un patrón que se repite en Guanacaste y otras zonas turísticas

El crimen de Heaviland no es un caso aislado en la región. En junio de 2026, Andrea Richter, una alemana de 63 años radicada en Costa Rica desde hacía cinco años, fue hallada muerta en una finca en 27 de Abril de Santa Cruz, la misma zona geográfica donde ocurrió el asesinato de la acupunturista. El Organismo de Inteligencia Judicial OIJ mantiene ese caso abierto sin un detenido.

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En febrero de 2026, el surfista estadounidense Kurt Van Dyke, de 66 años y radicado desde hace años en Costa Rica, fue encontrado sin vida en un apartamento de Cahuita, en la provincia de Limón, según detalló Infobae.

Kurt Van Dyke, pionero del surf de California, se preparaba para una sesión en las playas del Caribe costarricense, donde residió por varios años (Foto cortesía Todo Noticias).

Las autoridades locales confirmaron que Van Dyke fue encontrado estrangulado y con múltiples heridas de arma blanca, tras un aparente asalto violento en su domicilio.

En septiembre de 2025, el doble homicidio de la pareja austriaco-alemana Manuela Daxer y Rüdiger Schickhaus en Quepos sacudió al país. Los sospechosos se acercaron a las víctimas fingiendo interés en comprar su finca, valorada en aproximadamente USD 1 millón. Tres personas fueron detenidas.

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Costa Rica cerró 2025 con alrededor de 900 asaltos contra turistas extranjeros, según datos del OIJ. La mayoría se concentró en San José, aunque el Pacífico Central acumuló unos 319 expedientes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene al país en nivel 2 de alerta: “Ejercer mayor precaución”, desde abril de 2026, sin cambios desde entonces.

Las tarjetas bancarias y el alcance de la investigación

El OIJ investiga si las tarjetas de Heaviland halladas en poder del sospechoso fueron utilizadas en algún establecimiento comercial después del crimen. Soto indicó que esas pesquisas continúan para determinar el alcance total de los presuntos delitos.

Una finca arbolada en Costa Rica está acordonada con cinta amarilla de seguridad y vigilada por vehículos de la Policía Nacional, lo que indica un área de acceso restringido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La investigación continúa; en apariencia, el responsable de este homicidio es una persona cercana a la víctima que trabajaba para ella”, declaró Soto, según se destaca en La Teja.

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