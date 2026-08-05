Las reservas del Banco Central superaron los USD 50.000 millones y tocaron el nivel más alto desde 2019

Las reservas del BCRA superaron los USD 50.000 millones este miércoles. REUTERS/Irina Dambrauskas

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió USD 8 millones este miércoles y las reservas internacionales superaron los USD 50.000 millones, el nivel más alto desde el 13 de septiembre de 2019.

A partir de enero de 2026, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, la entidad incorporó USD 13.381 millones a través de distintas operaciones, tanto dentro como fuera del mercado de cambios. Las acciones abarcaron intervenciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y adquisiciones mayoristas. Para este año, el equipo económico estableció una meta de acumulación que se ubica entre 10.000 y 17.000 millones de dólares.

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En ese marco, las reservas brutas cerraron la jornada en USD 50.059 millones, el nivel más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei y el mayor desde mediados de septiembre de 2019, cuando marcaron USD 50.085 millones bajo la presidencia de Mauricio Macri. Este récord se logró tras un incremento diario de USD 417, potenciado por una fuerte alza de la cotización del oro. El metal precioso forma parte del activo del Central.

En junio, la autoridad monetaria disminuyó sus intervenciones para moderar la presión sobre la cotización del dólar. Durante ese mes, la demanda de divisas creció y el tipo de cambio mayorista avanzó más de 5%, superando a la inflación, algo que no sucedía desde octubre de 2025.

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En julio, las compras oficiales sumaron USD 2.162 millones, una cifra mayor a los USD 1.418 millones registrados en junio y la más alta desde mayo, cuando se adquirieron 2.596 millones de dólares. Este resultado representó el tercer mejor desempeño del año.

El martes de la semana pasada, el Banco Central cortó una racha de 135 ruedas consecutivas de compras de divisas, una de las secuencias más largas de los últimos veinte años. Este ciclo se sostuvo gracias al ingreso de dólares provenientes de los sectores agropecuario, minero, energético y de emisiones de deuda de empresas y provincias en el exterior.

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Entre enero y julio, el flujo de divisas aumentó a partir de la liquidación de exportaciones de los sectores agropecuario, energético y minero, además de colocaciones de deuda fuera del país por parte de compañías y gobiernos provinciales. Estos ingresos permitieron al BCRA absorber una porción significativa de los dólares disponibles en el mercado.

Cabe destacar que el Banco Central ya cumplió con la meta de acumulación de reservas para 2026. En el primer trimestre, el principal desafío fue atender las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

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Para mantener el ritmo de compras, la entidad amplió la emisión de pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización. En paralelo, el Tesoro absorbió parte del excedente de liquidez mediante la colocación de deuda en moneda local, buscando preservar la estabilidad cambiaria y limitar la inflación.

Leve suba del dólar

El volumen negociado en el mercado mayorista cayó USD 66 millones, equivalente a una baja del 11% respecto del martes, y se ubicó en USD 518,3 millones en el segmento contado. A pesar de esta disminución, el monto resultó suficiente para mantener la estabilidad del tipo de cambio, que subió 50 centavos y cerró en $1.496,50, aún próximo al récord nominal de $1.498 registrado el 28 de julio.

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El Banco Central estableció un límite superior para las bandas cambiarias en $1.850,48, lo que dejó al dólar mayorista a 353,98 pesos o 23,6% por debajo de ese máximo de flotación.

Por su parte, el dólar al público subió cinco pesos y alcanzó los $1.520 para la venta en el Banco Nación, un valor nominal que ya se había registrado entre el 24 y el 28 de julio.

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El dólar blue retrocedió cinco pesos, o 0,3%, y se ubicó en $1.540 para la venta, acumulando cinco ruedas consecutivas a la baja en el mercado informal.

En el segmento de futuros, todos los contratos cerraron con bajas de entre 0,1% y 0,2%, con un volumen total de USD 807,8 millones, según datos de A3 mercados. Las posiciones para fines de agosto disminuyeron dos pesos y quedaron en 1.511,50 pesos.

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En el mercado cambiario, la atención está puesta en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, prevista para el 13 de agosto, dato que influirá en la ampliación de las bandas cambiarias a partir de septiembre.