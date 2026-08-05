Mariano Navone sigue de racha: logró un gran triunfo ante Valentin Vacherot en el Masters 1000 de Montreal

Mariano Navone avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal (Crédito: Eric Bolte)

Guardar

Mariano Navone se clasificó por primera vez para la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal al revertir el marcador frente al monegasco Valentin Vacherot por 1-6, 6-3 y 6-3, luego de dos horas y 04 minutos de competencia. Tomás Etcheverry, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo fueron derrotados en la segunda ronda.

Navone, quien ocupa el puesto 44 del ranking mundial, parece haber alcanzado definitivamente la regularidad en el tour. Esta temporada consiguió su primer título ATP al consagrarse campeón sobre el polvo de ladrillo de Bucarest. Además, conquistó el Challenger de Cap Cana, certamen que se disputa sobre superficies duras. Todos estos logros también llegaron de la mano de su nuevo entrenador, Alberto Luli Mancini.

PUBLICIDAD

Luego de superar en su debut al italiano Matteo Berrettini (40°) en tres sets, tenía un difícil compromiso frente a Vacherot (18°), quien este año fue semifinalista del Masters 1000 de Montecarlo. En el inicio del encuentro, el primer set se le esfumó al argentino en un abrir y cerrar de ojos. Dos quiebres de servicio hicieron que el monegasco se adelantara por un contundente 6-1.

En el segundo parcial, Navone se mostró más enérgico con sus golpes, lo que representó una señal esperanzadora y le permitió colocarse 3-0. Esa pequeña diferencia la supo aprovechar para llevar el partido al set decisivo tras imponerse por 6-3.

PUBLICIDAD

Sin margen de error, ambos jugadores salieron a disputar el tercer set. En los dos primeros games intercambiaron quiebres de servicio. En el séptimo y noveno juego, el argentino volvió a quebrar el saque de su rival para sellar el triunfo con otro 6-3.

Mariano Navone venció en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal al monegasco Valentin Vacherot (Crédito: Eric Bolte)

Las estadísticas finales del bonaerense reflejan que conectó dos aces y cometió tres dobles faltas. Además, registró un 71% de efectividad con el primer servicio, con el que ganó el 64% de los puntos disputados. Logró cuatro quiebres de saque y cedió su servicio en tres oportunidades.

PUBLICIDAD

Con esta victoria, el argentino alcanzó su décimo triunfo en torneos de esta categoría, donde además acumula 17 derrotas. Es la primera vez que alcanza la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal e iguala su mejor actuación en este tipo de competencias, instancia que también alcanzó en el Masters 1000 de Roma, en mayo de este año.

Por un lugar en los octavos de final, espera por el vencedor del duelo entre el francés Arthur Fils (24°) y el estadounidense Zachary Svajda (87°).

PUBLICIDAD

Derrotas argentinas

Tomás Etcheverry, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo se despidieron en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal (Créditos: Instagram)

El portugués Nuno Borges (55°) definitivamente es un rival sumamente incómodo para Tomás Etcheverry (30°), a quien derrotó por cuarta vez en lo que va de la temporada. Anteriormente lo había vencido en Auckland, Barcelona y Roland Garros, siendo esta última una de las derrotas más dolorosas para el argentino, ya que se produjo en la primera ronda.

El europeo se impuso sobre Etcheverry sin mayores inconvenientes al superarlo en sets corridos por 6-4 y 6-2. Borges estuvo fino y concentrado en los momentos más importantes del partido para quedarse con el triunfo frente al bonaerense.

PUBLICIDAD

Además, el noruego Casper Ruud (14°) se tomó revancha de Juan Manuel Cerúndolo (52°), quien lo había derrotado en los dos enfrentamientos previos, ambos disputados en el ATP 250 de Gstaad sobre polvo de ladrillo en 2025 y 2026. En su partido de este miércoles, el escandinavo exhibió una de sus mejores versiones y no le dio opciones al argentino, al que venció por un contundente 6-1 y 6-2 en apenas 59 minutos de juego.

Por último, Sebastián Báez (48°) se despidió en la segunda fase del certamen canadiense. El argentino dio pelea pero terminó cayendo frente al belga Zizou Bergs (34°) por 3-6, 6-3 y 6-2.

PUBLICIDAD