Una leyenda de la selección de Italia criticó el regreso de Roberto Mancini y agudizó la crisis: “Creo que entiendo de fútbol”

Gianluigi Buffon dejó su cargo en la Federación Italiana de Fútbol después de la caída ante Bosnia en el Repechaje UEFA (Créditos: Reuters/Jennifer Lorenzini)

Guardar

Gianluigi Buffon fue una de las caras más reconocibles del ciclo más reciente en la selección de Italia, porque fue el encargado de anunciar la llegada de Gennaro Gattuso como entrenador del equipo debido a su rol como jefe de la delegación de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). Sin embargo, la derrota contra Bosnia en el Repechaje precipitó la salida de ambos protagonistas y el inicio de una renovación profunda del fútbol de ese país, luego de quedarse afuera del Mundial por tercera vez consecutiva. Hoy, la Nazionale ya anunció la vuelta de Roberto Mancini al cargo, pero el ex arquero se mostró en desacuerdo por la decisión.

El jugador con más presencias (176) en la historia del combinado europeo brindó una entrevista con el diario local La Gazzetta dello Sport, en la cual aseguró que Mancini no era la opción adecuada para este momento. La opinión se dio en el contexto de su explicación sobre que el “mejor entrenador” debía elegirse en base al objetivo coordinado entre el presidente de la Federación y el director a nivel selecciones. Ante la repregunta sobre qué haría si ocupara ese último cargo, sentenció: “Propondría: el objetivo principal es clasificarnos para el Mundial en cuatro años. En base a eso, habría elegido a (Antonio) Conte, luego a (Silvio, técnico de la Sub 21) Baldini, y así sucesivamente“.

PUBLICIDAD

“Pero se necesita valentía para tomar decisiones y habilidad para comunicarlas a todos, incluida la prensa. Con demasiada frecuencia oigo ‘esa es la persona adecuada’, sin justificación tangible. De acuerdo, pero son decisiones instintivas, no bien meditadas. Primero el proyecto, luego la persona adecuada”, completó.

Incluso, cuestionó la renuncia de Mancini en el primer ciclo finalizado en agosto de 2023, luego de ser campeón de la Eurocopa, pero quedarse afuera del Mundial 2022 y perder la Finalíssima contra Argentina. Cabe recordar que días después asumió como entrenador de Arabia Saudita. A propósito de esto, Buffon remarcó que es una situación que aún pesa: “Sí, así es. Estás hablando con alguien que descendió a la Serie B con la Juve y aceptó una reducción salarial de 500.000 euros. Simplemente por un sentimiento de pertenencia”.

PUBLICIDAD

Roberto Mancini comenzó su segundo ciclo en la selección italiana (Créditos: Alfredo Falcone/LaPresse vía AP)

Además, no esquivó los rumores de que se habría opuesto a su retorno después de la salida de Luciano Spalletti en junio de 2025, cuando Buffon trabajaba para la FIGC: “Tuve un papel importante, pero la decisión final no era mía. En aquel momento, Gattuso era la mejor opción disponible para ese puesto. Con poco tiempo y los playoffs prácticamente asegurados, era necesario motivar a un equipo algo desmoralizado y devolverle el entusiasmo y el orgullo. Creo que entiendo de fútbol; sé que un resultado no se juzga por una expulsión o un penal extra. Hay que vivir la rutina diaria y comprender la dinámica que se desarrolla entre el equipo y el entrenador, y rara vez he percibido tanta armonía, respeto y propósito compartido".

De igual manera, destacó la experiencia del hombre de 61 años para afrontar esta segunda etapa: “En definitiva, Mancini es una opción válida en lo técnico porque ha demostrado un estilo de juego funcional a un proyecto. Si fuera PSG, Bayern, Real o Juve, lo consideraría”.

PUBLICIDAD

En este sentido, fue consultado por Andrea Pirlo, quien iba a encarar este nuevo proceso, pero el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, bloqueó la designación por los vínculos comerciales del ex jugador con una empresa rusa de apuestas deportivas, según reportó Sky Sport 24. Esta postura terminó con las renuncias de Paolo Maldini (director técnico de la Federación) y Leonardo (asesor), los encargados de haberlo impulsado, apenas diez días después de asumir en sus funciones.

Gianluigi Buffon fue campeón del mundo en 2006 (Créditos: AP/Thomas Kienzle)

“Me alegra que Andrea haya evitado un camino tan arduo, dado que las perspectivas iniciales no eran las mejores. La historia de la web rusa fue un intento político torpe e infructuoso de presentarlo como ‘no apto’”, sentenció Gianluigi Buffon, quien había sido invitado previamente por Maldini y Leonardo a ser director de la selección, pero desechó el ofrecimiento: “Su entusiasmo me hizo dudar, pero me mantuve firme: desde 1991, no me tomé más de veinte días de descanso, y ya era hora de dedicarme a quienes se dedicaron a mí: mi esposa, hijos, padres. Necesito recargarme”.

PUBLICIDAD

Por último, lanzó una interesante reflexión vinculada al momento que atraviesa el Calcio: “En estos tres años con Gravina (ex presidente de la FIGC), hemos propuesto y hecho algo, como el proyecto Sub-14, la idea de trabajar para conseguir un entrenador federal, pero eso no es todo. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Que a nadie le importa, ni siquiera a los aficionados, que solo piensan en los resultados. No saben que Maurizio Viscidi fue premiado como mejor coordinador de categorías inferiores gracias a los éxitos de los equipos juveniles. No saben el esfuerzo que supone conseguir que los jóvenes jugadores jueguen. Antes, quizás era comprensible; hoy, es inaceptable”.

“Éramos la liga de referencia y teníamos campeones. Hoy, quizás seamos la quinta en Europa, pero existen las presiones habituales: entrenadores que se juegan el puesto cada domingo, aficionados implacables. Somos una liga de transición, los grandes clubes envían jugadores aquí para que se desarrollen, ¡y a pesar de eso, no hay espacio para nuestros jóvenes!”, continuó. Italia cumplirá 16 años sin jugar Copas del Mundo y 24 años sin disputar cruces eliminatorios mundialistas cuando se desarrolle la edición de 2030.

PUBLICIDAD

Soccer Football - UEFA Euro 2024 Qualifier - Italy Press Conference - FIGC Coverciano Technical Centre, Coverciano, Italy - September 4, 2023 Italy delegation chief Gianluigi Buffon during the press conference REUTERS/Jennifer Lorenzini

En este sentido, aseguró que la Azzurra no puede quedarse en su rica historia y debe mirar más allá: “¿Si somos pobres? Para nada. Tenemos jugadores importantes y buenos incluso en la Premier League. Es solo que fingimos no entender que el fútbol ha dado un vuelco en veinte años. Puedes ir a Bosnia y perder en penales, igual que Alemania pierde contra Ecuador y Paraguay, y España empata 0-0 con Cabo Verde. ‘Somos Italia’ es una frase bonita, y siempre lo seremos porque la historia no se puede borrar, pero otros están aprendiendo a ser como nosotros o mejores. ¿O queremos decir que Noruega fue modesta?“. Los nórdicos habían compartido grupo en las Eliminatorias UEFA, obtuvieron la clasificación directa y relegaron a los italianos a la repesca.

“Somos una de las selecciones más fuertes de Europa después de España, Francia e Inglaterra, pero hemos sufrido reveses y aguaceros que nos cuesta olvidar. El nuevo entrenador tendrá que infundir confianza, entusiasmo y convencer a los jugadores de que se puede lograr”, concluyó sobre los desafíos de Roberto Mancini en el corto plazo.

PUBLICIDAD