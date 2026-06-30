EN VIVO: Marcelo Bielsa habla en conferencia de prensa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026

Antes de abandonar Playa del Carmen, la sede que Uruguay tuvo durante el Mundial 2026, Marcelo Bielsa convocó a sus jugadores a una reunión y les lanzó una acusación que no admitía matices: “Me dejaron solo”. La información fue revelada este domingo por el periodista Sebastián Giovanelli en el programa ESPN Mundial, con base en testimonios de personas presentes en el encuentro. El técnico apuntó de manera directa a los referentes del plantel, en lo que fue el cierre de un ciclo que terminó con la eliminación en la fase de grupos del torneo.
Tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, Marcelo Bielsa regresó a Montevideo en medio de un polémico cierre de ciclo. En medio de la incertidumbre sobre su continuidad y el malestar interno que quedó expuesto en las últimas horas, el entrenador dará este martes a las 18:00 una conferencia de prensa en el Estadio Centenario. No fue el único de la delegación Celeste que arribó al país, ya que también lo hicieron otros funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol y Sebastián Cáceres, único futbolista hasta el momento.
Bievenidos a la conferencia de prensa que brindará Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026
El entrenador argentino hablará en el estadio Centenario desde las 18. Hay alta expectativa por lo que pueda llegar a decir, dado el contexto en el que la Celeste se fue de la cita ecuménica.