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EN VIVO: Marcelo Bielsa habla en conferencia de prensa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026

El entrenador argentino hablará con los medios en el estadio Centenario desde las 18

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20:23 hsHoy

Bielsa acusó a los referentes de Uruguay en una tensa charla íntima: la dolorosa frase con la que se despidió del Mundial 2026

El entrenador argentino reunió al plantel en Playa del Carmen antes de abandonar la sede charrúa en el torneo y apuntó a las figuras del equipo por no haberlo respaldado durante el ciclo que terminó con una eliminación en la fase de grupos

Bielsa acusó a los referentes de Uruguay en una tensa charla íntima: la dolorosa frase con la que se despidió del Mundial 2026 (REUTERS/Paul Childs)
Bielsa acusó a los referentes de Uruguay en una tensa charla íntima: la dolorosa frase con la que se despidió del Mundial 2026 (REUTERS/Paul Childs)

Antes de abandonar Playa del Carmen, la sede que Uruguay tuvo durante el Mundial 2026, Marcelo Bielsa convocó a sus jugadores a una reunión y les lanzó una acusación que no admitía matices: “Me dejaron solo”. La información fue revelada este domingo por el periodista Sebastián Giovanelli en el programa ESPN Mundial, con base en testimonios de personas presentes en el encuentro. El técnico apuntó de manera directa a los referentes del plantel, en lo que fue el cierre de un ciclo que terminó con la eliminación en la fase de grupos del torneo.

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20:17 hsHoy

La llegada de Bielsa a Uruguay tras la eliminación en el Mundial: la solitaria caminata y el jugador que lo respaldó

Luego de la salida en la fase de grupos, el entrenador argentino arribó al país con funcionaros de la AUF y un único futbolista del plantel

El entrenador argentino fue grabado en el aeropuerto de Montevideo luego de la temprana eliminación en la Copa del Mundo

Tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, Marcelo Bielsa regresó a Montevideo en medio de un polémico cierre de ciclo. En medio de la incertidumbre sobre su continuidad y el malestar interno que quedó expuesto en las últimas horas, el entrenador dará este martes a las 18:00 una conferencia de prensa en el Estadio Centenario. No fue el único de la delegación Celeste que arribó al país, ya que también lo hicieron otros funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol y Sebastián Cáceres, único futbolista hasta el momento.

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19:55 hsHoy

Bievenidos a la conferencia de prensa que brindará Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026

El entrenador argentino hablará en el estadio Centenario desde las 18. Hay alta expectativa por lo que pueda llegar a decir, dado el contexto en el que la Celeste se fue de la cita ecuménica.

Bielsa dialogó con los medios luego del golpe ante España en fase de grupos, pero ahora lo hará en la capital uruguaya (REUTERS/Paul Childs)
Bielsa dialogó con los medios luego del golpe ante España en fase de grupos, pero ahora lo hará en la capital uruguaya (REUTERS/Paul Childs)

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