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La estrella del fútbol europeo que podría incorporarse al Inter Miami de Messi: el conflicto que le puede abrir la puerta

Un reconocido mediocampista que viene de jugar el Mundial con su selección está en el radar del elenco de Florida

El Inter Miami de Messi podría sumar a una figura de Bélgica (REUTERS/Geert Vanden Wijngaert)
El Inter Miami de Messi podría sumar a una figura de Bélgica (REUTERS/Geert Vanden Wijngaert)
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Kevin De Bruyne, el mediocampista belga de 35 años, podría abandonar el Napoli en este mercado de pases para sumarse al proyecto del Inter Miami en la Major League Soccer (MLS), donde compartiría equipo con Lionel Messi, Luis Suárez, Casemiro y Rodrigo de Paul.

El interés del club de Florida no es nuevo. Ya en junio de 2025, el periodista Nicolò Schira había reportado contactos entre De Bruyne y dos franquicias estadounidenses: Inter Miami y San Diego FC. En aquel momento, el belga optó por continuar en Europa y rechazó ambas propuestas. Ahora, la opción de la MLS ha recuperado fuerza, y de acuerdo con Mundo Deportivo, Chicago Fire también figura entre los interesados.

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La temporada que De Bruyne completó en Napoli estuvo marcada por la irregularidad y los conflictos. Según reveló La Gazzetta dello Sport, el mediocampista —llegado a costo cero desde el Manchester City, aunque con un bonus de firma de aproximadamente 10 millones de euros— protagonizó una serie de rispideces con el entorno del club azzurro desde sus primeros meses.

Kevin De Bruyne podría ir a la MLS (REUTERS/Ciro De Luca)
Kevin De Bruyne podría ir a la MLS (REUTERS/Ciro De Luca)

La primera señal pública llegó tras una sustitución en el partido ante el Milan en San Siro, cuando De Bruyne abandonó el campo visiblemente molesto y recibió una advertencia directa del entonces entrenador Antonio Conte: “Me alegra que estuviera contrariado por el resultado, porque si era por otra cosa, eligió a la persona equivocada”, le advirtió el técnico.

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Las tensiones escalaron durante su estadía con la selección de Bélgica, cuando De Bruyne emitió declaraciones que sacudieron al club. “Conte tiene una visión del fútbol muy diferente a la mía. Nunca pude jugar realmente en mi posición. ¿Estoy contento de que Conte se vaya? Sí. En mi opinión, no debía quedarse”, afirmó el jugador, según consignó el rotativo italiano.

El belga también apuntó al propio club: “Creo que es importante tener una conversación sobre la forma de jugar. Este año entendí que eso es fundamental para mí. Debo seguir disfrutando, y lamentablemente eso me faltó un poco. Tengo un año más de contrato, pero quiero tener una charla. El año pasado se dijeron ciertas cosas: ‘Jugaremos de tal manera, haremos esto y aquello’, pero luego poco de todo eso se concretó, y eso me pesa”.

Las palabras de De Bruyne generaron una respuesta inmediata del director deportivo Giovanni Manna, quien en la primera conferencia de pretemporada en Dimaro fue categórico: “De Bruyne abrazó este proyecto la temporada pasada y firmó por dos años más una opción. El año pasado se lesionó, pero mientras jugó fue útil. Yo no veo la necesidad de seguir diciendo ‘¿qué decide, qué decide?’”, declaró Manna ante los medios. El directivo añadió que no le habían agradado las declaraciones del jugador, aunque aclaró que no existía ningún problema formal.

La postura del capitán del Nápoli, Giovanni Di Lorenzo, reflejó el estado de ánimo del vestuario. En la misma conferencia en Dimaro, el defensor señaló: “Es el entrenador quien debe decidir cómo juega un equipo, no debemos depender de un jugador”, aunque luego reconoció que De Bruyne se había puesto a disposición del grupo tanto antes como después de su lesión, de acuerdo con lo reportado por La Gazzetta dello Sport.

El nuevo técnico del elenco napolitano, Massimiliano Allegri, tampoco despejó las dudas con sus palabras. Consultado sobre De Bruyne al margen de un amistoso ante la Carrarese, Allegri respondió con tibieza: “Técnicamente es bastante bueno. Llegará y tendrá sus motivaciones”. El belga está previsto que se incorpore al grupo el 5 de agosto en Castel di Sangro para la segunda fase del retiro pretemporadista, mientras disfruta sus últimos días de vacaciones en la Costa Azul junto a sus amigos Virgil van Dijk y Charles De Ketelaere, y su familia.

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