Detuvieron en Escobar a un prófugo buscado por homicidio y robo agravado

Un agente de policía detiene a un prófugo con las manos esposadas frente a un patrullero en Ingeniero Maschwitz, mientras una imagen inserta señala un arma de fuego hallada (Pilar a Diario)

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Un operativo de la Policía Municipal de Escobar derivó en la detención de un hombre con pedidos de captura vigentes por homicidio y robo agravado, tras una persecución ocurrida en el barrio Nuevo Maschwitz, localidad de Ingeniero Maschwitz.

El episodio se registró cuando los agentes patrullaban la zona y advirtieron la actitud sospechosa de dos personas que caminaban observando los paredones de varias viviendas.

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La presencia policial activó la reacción de los individuos, quienes intentaron huir a pie por las calles del barrio. Los efectivos iniciaron una persecución, logrando interceptar a los sospechosos a pocos metros.

Uno de ellos procuraba ocultarse en el patio de una vivienda particular. Ante la situación, los policías solicitaron apoyo a través de la red radial, lo que permitió desplegar un operativo conjunto con el Interceptor Táctico de la Policía Municipal y el Comando de Patrullas.

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De acuerdo con lo informado por el portal Pilar a Diario, durante el procedimiento, uno de los sujetos intentó agredir físicamente al personal policial y lanzó amenazas, al tiempo que realizaba movimientos sospechosos llevando una mano hacia la cintura. Frente a este riesgo, los agentes utilizaron un dispositivo Byrna SD —arma de letalidad reducida— y dispararon a las extremidades inferiores del agresor para inmovilizarlo y evitar mayores daños.

La persecución culminó con la detención de uno de los sospechosos, mientras que el otro logró escapar de los oficiales. En la inspección de las inmediaciones, los uniformados hallaron sobre una senda peatonal un arma de fuego calibre .22, equipada con una munición en recámara. Se presume que el objeto fue descartado durante la huida.

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Una vez identificado, las autoridades constataron que el hombre aprehendido registraba órdenes de captura activas por dos causas judiciales. La primera, un homicidio ocurrido en diciembre de 2020 —sobre el cual no trascendieron detalles—, y la segunda, un robo calificado perpetrado en el partido de Pilar. La Justicia de San Isidro había ordenado la captura desde septiembre de 2021, permaneciendo vigente hasta la fecha de la detención.

La intervención finalizó con el traslado del detenido a la comisaría Escobar 1°, donde permanece a disposición de la Justicia para la continuidad de las actuaciones judiciales pertinentes. Los procedimientos de identificación y requisa permitieron también el secuestro del arma de fuego hallada en proximidades del lugar de la detención.

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La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, que evaluará la situación procesal del detenido y determinará las medidas a seguir respecto de los delitos previos y de los hechos registrados durante la persecución y aprehensión.

La aprehensión del sospechoso fue resultado directo de la labor preventiva desplegada en la zona (Télam)

Cayó un próofugo de la banda “79″ acusada de violentas entraderas en La Plata

Un par de días a atrás, la investigación contra la denominada banda “79”, acusada de cometer violentas entraderas en La Plata, Gonnet y City Bell, sumó un nuevo capítulo este domingo con la detención de David Jesús Bargas, de 24 años, quien permanecía prófugo desde el megaoperativo realizado en mayo y tenía un pedido de captura activo por los delitos de robo agravado por el uso de armas de fuego, asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

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El procedimiento fue llevado adelante por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 9ª de La Plata, en el marco de la causa que instruye la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N° 15.

Los investigadores lograron establecer que Bargas se encontraba en la zona de 134 entre 524 y 525, en el barrio de San Carlos. Tras tareas de inteligencia, montaron una vigilancia discreta y lograron identificarlo entre un grupo de jóvenes que permanecía sobre la vereda.

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Al advertir la presencia de los móviles policiales, el sospechoso escapó e ingresó a una vivienda de la cuadra para intentar refugiarse. De acuerdo con la versión oficial, familiares y allegados se ubicaron en el acceso al domicilio con la intención de impedir el ingreso de los efectivos y facilitar la fuga.

La situación derivó en un enfrentamiento con los policías, por lo que se solicitó apoyo del Escuadrón Motorizado La Plata y de otras dependencias. En ese contexto, los agentes utilizaron cartuchos de estruendo y postas de goma, municiones no letales, para dispersar a las personas que obstaculizaban el procedimiento.

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Finalmente, se montó un operativo de extracción que permitió trasladar a Bargas hasta la seccional sin que lograra escapar. La fiscal Corfield avaló lo actuado y dispuso que el detenido fuera presentado ante la Justicia.