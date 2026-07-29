Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Detuvieron en Escobar a un prófugo buscado por homicidio y robo agravado

La Policía Municipal capturó a un sospechoso tras una persecución y hallazgo de un arma. El detenido intentó agredir a los agentes y fue neutralizado con un dispositivo de letalidad reducida

Un policía de espaldas sujeta a un hombre borroso con las manos esposadas frente a un patrullero, mientras una imagen circular inserta muestra una pistola
Un agente de policía detiene a un prófugo con las manos esposadas frente a un patrullero en Ingeniero Maschwitz, mientras una imagen inserta señala un arma de fuego hallada (Pilar a Diario)
Guardar

Un operativo de la Policía Municipal de Escobar derivó en la detención de un hombre con pedidos de captura vigentes por homicidio y robo agravado, tras una persecución ocurrida en el barrio Nuevo Maschwitz, localidad de Ingeniero Maschwitz.

El episodio se registró cuando los agentes patrullaban la zona y advirtieron la actitud sospechosa de dos personas que caminaban observando los paredones de varias viviendas.

PUBLICIDAD

La presencia policial activó la reacción de los individuos, quienes intentaron huir a pie por las calles del barrio. Los efectivos iniciaron una persecución, logrando interceptar a los sospechosos a pocos metros.

Uno de ellos procuraba ocultarse en el patio de una vivienda particular. Ante la situación, los policías solicitaron apoyo a través de la red radial, lo que permitió desplegar un operativo conjunto con el Interceptor Táctico de la Policía Municipal y el Comando de Patrullas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el portal Pilar a Diario, durante el procedimiento, uno de los sujetos intentó agredir físicamente al personal policial y lanzó amenazas, al tiempo que realizaba movimientos sospechosos llevando una mano hacia la cintura. Frente a este riesgo, los agentes utilizaron un dispositivo Byrna SD —arma de letalidad reducida— y dispararon a las extremidades inferiores del agresor para inmovilizarlo y evitar mayores daños.

La persecución culminó con la detención de uno de los sospechosos, mientras que el otro logró escapar de los oficiales. En la inspección de las inmediaciones, los uniformados hallaron sobre una senda peatonal un arma de fuego calibre .22, equipada con una munición en recámara. Se presume que el objeto fue descartado durante la huida.

Una vez identificado, las autoridades constataron que el hombre aprehendido registraba órdenes de captura activas por dos causas judiciales. La primera, un homicidio ocurrido en diciembre de 2020 —sobre el cual no trascendieron detalles—, y la segunda, un robo calificado perpetrado en el partido de Pilar. La Justicia de San Isidro había ordenado la captura desde septiembre de 2021, permaneciendo vigente hasta la fecha de la detención.

La intervención finalizó con el traslado del detenido a la comisaría Escobar 1°, donde permanece a disposición de la Justicia para la continuidad de las actuaciones judiciales pertinentes. Los procedimientos de identificación y requisa permitieron también el secuestro del arma de fuego hallada en proximidades del lugar de la detención.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, que evaluará la situación procesal del detenido y determinará las medidas a seguir respecto de los delitos previos y de los hechos registrados durante la persecución y aprehensión.

Policía de la Provincia de Buenos Aires
La aprehensión del sospechoso fue resultado directo de la labor preventiva desplegada en la zona (Télam)

Cayó un próofugo de la banda “79″ acusada de violentas entraderas en La Plata

Un par de días a atrás, la investigación contra la denominada banda “79”, acusada de cometer violentas entraderas en La Plata, Gonnet y City Bell, sumó un nuevo capítulo este domingo con la detención de David Jesús Bargas, de 24 años, quien permanecía prófugo desde el megaoperativo realizado en mayo y tenía un pedido de captura activo por los delitos de robo agravado por el uso de armas de fuego, asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 9ª de La Plata, en el marco de la causa que instruye la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N° 15.

Los investigadores lograron establecer que Bargas se encontraba en la zona de 134 entre 524 y 525, en el barrio de San Carlos. Tras tareas de inteligencia, montaron una vigilancia discreta y lograron identificarlo entre un grupo de jóvenes que permanecía sobre la vereda.

Al advertir la presencia de los móviles policiales, el sospechoso escapó e ingresó a una vivienda de la cuadra para intentar refugiarse. De acuerdo con la versión oficial, familiares y allegados se ubicaron en el acceso al domicilio con la intención de impedir el ingreso de los efectivos y facilitar la fuga.

La situación derivó en un enfrentamiento con los policías, por lo que se solicitó apoyo del Escuadrón Motorizado La Plata y de otras dependencias. En ese contexto, los agentes utilizaron cartuchos de estruendo y postas de goma, municiones no letales, para dispersar a las personas que obstaculizaban el procedimiento.

Finalmente, se montó un operativo de extracción que permitió trasladar a Bargas hasta la seccional sin que lograra escapar. La fiscal Corfield avaló lo actuado y dispuso que el detenido fuera presentado ante la Justicia.

Temas Relacionados

prófugodetenidohomicidiorobo agravadoIngeniero Maschwitz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Asesinaron a un hombre en Santiago del Estero y buscan a su exyerno como principal sospechoso por apuñalarlo

La víctima de 54 años falleció durante su traslado a un hospital luego de recibir varias puñaladas. El principal sospechoso permanece prófugo y se desplegó un operativo de búsqueda

Asesinaron a un hombre en Santiago del Estero y buscan a su exyerno como principal sospechoso por apuñalarlo

Lo asesinaron a tiros y se dieron a la fuga en Santiago del Estero: buscan identificar a los responsables

Yonathan Martín Romero tenía 28 años y era oriundo de Las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. Por el momento, los agresores no pudieron ser identificados

Lo asesinaron a tiros y se dieron a la fuga en Santiago del Estero: buscan identificar a los responsables

El crimen del joven en La Plata por un conflicto de parejas sumó un nuevo detenido

A Gabriel Alejandro Lezcano lo mataron de un disparo en la vereda de la casa de su hermano. Tanto el presunto responsable de haberlo ejecutado como su compañero se encuentran detenidos

El crimen del joven en La Plata por un conflicto de parejas sumó un nuevo detenido

Condenaron a seis hombres por estafar con cheques electrónicos a varias empresas de Salta

El juez Leonardo Feans homologó un acuerdo de juicio abreviado y dictó penas de prisión efectiva y condicional a los integrantes de una organización que defraudó comercios a través de pagos con documentos sin fondos

Condenaron a seis hombres por estafar con cheques electrónicos a varias empresas de Salta

Detuvieron a un barrabrava y a una jubilada por ser parte de una banda narco en Córdoba

La mujer cumplía con una prisión domiciliaria por causas previas vinculadas a la tenencia y distribución de drogas

Detuvieron a un barrabrava y a una jubilada por ser parte de una banda narco en Córdoba

DEPORTES

Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino

Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino

El mercado de pases de la selección argentina rumbo al Mundial 2030

Tiene 17 años, es hijo de un ex número 1 del mundo y logró su primer triunfo en el circuito ATP

Un grande de Sudamérica quiere romper el mercado de pases con un ex futbolista de River Plate que jugó el último Mundial

El posteo de Juanfer Quintero con Marcelo Gallardo en un yate que encendió las redes tras su salida de River Plate

TELESHOW

José María Muscari en “Lo de Pampita”: “Lo más desafiante para mí es criar a un hijo heterosexual”

José María Muscari en “Lo de Pampita”: “Lo más desafiante para mí es criar a un hijo heterosexual”

Gustavo Garzón recordó la insólita táctica que usó para encontrar a su hijo después de que se extraviara en el parque

Lali Espósito sorprendió al aire a Pedro Rosemblat e hizo estallar de risa al estudio: “¿Sabés cómo te dicen a vos?"

El pase de factura de Mario Pergolini a Rada por su conducción en los Premios Pinti: “¿Enojado? Tal vez un poquito”

Sofía Gonet se mostró a cara lavada y reveló cómo es su rutina para empezar el día: “Piensan que soy vaga”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Una agencia de la ONU alertó sobre la suba del tráfico de personas en centros de estafas en línea

Francia ordenó la evacuación de otras 4.000 personas por los incendios forestales en medio de una nueva ola de calor

Santiago Peña se reunió con Felipe VI para abordar los desafíos globales y la cooperación de cara a la Cumbre Iberoamericana

Benjamin Netanyahu afirmó que comparte con Donald Trump un “compromiso común” para impedir que Irán obtenga armas nucleares

Guerra en Medio Oriente: el precio del petróleo sube más de 4% tras los nuevos ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán