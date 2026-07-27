Sony anuncia “God of War Laufey” para 2027 y confirma regreso de Kratos en la saga

03/06/2026 'God of War Laufey' POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PLAYSTATION

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Sony ha despertado una gran expectativa entre la comunidad gamer tras anunciar oficialmente que God of War Laufey llegará a PlayStation 5 el 16 de febrero de 2027. Durante el panel de Sony Santa Monica Studio en la San Diego Comic-Con, el director creativo Cory Barlog confirmó el regreso de Kratos en la próxima entrega principal de la saga, aunque esta vez el foco principal estará en Faye (Laufey la Justa), esposa de Kratos y madre de Atreus. Según Barlog, el objetivo de este título es expandir el universo de la saga y ofrecer una historia protagonizada por personajes inesperados.

Expansión del universo, nuevos protagonistas y el regreso de héroes tradicionales

El anuncio de God of War Laufey marca un cambio relevante en la trayectoria de la serie. Por primera vez, la entrega principal de la franquicia se centrará en un protagonista diferente al emblemático Kratos. Faye, también conocida como Laufey, quien hasta ahora había formado parte del trasfondo mitológico como esposa y madre de los protagonistas previos, toma el papel principal. Su travesía consistirá en despertar en el Everywhen, una especie de mundo de ultratumba en el que convergen distintas mitologías y donde la magia y el peligro predominan en cada rincón.

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Barlog manifestó en la Comic-Con que su intención es mostrar una extensión del mundo donde los nuevos personajes serán inesperados. Laufey representa la continuidad de lo que sucedió anteriormente y, al mismo tiempo, prepara el terreno para futuras historias. Este enfoque busca enriquecer la narrativa e introducir perspectivas distintas, manteniendo a Kratos dentro del relato para preservar la conexión con el canon de la franquicia.

El interés en la nueva entrega aumenta al conocerse que la actriz Deborah Ann Woll interpretará a Faye. Ella comentó que la idea de un spin-off ya existía desde el reinicio de la saga en 2018. Aunque la transición hacia una heroína ha generado críticas en algunos sectores de la comunidad, Woll declaró que no presta atención a las opiniones negativas, pues confía en que el juego cumplirá con las expectativas.

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El lanzamiento en formato físico y el debate sobre el futuro digital de PlayStation

Junto con el anuncio, Santa Monica Studio confirmó que God of War Laufey estará disponible en formato físico, en contraste con los títulos lanzados después de enero de 2028, fecha en la que Sony dejará de producir discos para PlayStation. A partir de ese momento, todos los lanzamientos serán únicamente digitales, una decisión que ha generado inconformidad, sobre todo entre los coleccionistas y quienes prefieren comprar juegos en formato físico.

La confirmación del formato físico intenta tranquilizar a los jugadores frente al fin próximo de los discos en la plataforma. Sony ya había comunicado a comienzos de julio que cualquier publicación posterior a enero de 2028, incluso de estudios externos, solo podrá adquirirse por descarga digital, eliminando la posibilidad de adquirir ediciones en disco o incluso cajas con códigos de descarga.

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Esta transición resulta significativa tanto para la industria como para los consumidores acostumbrados a conservar los videojuegos de forma tangible. God of War Laufey representa la última oportunidad para que los seguidores de la saga adquieran una copia física antes de la transición definitiva al mercado digital.

God of War Laufey se desarrollará luego de la muerte de Faye.

Reacciones de la comunidad, expectativas y exclusividad en PlayStation 5

La revelación de God of War Laufey fue uno de los momentos más destacados durante el Summer Game Fest y el State of Play de junio, eventos en los que se mostraron más de veinte minutos del juego. Los avances presentados han incrementado la curiosidad y las expectativas de los seguidores, quienes se preguntan cómo influirá el cambio de protagonista y la introducción de nuevas mitologías en la estructura y experiencia de juego.

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No obstante, no todas las reacciones han sido positivas. En redes sociales, una parte de los fanáticos expresó su preocupación por el desplazamiento de Kratos en favor de Faye. La dirección creativa ha intentado tranquilizar a estos seguidores asegurando que Kratos regresará en futuras entregas. El énfasis en la exploración del Everywhen, un entorno desconocido donde deidades luchan por el poder y donde la magia abundante domina, abre la puerta a nuevos desafíos y mecánicas jugables.

Es importante señalar que Sony anunció que God of War Laufey será exclusivo para PlayStation 5 y no tendrá versiones para PC, rompiendo con la tendencia observada en otros títulos exitosos de la compañía. Además, esta edición está excluida de la nueva política que restringe los lanzamientos no orientados al juego como servicio a plataformas distintas a PlayStation, reforzando la exclusividad de esta saga.

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La historia de Faye retoma temas familiares como la protección de los seres queridos, aspectos reconocibles para quienes han seguido la trayectoria de Kratos y Atreus. La tensión entre la innovación narrativa y el apego a fórmulas ya conocidas queda en evidencia en la reacción de los jugadores. El acceso anticipado y los debates en foros especializados reflejan el impacto que tiene la franquicia en la cultura digital contemporánea. Por otro lado, la expectativa sobre el futuro de los videojuegos y el equilibrio entre lo físico y lo digital sigue siendo uno de los asuntos más debatidos entre usuarios y especialistas del sector.