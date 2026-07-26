Deportes

La particular camiseta que utilizó un equipo del ascenso para homenajear a Lionel Messi y a la selección argentina

El Club Ciudad de Bolívar jugó ante Estudiantes de Buenos Aires con una vestimenta especial que no pasó inadvertida

Guardar
Google icon
Cinco jugadores de fútbol, con camisetas celestes y blancas, shorts blancos y medias, se abrazan. Una camiseta tiene el rostro de Lionel Messi. Otra dice Gracias Selección
Ciudad de Bolívar homenajeó a la selección argentina con una camiseta especial que tenía en el frente el rostro de Lionel Messi (Instagram - Club Ciudad de Bolívar)

Tras el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026, los clubes de la Argentina le rindieron distintos homenajes a la Selección. En los estadios se realizaron un minuto de aplausos y los jugadores salieron al campo de juego con banderas que contenían mensajes de agradecimiento al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Sin embargo, en la Primera Nacional se dio un tributo particular.

En el estadio Ciudad de Caseros, Estudiantes de Buenos Arires recibió a Ciudad de Bolívar por la fecha 22 de la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino y la visita salió al campo con una camiseta dedicada íntegramente a la selección argentina. Los jugadores lucieron una prenda celeste con una franja blanca y en el torso el rostro de Lionel Messi con la frase: “Eterno”. En el dorso, estaban las Islas Malvinas y la leyenda: “Gracias Selección”.

PUBLICIDAD

La camiseta de juego le terminó dando suerte al conjunto de Bolívar, ya que pudo imponerse 2-1 en Caseros gracias a los goles de Arnaldo González y Facundo Mucignat. Había empatado transitoriamente Franco Quinteros para el Pincha. Con este resultado, el equipo que dirige Diego Funes trepó a la cuarta posición de la Zona A, con 34 puntos y 22 partidos jugados. El líder del grupo es Ferro Carril Oeste, con 45.

Dos camisetas de fútbol celestes cuelgan de percheros negros. Una muestra el rostro de Lionel Messi y la otra el número diez
El homenaje de Ciudad de Bolívar a Messi y la Selección (Instagram)

“Hoy vamos de gala. Gracias Selección por unir y hacer feliz al pueblo argentino. Gracias por tantas alegrías. Las Malvinas son argentinas”, escribió el club bolivarense en sus redes sociales con una galería de fotos de la camiseta especial con la que salieron a la cancha.

PUBLICIDAD

Por otra parte, Lionel Messi estuvo presente en las canchas del ascenso argentino. El capitán y goleador de la Selección fue visto en en una de las tribunas del Club Atlético Unión de Arroyo Seco, donde hace de local el Leones FC, el club familiar. Leo fue testigo del duelo entre esa institución –que empezó a competir en la cuarta categoría del fútbol argentino esta temporada– ante Central Córdoba de Rosario.

Con un abrigo negro, capucha y un mate en mano, Leo se sentó en compañía de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. En el Estadio Antonio Di Giacomo, el equipo que hizo su estreno en la Primera C Metropolitana en marzo de este año disputó la 21ª fecha del certamen.Leonescayó 2-0 por los tantos de Marcos Córdoba y Franco Fernández. Con 29 puntos tras sumar 7 triunfos, 8 empates y 5 derrotas, el combinado de los Messi figura cuarto en la Zona B a siete del líder Cañuelas y con un partido menos.

La institución está presidida por uno de sus hermanos mayores, Matías Horacio Messi, pero también tiene a su hermana menor María Sol (vocal suplente) y a su sobrino Tomás Matías (Revisor de Cuentas Suplente) como parte de la directiva. Cuando concluyó el duelo, Leo bajó por desde una terraza acompañado de sus hijos en medio de un griterío ensordecedor de la multitud que se reunió en el lugar tras viralizarse su aparición allí. Saludó amablemente, cruzó el campo de juego y se subió a su vehículo para marcharse.

Tras la final del Mundial, el argentino tuvo su primera aparición pública

LAS FOTOS DE LA CAMISETA ESPECIAL QUE USÓ BOLÍVAR EN HOMENAJE A LA SELECCIÓN ARGENTINA

Dos camisetas de fútbol celestes cuelgan de ganchos en una pared de azulejos grises. Una exhibe la imagen de Lionel Messi y la otra, el número diez
Siete camisetas de fútbol celestes y azules con los números 1, 2, 5, 8 y 9 cuelgan de ganchos en un vestuario. El texto "Gracias Selección" es visible
Una camiseta de fútbol celeste con la cara de Lionel Messi está colgada, junto a tres camisetas infantiles celestes con los números dos, tres y cuatro
Camiseta azul con rostro de Lionel Messi, escudo Club Ciudad Bolívar, bandera argentina y texto 'Eterno'. Detrás, camiseta con 'Gracias Selección' y mapa de Argentina
La camiseta especial que usó Ciudad de Bolívar para homenajear a la selección argentina tras la participación en el Mundial (Instagram - Club Ciudad de Bolívar)

Temas Relacionados

Lionel MessiSelección ArgentinaCiudad de BolívarPrimera NacionalMundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Fórmula 1 confirmó la nueva sede del GP de Baréin que se había cancelado por la guerra en Medio Oriente: cuándo se correrá

La Máxima anunció que el circuito de Sepang, en Malasia, será parte del calendario oficial

La Fórmula 1 confirmó la nueva sede del GP de Baréin que se había cancelado por la guerra en Medio Oriente: cuándo se correrá

Franco Colapinto largará 13° en el Gran Premio de Hungría: hora, tv y todo lo que hay que saber

El piloto argentino buscará avanzar a la zona de puntos en el desafiante circuito de Hungaroring a partir de las 10:00 (hora de Argentina)

Franco Colapinto largará 13° en el Gran Premio de Hungría: hora, tv y todo lo que hay que saber

Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Luego del triunfo por Copa Sudamericana, el equipo del Vasco Arruabarrena debutará en el certamen local ante el Malevo

Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La dura autocrítica de Nicolás Otamendi tras la derrota de River Plate ante Barracas Central: “No vengo de vacaciones”

El experimentado defensor debutó tras su paso por el Mundial. Su equipo perdió 1-0 en la primera fecha del campeonato

La dura autocrítica de Nicolás Otamendi tras la derrota de River Plate ante Barracas Central: “No vengo de vacaciones”

Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia y Estudiantes-Independiente inician su camino en el Clausura: hora, TV y formaciones

La jornada se abrirá con el duelo entre el Decano y la Lepra a las 15. Más tarde, desde las 17:15, el Pincha recibirá en La Plata al Rojo de Avellaneda

Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia y Estudiantes-Independiente inician su camino en el Clausura: hora, TV y formaciones

MALDITOS NERDS

Sniper Dan llega con cientos de trabajos desopilantes y herramientas insólitas usando la mira de un francotirador

Sniper Dan llega con cientos de trabajos desopilantes y herramientas insólitas usando la mira de un francotirador

ReStory permite a jugadores gestionar un taller de reparación en la Japón de 2000, con Atari incluido

Square Enix revoluciona la crianza de monstruos en Dragon Quest Monsters: The Withered World

Sony e Insomniac Games revelan el intenso conflicto mutante en el nuevo trailer de Marvel’s Wolverine

Daybreak y Cold Iron presentan Aliens Fireteam Elite 2: El shooter cooperativo que homenajea a Ellen Ripley

ENTRETENIMIENTO

Ryan Reynolds irrumpió en la Comic-Con disfrazado de Deadpool para pedir un papel en “Avengers: Doomsday”

Ryan Reynolds irrumpió en la Comic-Con disfrazado de Deadpool para pedir un papel en “Avengers: Doomsday”

Misiones, canchas de polvo y mitos: El Salvador conquista el mundo de los videojuegos

El cantante Chris Brown se declara culpable por un violento altercado en un nightclub de Londres

La amistad restaurada de Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson tras años de distancia: “Seremos hermanas para siempre”

La tragedia de Emily Willis: la exestrella porno recibirá 3 millones de dólares tras sufrir daño cerebral irreversible en un centro de rehabilitación

INFOBAE AMÉRICA

Judoca dominicana usará el dinero del oro en Santo Domingo 2026 para terminar la casa de su madre: “Ese era mi sueño”

Judoca dominicana usará el dinero del oro en Santo Domingo 2026 para terminar la casa de su madre: “Ese era mi sueño”

Un estudio de la Fundación La Ruta Maya identifica a un adolescente en un cráneo estucado en el área ixil del altiplano guatemalteco

República Dominicana cierra el primer semestre del año con 570 pacientes en lista de espera para trasplantes

La relación Estados Unidos-Israel hoy equivale a la de amigos con beneficio

La fiscal general de Uruguay alertó sobre el avance del crimen organizado: “Todos podemos ser víctimas colaterales”