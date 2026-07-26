La particular camiseta que utilizó un equipo del ascenso para homenajear a Lionel Messi y a la selección argentina

Ciudad de Bolívar homenajeó a la selección argentina con una camiseta especial que tenía en el frente el rostro de Lionel Messi (Instagram - Club Ciudad de Bolívar)

Tras el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026, los clubes de la Argentina le rindieron distintos homenajes a la Selección. En los estadios se realizaron un minuto de aplausos y los jugadores salieron al campo de juego con banderas que contenían mensajes de agradecimiento al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Sin embargo, en la Primera Nacional se dio un tributo particular.

En el estadio Ciudad de Caseros, Estudiantes de Buenos Arires recibió a Ciudad de Bolívar por la fecha 22 de la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino y la visita salió al campo con una camiseta dedicada íntegramente a la selección argentina. Los jugadores lucieron una prenda celeste con una franja blanca y en el torso el rostro de Lionel Messi con la frase: “Eterno”. En el dorso, estaban las Islas Malvinas y la leyenda: “Gracias Selección”.

PUBLICIDAD

La camiseta de juego le terminó dando suerte al conjunto de Bolívar, ya que pudo imponerse 2-1 en Caseros gracias a los goles de Arnaldo González y Facundo Mucignat. Había empatado transitoriamente Franco Quinteros para el Pincha. Con este resultado, el equipo que dirige Diego Funes trepó a la cuarta posición de la Zona A, con 34 puntos y 22 partidos jugados. El líder del grupo es Ferro Carril Oeste, con 45.

El homenaje de Ciudad de Bolívar a Messi y la Selección (Instagram)

“Hoy vamos de gala. Gracias Selección por unir y hacer feliz al pueblo argentino. Gracias por tantas alegrías. Las Malvinas son argentinas”, escribió el club bolivarense en sus redes sociales con una galería de fotos de la camiseta especial con la que salieron a la cancha.

PUBLICIDAD

Por otra parte, Lionel Messi estuvo presente en las canchas del ascenso argentino. El capitán y goleador de la Selección fue visto en en una de las tribunas del Club Atlético Unión de Arroyo Seco, donde hace de local el Leones FC, el club familiar. Leo fue testigo del duelo entre esa institución –que empezó a competir en la cuarta categoría del fútbol argentino esta temporada– ante Central Córdoba de Rosario.

Con un abrigo negro, capucha y un mate en mano, Leo se sentó en compañía de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. En el Estadio Antonio Di Giacomo, el equipo que hizo su estreno en la Primera C Metropolitana en marzo de este año disputó la 21ª fecha del certamen.Leonescayó 2-0 por los tantos de Marcos Córdoba y Franco Fernández. Con 29 puntos tras sumar 7 triunfos, 8 empates y 5 derrotas, el combinado de los Messi figura cuarto en la Zona B a siete del líder Cañuelas y con un partido menos.

PUBLICIDAD

La institución está presidida por uno de sus hermanos mayores, Matías Horacio Messi, pero también tiene a su hermana menor María Sol (vocal suplente) y a su sobrino Tomás Matías (Revisor de Cuentas Suplente) como parte de la directiva. Cuando concluyó el duelo, Leo bajó por desde una terraza acompañado de sus hijos en medio de un griterío ensordecedor de la multitud que se reunió en el lugar tras viralizarse su aparición allí. Saludó amablemente, cruzó el campo de juego y se subió a su vehículo para marcharse.

Tras la final del Mundial, el argentino tuvo su primera aparición pública

LAS FOTOS DE LA CAMISETA ESPECIAL QUE USÓ BOLÍVAR EN HOMENAJE A LA SELECCIÓN ARGENTINA

La camiseta especial que usó Ciudad de Bolívar para homenajear a la selección argentina tras la participación en el Mundial (Instagram - Club Ciudad de Bolívar)