Lo acusaron de matar a un hombre por un conflicto sentimental y lo detuvieron en la casa de su hermana

La calle de Los Hornos donde ocurrió el crimen

Un hombre fue asesinado de un disparo en Los Hornos, en el partido de La Plata, durante la madrugada del sábado 25 de julio y la investigación, según fuentes policiales, apunta a un conflicto sentimental como móvil del crimen.

La víctima, identificada como Gabriel Alejandro Lezcano, de 26 años y en situación de calle, murió tras recibir un disparo en la vía pública, en inmediaciones de 72 y 152, señalaron las fuente a Infobae.

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De acuerdo a la información, Emiliano Gabriel Adrián Lezcano, hermano de la víctima, relató que se encontraba en su domicilio cuando Gabriel llegó a la vivienda. En ese momento, una motocicleta se detuvo en la esquina. El joven salió corriendo y se escuchó una detonación. Al salir, Emiliano halló a su hermano herido y observó a un hombre armado subirse como acompañante a la moto, que luego escapó junto a otro individuo.

La víctima fue trasladada por su propio hermano hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) 6 de La Plata, donde ingresó sin vida. Según la denuncia, el agresor fue identificado como Leonel Emanuel Nelli, de 35 años, changarín y vecino del barrio hasta que se separó de su pareja. Esa fue la razón por la que lo testigos lo reconocieron de inmediato.

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La víctima fue trasladada por su hermano a la UPA 6 de La Plata, pero ingresó sin vida

Por otro lado, la hipótesis principal del crimen se desprendió del testimonio del hermano de la víctima. El hombre reveló que el crimen estaría vinculado a una relación sentimental que Gabriel Lezcano mantenía con la ex pareja de Nelli.

El imputado, con antecedentes por robo agravado y portación ilegal de arma, se fugó tras el hecho y fue localizado en la localidad de Merlo, donde reside una hermana. Personal policial realizó tareas en la zona y logró detenerlo en ese lugar en las últimas horas.

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En el caso interviene la UFIJ N°8, a cargo del fiscal Martín Almirón, con jurisdicción del Departamento Judicial La Plata, precisaron las fuentes a este medio.