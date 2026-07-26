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Irán convocó al encargado de negocios de Ucrania por el ataque a un buque mercante en el mar Caspio

Teherán denunció la muerte de un marinero y calificó el ataque de “acto de agresión” que viola la Carta de la ONU. Kiev dijo que el navío era utilizado por Rusia para transportar material militar

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El canciller iraní, Abbas Araqchi. Irán convocó al encargado de negocios de Ucrania en Teherán tras el presunto ataque a un buque mercante iraní en el mar Caspio. (archivo, 3 de julio de 2026, REUTERS/Mohammed Salem).
El canciller iraní, Abbas Araqchi. Irán convocó al encargado de negocios de Ucrania en Teherán tras el presunto ataque a un buque mercante iraní en el mar Caspio. (archivo, 3 de julio de 2026, REUTERS/Mohammed Salem).

Irán convocó este domingo al encargado de negocios de Ucrania en Teherán para protestar por el presunto ataque contra un buque mercante iraní en el mar Caspio, un incidente que, según la República Islámica, causó la muerte de un marinero y dejó otro herido.

El encargado de negocios ucraniano fue citado por Manuchehr Moradi, asistente del ministro de Exteriores y director general para Eurasia, quien le trasladó la “enérgica protesta” de Teherán por lo que calificó de un acto “hostil y criminal”, según informó la agencia Tasnim.

Durante la reunión, las autoridades iraníes advirtieron además de que la República Islámica defenderá “con firmeza” su seguridad y sus intereses nacionales, y que no dejará “sin respuesta” ningún ataque contra la vida o los bienes de sus ciudadanos.

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La versión de Teherán

Horas antes, el Ministerio de Exteriores iraní había condenado en un comunicado el presunto ataque ucraniano contra el buque mercante, ocurrido en la madrugada del sábado, y afirmó que la explosión provocó la muerte de un marinero y dejó otro herido.

Teherán sostuvo que la acción constituye una violación del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas y la calificó como un “acto de agresión” que “puede avivar aún más la guerra y ampliar el conflicto”.

El ministerio aseguró además que el ataque fue reconocido públicamente por el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y lo presentó como una muestra de la “continuidad del enfoque irracional y hostil” de Kiev hacia Teherán.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky afirmó que Ucrania atacó un buque de guerra ruso y embarcaciones vinculadas a Irán en el mar Caspio. (REUTERS/Amber Bracken)
El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky afirmó que Ucrania atacó un buque de guerra ruso y embarcaciones vinculadas a Irán en el mar Caspio. (REUTERS/Amber Bracken)

En su comunicado, la diplomacia iraní insistió en que la República Islámica “nunca ha intervenido” en la guerra entre Rusia y Ucrania e instó al Consejo de Seguridad de la ONU, a los países europeos y al resto de los Estados miembros de Naciones Unidas a condenar la actuación de Kiev y exigir responsabilidades a las autoridades ucranianas.

Asimismo, advirtió de que Irán ejercerá su derecho a la legítima defensa para proteger sus intereses y responsabilizó al Gobierno ucraniano y a sus aliados de las consecuencias derivadas del incidente.

“El régimen ucraniano, al atacar un buque mercante iraní, no solo cometió una violación del derecho internacional, sino que también busca peligrosamente ampliar la guerra y la inseguridad”, denunció el Ministerio de Exteriores iraní.

La versión de Kiev y el trasfondo de la disputa

Drones tipo Shahed diseñados y fabricados en Polonia, en la planta de producción de Sochaczew. Ucrania acusa a Irán de proveer este tipo de drones a Rusia para su uso en la guerra. (REUTERS/Kuba Stezycki).
Drones tipo Shahed diseñados y fabricados en Polonia, en la planta de producción de Sochaczew. Ucrania acusa a Irán de proveer este tipo de drones a Rusia para su uso en la guerra. (REUTERS/Kuba Stezycki).

Las acusaciones iraníes se producen después de que Zelensky afirmara el sábado que Ucrania había atacado en el mar Caspio un buque de guerra ruso y embarcaciones utilizadas para transportar carga militar vinculada a Irán, aunque no identificó ningún buque mercante concreto ni confirmó el ataque denunciado por Teherán.

Ucrania ha acusado reiteradamente a Irán de suministrar drones a Rusia para su uso en la guerra contra Kiev y también ha denunciado el apoyo militar ruso a Teherán desde el inicio de la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

El mar Caspio se ha convertido en un punto sensible de la relación triangular entre Moscú, Teherán y Kiev: por esa vía transitan rutas comerciales y logísticas que Ucrania sostiene que Rusia utiliza, con apoyo iraní, para sostener su esfuerzo bélico. Kiev ha intensificado en los últimos meses sus operaciones contra objetivos vinculados a esa cadena de suministro, mientras Teherán niega cualquier participación directa en el conflicto ruso-ucraniano.

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