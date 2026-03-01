Hotelería, deportes y tecnología: cómo Cristiano Ronaldo logró construir un verdadero imperio multimillonario

Cristiano consolida un legado más allá del fútbol

El imperio financiero de Cristiano Ronaldo trascendió con amplitud el ámbito futbolístico. El atacante portugués se consolidó como uno de los pocos deportistas con una fortuna estimada en torno a los 1.400 millones de dólares, según rankings de Bloomberg Billionaires Index. A sus 41 años, el delantero luso orquestó una estrategia de diversificación que abarca desde el sector hotelero hasta la tecnología, incluidas la moda, la salud y el deporte, creando una red de negocios que le permitió convertirse en el primer futbolista activo en alcanzar el estatus de multimillonario, de acuerdo con el medio The Sun.

La piedra angular de la expansión de Ronaldo es la marca CR7, bajo la cual impulsó líneas comerciales en sectores tan dispares como la hotelería, las fragancias y los servicios de salud. El deportista inició su aventura empresarial en la moda, donde las prendas interiores y el calzado bajo su sello pronto adquirieron notoriedad global. La línea CR7 Fragrances también fue clave, con distribución internacional y un posicionamiento que lo proyecta como referente del lifestyle.

En cuanto a la hotelería, la asociación con el grupo portugués Pestana Hotel Group fue uno de los movimientos más visibles. Los hoteles Pestana CR7, con presencia en ciudades como Madeira, Lisboa, Madrid, Marrakech y Nueva York, se destacan por su enfoque contemporáneo y su conexión con el mundo deportivo. La cadena planea su desembarco en el Reino Unido, según trascendió tras la solicitud de registro de la marca en ese país.

Ronaldo tampoco descuidó el universo del fitness. La cadena CR7 Crunch Fitness tiene sedes en España y Portugal, donde sus rutinas personalizadas refuerzan la imagen de disciplina y bienestar que el propio futbolista encarna. Paralelamente, las clínicas médicas Insparya, especializadas en salud capilar y estética avanzada, reforzaron su presencia en la península ibérica y se expandieron hacia Medio Oriente.

Además de su éxito futbolístico, el delantero portugués potencia su imagen empresarial (AP Foto/Martin Meissner)

Entre sus apuestas más recientes destaca Ursu 9, una bebida que se promociona como “mucho más que agua” gracias a su composición de antioxidantes naturales, pH alcalino y minerales seleccionados. Además, el portugués realizó una inversión significativa en Bioniq durante 2024. Esta compañía se especializa en salud personalizada, ofrece suplementos vitamínicos adaptados a partir del análisis de sangre de cada usuario. El compromiso del futbolista con la recuperación física y la tecnología se evidencia en AvaCR7, una colaboración con la empresa Ava para comercializar equipos de entrenamiento, pistolas de masaje y rastreadores de actividad.

La inversión en tecnología también se integra en el poderío del portugués. Su aplicación Erakulis promueve la longevidad y el bienestar, combina nutrición y ejercicio en una sola plataforma con el lema “Live Healthier, Live Longer”. Además, su apuesta por la inteligencia artificial se materializó en la inversión en Perplexity AI, así como en la compañía de salud portátil Whoop y el videojuego de fútbol UFL.

En el ámbito deportivo, Ronaldo amplió su espectro de negocios con la compra del 25% de la UD Almería a través de su compañía CR7 Sports Investments, en un acuerdo que lo posiciona como copropietario del club español. El propio futbolista afirmó: “Ha sido una ambición mía desde hace mucho tiempo contribuir al fútbol, más allá del campo” y reflejó su intención de influir en la gestión y el crecimiento del club.

El compromiso de Ronaldo con el deporte va más allá del fútbol. En 2025 invirtió cerca de 6,2 millones de dólares en la apertura de Padel City, un club de pádel en Lisboa, y ese mismo año se convirtió en accionista de la promoción de artes marciales mixtas WOW FC MMA. Su marca también se vinculó a la organización de eventos deportivos y a la promoción de nuevas disciplinas.

Cristiano junto a su pareja, Georgina Rodríguez

El mercado del lujo y la venta al por menor también captaron el interés del portugués. Su adquisición del 30% de Vista Alegre, histórica empresa portuguesa de porcelana y cristal, así como su inversión en el portal de relojes de lujo Chrono24, evidencian su apuesta por productos exclusivos y de alta gama. Sobre esta última participación, CR7 expresó: “Chrono24 une a millones de amantes de los relojes de todo el mundo para compartir su pasión, juntos, que la unificación global es algo que conozco bien y de lo que estoy encantado de ser parte”.

La incursión en la industria audiovisual pese a ser reciente tiene un peso significativo. La creación del estudio de cine independiente UR-Marv junto al cineasta británico Matthew Vaughn, así como la adquisición del grupo mediático portugués ahora denominado Expressao Livre, marcan su interés por el entretenimiento y la comunicación.

En lo personal, las inversiones inmobiliarias de Cristiano reflejan el mismo nivel de sofisticación que su portafolio empresarial. Con propiedades valoradas en casi 60 millones de dólares en Europa y una residencia exclusiva en la Reserva Nujuma Ritz-Carlton en el Mar Rojo, el futbolista busca entornos de privacidad y lujo para su familia. La isla privada, solo accesible en barco o hidroavión, representa para el portugués un refugio: “El Mar Rojo es un lugar verdaderamente notable. Desde el momento en que visitamos por primera vez, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural, es un lugar donde nos sentimos en paz”, comentó.

El valor añadido de la diversificación de Cristiano Ronaldo reside en su capacidad para integrar imagen, disciplina y visión empresarial en cada uno de sus proyectos. Sus inversiones, lejos de responder a una mera búsqueda de rentabilidad, revelan una estrategia de posicionamiento global que lo convirtieron en un ejemplo para deportistas y empresarios por igual.