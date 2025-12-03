Deportes

Gimnasia le gana 1 a 0 a Boca Juniors por la final del Torneo de Reserva

En cancha de Banfield, el Lobo se impone desde los 10’ con gol de Santino López

Boca Juniors y Gimnasia disputan la final del Torneo de Reserva (@ProyecciónLPF)

Gimnasia y Esgrima La Plata le gana a Boca Juniors 1-0 en el estadio Florencio Sola de Banfield por la final del Torneo Proyección de Reserva. El encuentro, que cuenta con una gran convocatoria de hinchas de ambos equipos, es transmitido en vivo por ESPN, TNT Sports y la plataforma LPF Play, además de estar disponible en Disney+ Premium.

El gol lo marcó Santino López García a los diez minutos, tras un buen centro de Santiago Villarreal, quien llegó al fondo y envió la pelota al punto penal. Allí se encontraba el número 7 del Lobo, que la bajó de pecho y definió de zurda, dejando sin reacción a Leandro Brey.

Cuatro minutos antes, el Xeneize había avisado tras un tiro libre en la puerta del área de Tomás Aranda, que se desvió en la barrera y provocó una gran reacción del arquero Julián Kadijevic, quien voló y controló sin dar rebote.

El plantel de Mariano Herrón tuvo una nueva chance clara a los 23’ con un cabezazo de Valentino Simoni rechazado por el travesaño, luego de un buen centro de Dylan Gorosito.

Esto despertó al conjunto platense, que empezó a asfixiar a su contrincante, no lo dejó jugar cómodo y avisó con un disparo de Diego Mastrángelo desde un tiro libre frontal, que se fue por encima del travesaño antes de la media hora de juego.

El reglamento establece que, en caso de empate al término de los noventa minutos, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si la igualdad persiste, la definición se resolverá mediante tiros desde el punto penal, conforme al artículo 111 punto I apartado 1 inciso c) del Reglamento General de la AFA.

El arbitraje está a cargo de Matías Ansede, acompañado por los asistentes Heber Ibañez Mesa y Leandro Idio, mientras que Roberta Echeverría oficia como cuarta árbitra.

El camino de Boca Juniors hasta la final estuvo marcado por una campaña sólida en la Zona A, donde sumó 33 puntos a partir de diez victorias, tres empates y tres derrotas, con un saldo de 24 goles a favor y 11 en contra. En la fase eliminatoria, el equipo dirigido por Mariano Herrón superó a Lanús por 1-0 en octavos de final, venció a Instituto por penales tras igualar sin goles en los noventa minutos y se impuso 2-0 a River Plate en el Superclásico de semifinales, disputado en Ezeiza. En los partidos decisivos, el arquero Leandro Brey, habitual suplente en la Primera, fue titular bajo los tres palos.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata accedió a la final tras ubicarse tercero en la Zona B con 29 unidades, producto de ocho triunfos, cinco empates y tres derrotas, con 22 goles a favor y 14 en contra. En la instancia de playoffs, el equipo platense, actualmente bajo la conducción de Ricardo Kuzemka —aunque el torneo comenzó con Fernando Zaniratto como entrenador—, derrotó 2-0 a Newell’s Old Boys en octavos, 3-1 a San Lorenzo en cuartos y goleó 4-0 a Argentinos Juniors en semifinales, con tres goles de Jorge De Asís y uno de Juan Cruz Cortazzo.

El equipo de Boca Juniors, máximo ganador histórico de la división reserva con 28 títulos, buscará reafirmar su favoritismo y sumar una nueva estrella, mientras que Gimnasia intentará capitalizar el gran momento colectivo que lo llevó a la instancia decisiva.

FORMACIONES:

BOCA JUNIORS: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Matías Calegari, Santiago Dalmasso, Tomás Aranda; Iker Zufiaurre, Joaquín Ruiz y Valentino Simoni. DT: Mariano Herrón.

Suplentes: Sebastián Díaz Robles; Gian Paoli, Matías Satas, Kevin Giménez, Lautaro Mendieta, Dante González, Juan Cruz Payal, Lautaro Bianco, Gonzalo Gelini, Gonzalo Martínez, Leonel Flores y Rodrigo Bacidalupe.

GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA: Julián Kadijevic; Gonzalo González, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Diego Mastrángelo, Santino López García, Cayetano Bolzán; Santiago Villarreal y Jorge de Asís. DT: Ricardo Kuzemka.

Suplentes: Máximo Cabrera; Thomas Mielniczuk, Matías Gauto, Bejamín García, Tiago Azamé, Franceso Paradela, Leonel Troncoso, Santino Primante, Ignacio Zappulla, Brian Croce, Lautaro Napolitano y Tiziano Rocco.

Estadio: Florencio Sola (Banfield)

Árbitro: Matías Ansede.

TV: ESPN, TNT Sports y la plataforma LPF Play, además de estar disponible en Disney+ Premium.

