República Dominicana

Se entrega joven acusado de inducir a una menor a ingerir sustancia mortal en República Dominicana

El joven, de 20 años, se presentó este sábado en el Palacio policial junto a su padre y su abogado para quedar detenido por una orden judicial vinculada al deceso de una menor.

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Erickson Bonilla Villalona fue recibido por la Policía Nacional tras presentarse voluntariamente junto a su abogado y su padre./ (Redes Diego Pesqueira)
Erickson Bonilla Villalona fue recibido por la Policía Nacional tras presentarse voluntariamente junto a su abogado y su padre./ (Redes Diego Pesqueira)

La Policía Nacional de la República Dominicana confirmó la entrega voluntaria de Erickson Antonio Bonilla Villalona, señalado como presunto autor de forzar a una adolescente de quince años a ingerir una sustancia tóxica que causó su fallecimiento. El hecho se produjo este sábado en el Palacio de la Policía Nacional, donde el joven de veinte años se presentó acompañado por su padre y por su representante legal, conforme notificó la institución.

Según informó el vocero policial, Diego Pesqueira, la entrega se realizó en la sede de la Policía bajo la supervisión de la Dirección Central de Comunicaciones Estratégicas y la Dirección Central de Investigación (DICRIM). La detención responde a una orden judicial vigente, producto de la investigación en torno a la muerte de la menor, ocurrida tras ingerir un herbicida. La adolescente fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica, pero no sobrevivió.

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La acusación principal contra Bonilla Villalona fue presentada por la madre de la joven, quien sostiene que el detenido obligó reiteradamente a su hija a ingerir la sustancia mortal. Esta versión se encuentra bajo análisis de las autoridades, las cuales continúan recabando elementos probatorios y testimonios en el marco del proceso penal.

Durante la entrega, Pesqueira recalcó ante medios y familiares que el procedimiento se realizó respetando los derechos fundamentales del detenido.

El video inicia con un grupo de hombres ascendiendo escaleras al aire libre. Se observa una conferencia de prensa con oficiales de la Policía Nacional Dominicana y hombres en vestimenta civil. Los oficiales hablan ante micrófonos, mientras algunos individuos son presentados en un salón con insignias policiales de la República Dominicana visibles al fondo. Este material documenta un evento oficial de las fuerzas del orden./ (Redes de Diego Pesqueira)

Siempre respetando el debido proceso, sus derechos constitucionales que a usted le asisten”, afirmó Pesqueira, quien también destacó la importancia de no responsabilizar a la menor ni a su familia por el desenlace fatal. “Yo jamás, bajo ninguna circunstancia, puedo permitir que a una persona que ha fallecido la cuestionemos nosotros, porque yo soy padre y, y de cuatro hijas”, agregó el portavoz, a través de un audiovisual compartido en sus redes.

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El abogado del joven, presente en la entrega, declaró que su defendido optó por presentarse ante las autoridades para enfrentar el proceso. El letrado sostuvo que Bonilla Villalona no se encontraba en el lugar de los hechos al momento en que la joven ingirió la sustancia y señaló que existen elementos previos relacionados con la salud mental de la víctima.

Él ha sido claro, la investigación va a rogar la no participación de él en los hechos. Al momento de ese evento, él estaba en su lugar de trabajo. La jovencita ya había presentado algunos indicadores de depresión e incluso en algún momento intentó cortarse las venas”, expresó el abogado ante la Policía, solicitando una pesquisa objetiva y exhaustiva de los hechos.

En la comparecencia, Pesqueira insistió en que la investigación debe centrarse en los hechos y no en la descalificación de la víctima ni de sus allegados. Sostuvo que la institución garantizará el cumplimiento de la ley y el respeto a las garantías constitucionales del imputado, según lo establecido en la normativa vigente de la República Dominicana.

El caso sigue bajo investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional, a la espera de nuevas diligencias judiciales. /(Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
El caso sigue bajo investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional, a la espera de nuevas diligencias judiciales. /(Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

La Policía Nacional precisó que el joven será puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias legales correspondientes, mientras el expediente sigue abierto y bajo investigación.

De acuerdo con las pesquisas de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI), tanto la adolescente fallecida como el detenido mantenían una relación sentimental al momento del suceso.

La entrega del acusado se produjo en presencia de familiares y representantes legales, quienes podrán seguir el proceso conforme a los canales institucionales. Las autoridades reiteraron que el caso permanece bajo investigación y que cualquier avance relevante será comunicado oportunamente.

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