Los juveniles de Boca Juniors que podrían ser promovidos a Primera tras ser campeones con la Reserva

Boca Juniors se consagró campeón del Torneo Proyección de Reserva en tanda de penales, después de haber igualado ante Gimnasia La Plata 1-1 en tiempo reglamentario y 2-2 en el suplementario, en cancha de Banfield. La campaña del equipo dirigido por Mariano Herrón redondeó el buen año en juveniles, que terminó con el club en lo más alto de la tabla general de inferiores y con la Séptima División dirigida por Antonio Barijho y Martín Andrizzi como campeona. Lo que muchos fanáticos se preguntan ahora es quiénes son los jugadores que tienen chances de ser promovidos.

El once de Boca ayer fue Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendia, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Callegari, Joaquín Ruiz; Tomás Aranda; Iker Zufiaurre y Valentino Simoni. De estos, hay varios que tuvieron bastante roce con la Primera, excluyendo obviamente al arquero, que pidió tener minutos en el segundo equipo durante este semestre para no perder ritmo. Mendia, defensor central, es otro de los que acumuló un puñado de partidos como profesional incluidos (tres este año, aunque solo uno de titular). Ahora disputarán el Trofeo de Campeones contra Vélez el próximo martes, a partir de las 20, en Banfield.

Mariano Herrón, entrenador de la Reserva, vio los últimos partidos de Boca en el palco junto a Juan Román Riquelme y Pablo Ledesma (DT de la Octava), por lo que el presidente del club, que igualmente mira todos los encuentros de inferiores y de hecho ayer estuvo presente en el estadio Florencio Sola para acompañar a los chicos, está empapado de la realidad de cada uno y tiene claro cuál es la proyección de esas promesas de cara a un 2026 en el que el Xeneize tendrá mucha actividad.

Mariano Herrón sumó otro título con la Reserva de Boca

Lógicamente la promoción de juveniles también tendrá que ver con el gusto del técnico de turno y, a esta hora, existen grandes posibilidades de que Claudio Úbeda se mantenga como cabeza de grupo el año próximo. Desde que el Sifón tomó las riendas absolutas de la Primera de Boca, no hubo mucha participación de los jóvenes más allá de los ya amoldados Lautaro Di Lollo y Milton Delgado. Apenas un ingreso de Mendia sobre el final del triunfo ante Tigre y la suplencia de Valentino Simoni el mismo cotejo.

Simoni aportó 13 goles (incluido el de ayer en la final) y 4 asistencias a lo largo del 2025, convirtiéndose en una carta goleadora que culmina como alternativas a los miembros de Primera como Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani. Es un delantero potente, de gran físico y juego aéreo, que tiene contrato firmado hasta 2028. Pero Boca también dispone de extremos picantes que dieron resultados en este certamen. Iker Zufiaurre, quien sumó minutos el año pasado en los duelos por Copa Sudamericana ante Nacional Potosí (también entró sobre el final en un duelo ante Atlético Tucumán por torneo local), fue clave en el Superclásico por semifinales con un doblete que le dio el 2-0 al cuadro azul y oro. Leonel Flores, el otro revulsivo que también festejó anoche y ya le había dado la clasificación en octavos de final ante Lanús, asoma como otro gran valor.

En la última línea, el ascenso del subcampeón mundial Sub 20 Dylan Gorosito seguramente dependa también del futuro de los laterales derechos del plantel profesional. Si bien tienen contrato vigente, no está claro que Luis Advíncula y Lucas Blondel continúen en Boca en 2026, por lo que puede abrirse una puerta como carta alternativa al afirmado Juan Barinaga. En la Ribera no desconocen la calidad y potencial de Gorosito, aunque fue imposible que tuviera minutos y oportunidades con tantos competidores grandes.

Riquelme y Herrón miran juntos los partidos de la Primera de Boca

Facundo Jagger Herrera es el nuevo defensor central que aparece en el radar. Definió la serie de penales y mostró solidez a lo largo del campeonato. Sigue el camino de Lautaro Di Lollo y Mateo Mendia, aunque deberá ser paciente ya que también existe competencia por el puesto si se tiene en cuenta a Nicolás Figal. El lateral izquierdo, Santiago Zampieri, surge como tercera opción de Boca en el lateral izquierdo teniendo en cuenta que se marchó Marcelo Saracchi y que se despedirá en breve Frank Fabra. Hoy Úbeda utiliza a Lautaro Blanco y cuenta con Malcom Braida como recambio allí.

En cuanto a los mediocampistas, uno de los que pide pista y fue de los más regulares de la Reserva a lo largo del año es Santiago Dalmasso. Un número 8 old school con dinámica y gol. Debutó en Primera en 2024 y este año sumó unos minutos ante Tigre en el primer semestre. El talentoso Joaquín Ruiz, quien tuvo su bautismo como profesional de la mano de Fernando Gago entre fines de 2024 y principios de 2025, es otro de los que levanta la mano para ser considerado. Y el enganche Tomás Aranda, una de las revelaciones del equipo de Herrón y premiado como mejor jugador de la final ante Gimnasia, dejó claro que la cantera boquense es inagotable.

Uno que perdió consideración en el último tiempo fue Camilo Rey Domenech, mediocampista central que había sido muy elogiado por Gago y ayer quedó afuera del banco de suplentes. En otro orden, según informó el sitio @ReservaBocaJrs en X (ex Twitter), los jugadores categoría 2005 que quedarán libres son: Camilo Salamanca, Alexis Peralta (arqueros), Lucas Galván, Juan Pablo Moreno, Fabricio Ventresca, Tomás López, Tobías Rodríguez, Thiago Rolón, Fabricio Sena, Lucas Verón, Diego Santander y Víctor Galeano.