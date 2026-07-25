Sociedad

La psicología advierte que una amistad rota puede doler como una separación amorosa

La pérdida de un vínculo cercano puede afectar la identidad, la confianza y el bienestar emocional, con tristeza que se prolonga en el tiempo y que suele quedar sin validación social, según especialistas

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Dos mujeres en una cafetería sentadas frente a una mesa con tazas de café, un cruasán y un vaso de agua. Una mujer luce triste, la otra mira hacia un lado.
La American Psychological Association señala que una amistad fuerte sostiene la estabilidad emocional, la autoestima y la percepción de seguridad personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El final de una amistad cercana puede doler tanto como una ruptura amorosa, aunque muchas veces ese impacto no recibe el mismo reconocimiento social. La pérdida de una mejor amiga puede dejar una sensación de vacío profunda y alterar de forma significativa el bienestar emocional.

La psicología advierte que este tipo de duelo también puede afectar la identidad y la confianza, además de modificar la percepción de uno mismo. Con el tiempo, incluso puede generar dificultades para construir nuevos vínculos y profundizar una sensación de soledad que va más allá de la tristeza inicial.

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Según la American Psychological Association, los lazos de amistad fuerte cumplen una función esencial en la estabilidad emocional y la percepción de seguridad personal. Estos vínculos no solo proporcionan apoyo cotidiano, sino que también influyen en la autoestima y el sentido de pertenencia. Cuando se rompe una relación de este tipo, la sensación de duelo puede ser tan intensa como la de una pérdida familiar o amorosa.

El Journal of Social and Personal Relationships documenta que la pérdida de una amistad cercana puede desencadenar síntomas de tristeza, ansiedad y aislamiento social. Los especialistas indican que muchas personas tienden a minimizar el duelo por una amistad rota, aunque en la práctica se trata de una experiencia vital disruptiva.

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La profundidad del dolor no depende de la cantidad de amistades, sino de la calidad y la historia compartida. Así lo sostiene un análisis reciente de la Universidad de Harvard, que destaca que la presencia de uno o dos amigos confiables resulta un mayor predictor de bienestar y longevidad que el tamaño de la red social.

La investigación subraya que la confianza, el respeto mutuo y la capacidad de superar diferencias representan los pilares que determinan la fortaleza de un vínculo.

Por qué se terminan las amistades y cómo se afronta el duelo

Un banco de madera vacío en un parque, con hojas secas esparcidas en el asiento y el suelo, iluminado por los rayos del sol al atardecer entre los árboles.
El Journal of Social and Personal Relationships documenta que una amistad rota puede desencadenar tristeza, ansiedad y aislamiento social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las razones detrás del final de una amistad suelen ser variadas: cambios en el estilo de vida, diferencias de valores, mudanzas o la aparición de conflictos que no logran resolverse. Según la American Psychological Association, una ruptura de este tipo puede ser involuntaria y silenciosa, o bien abrupta, marcada por discusiones o traiciones.

El proceso de duelo por la pérdida de una amiga cercana se caracteriza por etapas similares a las de cualquier otro duelo: negación, ira, negociación, tristeza y aceptación. El desafío radica en que, a menudo, la sociedad no reconoce ni valida este tipo de dolor, lo que dificulta su elaboración.

En palabras del equipo editorial de Austrian News, “las amistades profundas funcionan como anclas emocionales; perderlas puede desestabilizar la vida cotidiana y la autoimagen”.

En los Estados Unidos, la oferta de programas y retiros dedicados exclusivamente a la recuperación tras rupturas de pareja o amistades creció en los últimos años. Según el mismo Austrian News, existen numerosas propuestas que incluyen acompañamiento terapéutico, talleres de apoyo grupal y actividades orientadas a reconstruir la identidad personal luego de una pérdida significativa.

“Identificar si se está atravesando el final de una relación, una crisis de identidad o una acumulación de duelos permite elegir el enfoque adecuado para la recuperación”, explica el medio especializado.

La amistad como factor protector para la salud mental y física

Una figura femenina sentada de perfil en una silla de madera, frente a una ventana que inunda su cabello de luz cálida en una habitación oscura.
La Universidad de Harvard concluye que la calidad de la amistad y la historia compartida pesan más que la cantidad de vínculos en el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios de contar con amistades sólidas no se limitan al plano emocional. Investigaciones de la Universidad Carnegie Mellon y del estudio de desarrollo adulto de Harvard han mostrado que las personas con relaciones de amistad estables presentan menores niveles de depresión, mejor respuesta al estrés y mayor estabilidad emocional.

Además, los lazos de amistad fuertes están asociados a una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, hipertensión e inflamación crónica.

El concepto de “convoy social”, planteado por expertos estadounidenses, sostiene que cada individuo mantiene a lo largo de su vida un pequeño grupo de relaciones significativas, y que estas tienen un peso determinante en el bienestar general.

Las estadísticas recientes demuestran que el fenómeno de las rupturas de amistad es mucho más habitual de lo que se cree. Austrian News cita estudios en los que más del 60% de las personas adultas reconocen haber perdido al menos una amistad importante en los últimos cinco años, una cifra que invita a repensar la naturalidad y frecuencia de estos procesos.

La ruptura de una amistad cercana constituye un evento vital con impacto duradero, comparable al de otros duelos reconocidos socialmente. El acompañamiento profesional, la validación emocional y la reconstrucción de la identidad surgen como ejes para transitar el proceso de forma saludable, según coinciden expertos estadounidenses.

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