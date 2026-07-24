Capturan a alias “Diablo”: el hombre más buscado de Costa Rica, cinco agentes heridos en el operativo

El OIJ de Costa Rica confirmó la detención de Arias Monge, alias "Diablo", en un operativo liderado por la Oficina Contra el Crimen Organizado./ (OIJ)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica confirmó la detención de Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, durante un operativo realizado la mañana de este viernes 24 de julio. La captura, liderada por la Oficina Contra el Crimen Organizado (OECDO), se llevó a cabo tras varios años de investigaciones y contó con la participación de unidades tácticas del OIJ. Cinco agentes resultaron heridos durante el procedimiento, reflejando el alto nivel de riesgo asociado a la detención de este sujeto, considerado uno de los criminales más peligrosos del país.

Alias “Diablo” era buscado por múltiples delitos violentos y su historial criminal no tiene precedentes en Costa Rica, de acuerdo con datos de CR Hoy. El Departamento de Justicia de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 500 mil dólares por información que facilitara su captura o enjuiciamiento, en coordinación con la Fiscalía General, el OIJ y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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El perfil de este individuo se caracteriza por el uso extremo de la violencia, una rápida expansión territorial y una habilidad notable para evadir a las autoridades. Según reportes oficiales y fuentes judiciales, se le atribuyen hasta 100 muertes, además de amenazas directas contra funcionarios policiales, incluyendo audios en los que ofrecía recompensas por asesinar a agentes.

Arias Monge acumulaba al menos cinco causas penales y permanecía prófugo desde 2016, año en el que fue declarado rebelde por ausentarse de un juicio por homicidio. El OIJ señala que, a diferencia de otras organizaciones locales que mantienen un perfil bajo en el trasiego internacional de drogas, “Diablo” desarrolló una red descentralizada que combina narcomenudeo con alianzas violentas. Su proximidad con Nicaragua le permitía desplazarse por zonas rurales y urbanas, dificultando su localización y captura.

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Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, figura como uno de los criminales más buscados por la DEA por delitos de homicidio y tráfico de drogas internacionales./(Cortesía)

Esta semana, el OIJ desarticuló una banda ligada a alias “Diablo”, responsable de reclutar mujeres para introducir droga en cárceles costarricenses. Las investigaciones revelaron que el grupo reclutaba a mujeres en situación vulnerable, a quienes pagaban sumas cercanas a los 300 mil colones ( USD 659.95) por cada entrega exitosa de droga, que ocultaban en sus genitales.

El valor de la droga en el interior de las cárceles podía alcanzar los cinco millones de colones (USD 10,999.16) por carga. En el operativo, denominado “Caso Dalila”, se detuvo a 34 sospechosos, incluyendo a la jefa de la Policía Penitenciaria del centro La Leticia y a miembros clave de la organización. La estructura también realizaba asesinatos por encargo y participaba en el contrabando de cigarrillos y teléfonos celulares dentro de centros penitenciarios, según confirmó el director interino del OIJ, Michael Soto.

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El operativo, que incluyó 37 allanamientos en viviendas y cinco penitenciarías, contó con el apoyo de 150 oficiales de la Policía Penitenciaria y permitió incautar armas de fuego y droga lista para su distribución. Las autoridades han vinculado a la banda con al menos tres homicidios en la zona de Siquirres y continúan las investigaciones para determinar el alcance total de sus actividades ilícitas.

La detención de alias “Diablo” representa un golpe significativo contra el crimen organizado en Costa Rica y evidencia la cooperación internacional entre la justicia costarricense, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA para combatir el narcotráfico y la violencia asociada.

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