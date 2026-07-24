Más de 1,100 personas permanecen en albergues por lluvias en Costa Rica

Las autoridades distribuyen alimentos y suministros mediante operativos terrestres y acuáticos en comunidades aisladas por las inundaciones. Crédito: CNE

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que este viernes se alcanzó la cifra más alta de personas albergadas desde el inicio de la emergencia provocada por las recientes ondas tropicales que han afectado a Costa Rica. En total, 1,125 personas permanecen resguardadas en 11 albergues temporales habilitados en distintas comunidades de la vertiente del Caribe.

El incremento en la cantidad de evacuados se produjo luego de que durante la noche del jueves continuaran las labores para trasladar a familias que se encontraban en zonas vulnerables, con el objetivo de proteger sus vidas ante el aumento en el caudal de ríos y las inundaciones registradas en varios cantones.

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Las autoridades mantienen especial atención en comunidades aisladas por las crecidas de los ríos, donde este viernes se desarrolló un amplio operativo terrestre y acuático para garantizar el ingreso de asistencia humanitaria.

Las acciones se concentraron en las Barras del Pacuare y Parismina, en el cantón de Siquirres, así como en Barra del Colorado, en Pococí, sectores donde las condiciones de acceso continúan siendo complejas debido a las inundaciones.

Paquetes de alimentos entregados a las familias afectadas por las inundaciones. Crédito: CNE

Según explicó la CNE, los operativos son coordinados por los comités municipales de emergencia y cuentan con el apoyo de diferentes instituciones del Estado, encargadas de distribuir alimentos, artículos de primera necesidad y otros insumos para las familias afectadas.

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El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, indicó que durante este viernes sostuvo reuniones con los comités municipales de emergencia de Sarapiquí, Pococí y Guácimo para coordinar las acciones que se ejecutarán durante las próximas horas y garantizar la continuidad de las operaciones de respuesta.

“El motivo y el objetivo de estas reuniones es poder articular todas las acciones institucionales que se tienen que realizar para garantizar las operaciones de las próximas horas en la región”, señaló.

Como parte de la atención humanitaria, la institución informó que hasta este viernes se habían distribuido 1,690 raciones alimenticias entre las comunidades afectadas por las inundaciones.

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Además, otras 1,500 raciones adicionales se encuentran en proceso de traslado para ser entregadas en los sectores donde persisten las mayores afectaciones.

La Comisión Nacional de Emergencias mantiene el monitoreo ante el ingreso de la onda tropical número 25 previsto para este domingo. Crédito: CNE

La operación logística también contempla el envío de diarios de alimentos, espumas para dormir y cobijas, artículos considerados prioritarios para las personas que permanecen en los albergues o que han quedado aisladas por el desbordamiento de los ríos.

Paralelamente, en los espacios temporales habilitados por la emergencia, equipos institucionales desarrollan actividades recreativas y lúdicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes, como parte de la atención integral que reciben las familias mientras permanecen fuera de sus hogares.

Estas actividades buscan brindar acompañamiento emocional y generar espacios de recreación para los menores, quienes han visto alterada su rutina debido a las evacuaciones y las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

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Mientras avanzan las labores de asistencia, las autoridades mantienen un monitoreo permanente sobre las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se prevé el ingreso de la onda tropical número 25 durante el próximo domingo, fenómeno que podría generar un nuevo incremento en las precipitaciones, especialmente en el Caribe y la Zona Norte.

Niños y niñas participan en actividades recreativas organizadas en los albergues como parte de la atención integral a las familias evacuadas. Crédito: CNE

Ante este panorama, la Comisión Nacional de Emergencias hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

Asimismo, recomendó mantener vigilancia constante sobre el comportamiento de ríos y quebradas, debido a la posibilidad de crecidas repentinas que podrían poner en riesgo a las comunidades cercanas.

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La institución también pidió especial precaución en sectores donde existe riesgo de deslizamientos o inestabilidad de laderas, ya que la saturación de los suelos aumenta la probabilidad de nuevos incidentes.