Estados Unidos felicita a Costa Rica por la captura de alias “Diablo” y destaca golpe al crimen organizado

Alejandro Arias Monge, conocido con el alias de "Diablo", era considerado por las autoridades el hombre más buscado de Costa Rica y es señalado como presunto líder de una organización criminal vinculada al narcotráfico, homicidios, robo y legitimación de capitales. (OIJ)

La captura de Alejandro Arias Monge, conocido con el alias de “Diablo” y considerado el hombre más buscado de Costa Rica, trascendió las fronteras del país luego de que la Embajada de Estados Unidos felicitara públicamente a las autoridades costarricenses por el operativo que culminó con su detención la madrugada de este viernes en San Bernardino de Sarapiquí, provincia de Heredia.

Mediante un pronunciamiento oficial, la representación diplomática estadounidense destacó el trabajo coordinado de los cuerpos policiales y judiciales que participaron en la operación, la cual permitió capturar a quien las autoridades vinculan con una organización criminal transnacional dedicada a diversas actividades ilícitas.

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“Felicitamos a los oficiales costarricenses por la captura esta mañana de Alejandro Arias Monge, alias ‘Diablo’, en Sarapiquí”, señaló la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.

Arias Monge era señalado como el líder de una organización criminal transnacional y figuraba con múltiples órdenes de captura en Costa Rica por delitos relacionados con narcotráfico, homicidio agravado, robo y legitimación de capitales.

La captura también cobra relevancia porque el Departamento de Estado de Estados Unidos, por medio de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), había ofrecido una recompensa de hasta 500.000 dólares a cambio de información que permitiera su arresto o una eventual condena.

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La Embajada de Estados Unidos felicitó a las autoridades costarricenses por la captura de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo". (Cortesía)

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado si esa recompensa será entregada a alguna persona ni cuáles serán los procedimientos para determinar si alguien cumple con los requisitos establecidos dentro del programa.

El operativo fue ejecutado de manera conjunta por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fiscales del Ministerio Público y personal de la Judicatura, quienes intervinieron una propiedad ubicada en Sarapiquí donde se encontraba el sospechoso.

Tras su detención, Arias Monge fue trasladado bajo un amplio dispositivo de seguridad hasta los Tribunales de San José a bordo del vehículo blindado conocido como “La Bestia”, utilizado por las autoridades para movilizar reos considerados de alta peligrosidad.

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La intervención, sin embargo, estuvo marcada por un intenso enfrentamiento armado que dejó cinco agentes del OIJ heridos. De acuerdo con el reporte oficial, dos de los oficiales permanecen en condición urgente, mientras que uno de ellos se encuentra en estado crítico debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el intercambio de disparos.

Ante esta situación, la Embajada estadounidense también manifestó su solidaridad con los policías que participaron en el operativo.

“Esta mañana nuestros pensamientos están con los valientes oficiales costarricenses que resultaron heridos durante este operativo”, expresó la representación diplomática en su mensaje.

Horas después de la captura, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, también emitió un pronunciamiento público en el que calificó la detención como el resultado del trabajo conjunto entre jueces, fiscales y agentes del Organismo de Investigación Judicial.

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El presidente de la Corte Suprema destacó que la captura fue resultado del trabajo conjunto entre el OIJ, el Ministerio Público y la Judicatura. Crédito: Asamblea Legislativa

El magistrado aseguró que el operativo refleja el compromiso del Poder Judicial en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad nacional.

“La detención de alias ‘El Diablo’ es resultado del trabajo conjunto de juezas y jueces, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial. Es una muestra de un Poder Judicial unido, coordinado y comprometido con un mismo objetivo: combatir el crimen organizado y proteger a Costa Rica”, señaló Aguirre.

El presidente de la Corte también expresó solidaridad con los cinco funcionarios del OIJ que resultaron heridos durante el operativo y les deseó una pronta recuperación.

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Asimismo, afirmó que los resultados obtenidos demuestran el compromiso permanente del Poder Judicial con la justicia y sostuvo que cada investigación, allanamiento y captura fortalece la seguridad del país.

En su mensaje, Aguirre aprovechó para insistir en la necesidad de dotar a las instituciones judiciales de mayores recursos para enfrentar el avance del crimen organizado.

“Para sostener y fortalecer esta labor es indispensable contar con los recursos necesarios. Solo así podremos seguir enfrentando al crimen organizado con la capacidad, la oportunidad y la eficacia que Costa Rica demanda”, manifestó.

Durante el operativo también fue detenido un hombre conocido con el alias de “Tan”, identificado por las autoridades como líder criminal del sector de Batán y vinculado con varios homicidios.

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Además, un sujeto identificado como Ríos Oconitrillo, alias “Coco Guácimo”, murió durante un intercambio de disparos con oficiales de los cuerpos tácticos que participaron en la intervención.

Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron cinco fusiles de guerra y tres pistolas.

La captura de Arias Monge representa uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en Costa Rica durante los últimos años y marca un nuevo capítulo en los esfuerzos de las autoridades nacionales e internacionales para combatir las estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos de alto impacto.