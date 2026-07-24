Gobierno lanza Family Friendly El Salvador, la web para planificar vacaciones seguras en familia

La nueva plataforma reúne opciones certificadas para niñas, niños y familias con el sello Family Friendly en El Salvador. (Cortesía: Casa presidencial de El Salvador)

El Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, lanzó este viernes la nueva página web Family Friendly El Salvador como una herramienta integral para planificar experiencias y actividades familiares en el país, impulsando la certificación de establecimientos con el sello que avala ambientes seguros y apropiados para niñas y niños.

El sitio centraliza la oferta de espacios, servicios y actividades certificados con el sello Family Friendly, facilitando la búsqueda y selección de lugares como el Centro Histórico de San Salvador, que incluye sitios renovados como el Palacio Nacional, el Teatro Nacional, a Biblioteca Nacional (BINAES), entre otros espacios públicos y privados.

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Marianna Montes, jefa de Asuntos Internacionales y Cooperación del Despacho de la Primera Dama, destacó que la plataforma ofrece un espacio único para descubrir y organizar actividades familiares.

“De cara a las vacaciones agostinas, queremos presentarles también nuestro sitio web, y esta es una invitación para que puedan entrar en el sitio y descubrir que en este mismo lugar se puede estar todas las ofertas, las experiencias para Family Friendly.

Aquí pueden armar su plan, pueden explorar, elegir o planificar ya su plan específico para estas vacaciones de agosto o para cualquier fin de semana o día que quieran disfrutar también en familia”, afirmó Montes durante el acto de lanzamiento.

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El Aeropuerto Internacional de El Salvador y la frontera Las Chinamas se encuentran entre los puntos certificados con el sello Family Friendly. (Cortesía: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma)

El Salvador impulsa el turismo seguro con un sitio web que certifica espacios Family Friendly

La iniciativa, según la información oficial, contempla también playas, sitios arqueológicos y una variedad de parques públicos, todos ellos certificados para garantizar la inclusión y seguridad de las familias.

Entre las funcionalidades del sitio, Montes resaltó la integración de un mapa interactivo que permite ubicar salas de lactancia, bibliotecas, espacios certificados y servicios de emergencias pediátricas en todo el territorio nacional.

“Al ingresar van a poder encontrar todo lo importante para poder planificar bien su viaje. Por ejemplo, los horarios, los costos, si hay la accesibilidad y todos esos detalles de cada uno de esos espacios, para preparar bien su viaje antes de poder planificarlo”, detalló la funcionaria.

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La web Family Friendly El Salvador al inicio de las vacaciones agostinas para concentrar la oferta de espacios y actividades para familias en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la ministra de Turismo, Morena Valdez, quien participó en el evento, destacó la importancia del sello Family Friendly en el desarrollo turístico del país. “Recordemos que tenemos muchas opciones, muchos sitios públicos ahora de primer nivel y que se le está dando mantenimiento y que estamos colocando en el centro a la familia salvadoreña.

Les invitamos también que vean este sitio web de El Salvador Family Friendly, también elsalvador.travel, y Qué Chivo Aquí, los cuales también tendrán una programación específica para la temporada de fiestas agostinas”, expresó Valdez.

El aeropuerto internacional de El Salvador y la frontera Las Chinamas figuran entre los espacios destacados con este sello, junto a otros puntos estratégicos de llegada y tránsito para visitantes nacionales e internacionales, como una familia argentina recientemente llegada al país.

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Las autoridades han llamado a la ciudadanía a informarse y explorar las herramientas digitales disponibles, reforzando la apuesta nacional por el bienestar, la integración y el disfrute familiar en espacios públicos y privados certificados.