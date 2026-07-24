El Salvador

Gobierno lanza Family Friendly El Salvador, la web para planificar vacaciones seguras en familia

El portal reúne propuestas con certificación para niñas, niños y grupos familiares, con el objetivo de facilitar recorridos en todo el país durante agosto y en otros períodos de descanso

Guardar
Google icon
La nueva plataforma reúne opciones certificadas para niñas, niños y familias con el sello Family Friendly en El Salvador. (Cortesía: Casa presidencial de El Salvador)
La nueva plataforma reúne opciones certificadas para niñas, niños y familias con el sello Family Friendly en El Salvador. (Cortesía: Casa presidencial de El Salvador)

El Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, lanzó este viernes la nueva página web Family Friendly El Salvador como una herramienta integral para planificar experiencias y actividades familiares en el país, impulsando la certificación de establecimientos con el sello que avala ambientes seguros y apropiados para niñas y niños.

El sitio centraliza la oferta de espacios, servicios y actividades certificados con el sello Family Friendly, facilitando la búsqueda y selección de lugares como el Centro Histórico de San Salvador, que incluye sitios renovados como el Palacio Nacional, el Teatro Nacional, a Biblioteca Nacional (BINAES), entre otros espacios públicos y privados.

PUBLICIDAD

Marianna Montes, jefa de Asuntos Internacionales y Cooperación del Despacho de la Primera Dama, destacó que la plataforma ofrece un espacio único para descubrir y organizar actividades familiares.

“De cara a las vacaciones agostinas, queremos presentarles también nuestro sitio web, y esta es una invitación para que puedan entrar en el sitio y descubrir que en este mismo lugar se puede estar todas las ofertas, las experiencias para Family Friendly.

Aquí pueden armar su plan, pueden explorar, elegir o planificar ya su plan específico para estas vacaciones de agosto o para cualquier fin de semana o día que quieran disfrutar también en familia”, afirmó Montes durante el acto de lanzamiento.

PUBLICIDAD

El Aeropuerto Internacional de El Salvador y la frontera Las Chinamas se encuentran entre los puntos certificados con el sello Family Friendly. (Cortesía: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma)
El Aeropuerto Internacional de El Salvador y la frontera Las Chinamas se encuentran entre los puntos certificados con el sello Family Friendly. (Cortesía: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma)

El Salvador impulsa el turismo seguro con un sitio web que certifica espacios Family Friendly

La iniciativa, según la información oficial, contempla también playas, sitios arqueológicos y una variedad de parques públicos, todos ellos certificados para garantizar la inclusión y seguridad de las familias.

Entre las funcionalidades del sitio, Montes resaltó la integración de un mapa interactivo que permite ubicar salas de lactancia, bibliotecas, espacios certificados y servicios de emergencias pediátricas en todo el territorio nacional.

“Al ingresar van a poder encontrar todo lo importante para poder planificar bien su viaje. Por ejemplo, los horarios, los costos, si hay la accesibilidad y todos esos detalles de cada uno de esos espacios, para preparar bien su viaje antes de poder planificarlo”, detalló la funcionaria.

Cuatro personas sentadas frente a un portátil con un mapa en pantalla, dos de ellas señalan el monitor, dos sostienen folletos en una mesa de madera.
La web Family Friendly El Salvador al inicio de las vacaciones agostinas para concentrar la oferta de espacios y actividades para familias en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la ministra de Turismo, Morena Valdez, quien participó en el evento, destacó la importancia del sello Family Friendly en el desarrollo turístico del país. “Recordemos que tenemos muchas opciones, muchos sitios públicos ahora de primer nivel y que se le está dando mantenimiento y que estamos colocando en el centro a la familia salvadoreña.

Les invitamos también que vean este sitio web de El Salvador Family Friendly, también elsalvador.travel, y Qué Chivo Aquí, los cuales también tendrán una programación específica para la temporada de fiestas agostinas”, expresó Valdez.

El aeropuerto internacional de El Salvador y la frontera Las Chinamas figuran entre los espacios destacados con este sello, junto a otros puntos estratégicos de llegada y tránsito para visitantes nacionales e internacionales, como una familia argentina recientemente llegada al país.

Las autoridades han llamado a la ciudadanía a informarse y explorar las herramientas digitales disponibles, reforzando la apuesta nacional por el bienestar, la integración y el disfrute familiar en espacios públicos y privados certificados.

Temas Relacionados

San SalvadorTurismoFamiliasEl SalvadorFamily FriendlyGabriella de Bukele

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ortega, 80 años y un 19 de julio bajo la lupa: marcha lenta, frase “Aquí no volverá a haber elecciones” y la sombra de la sucesión

Un médico exiliado que atendió a la familia Ortega Murillo hasta 2018 interpreta la escena en Managua como algo más que un acto político. Describe señales físicas y plantea qué busca asegurar el régimen antes de 2027

Ortega, 80 años y un 19 de julio bajo la lupa: marcha lenta, frase “Aquí no volverá a haber elecciones” y la sombra de la sucesión

Continúa la canícula en El Salvador: calor extremo y lluvias puntuales para el fin de semana

El territorio salvadoreño enfrenta altas temperaturas y lluvias vespertinas, mientras el Ministerio de Medio Ambiente advierte sobre condiciones climáticas adversas y recomienda precaución ante la persistente sequía meteorológica

Continúa la canícula en El Salvador: calor extremo y lluvias puntuales para el fin de semana

Tecnológico de Costa Rica se consolida como la universidad más sostenible del país y entra al top 200 mundial en acción climática

El TEC fue la institución de educación superior del país con mejor desempeño en el THE Sustainability Impact Ratings 2026, una clasificación que evalúa la contribución de las universidades al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Tecnológico de Costa Rica se consolida como la universidad más sostenible del país y entra al top 200 mundial en acción climática

El Ministerio de Energía y Minas mantendrá la supervisión actual para la gasolina E-10 desde el 22 de agosto de 2026

La cartera afirmó que aplicará el sistema de control vigente para todos los hidrocarburos, basado en el artículo 42 de la ley del sector, sin diseñar una ruta específica por el componente de biocombustible

El Ministerio de Energía y Minas mantendrá la supervisión actual para la gasolina E-10 desde el 22 de agosto de 2026

El Gobierno de Guatemala inicia la fase cero para definir un nuevo aeropuerto internacional

La planificación evalúa la ubicación, las especificaciones y la factibilidad de una terminal que complemente y luego reemplace parte de La Aurora, dentro del plan maestro del sistema aeroportuario con horizonte a 2044

El Gobierno de Guatemala inicia la fase cero para definir un nuevo aeropuerto internacional

TECNO

El reto de Colombia: transformar la ciencia en tecnología e innovación desde las universidades

El reto de Colombia: transformar la ciencia en tecnología e innovación desde las universidades

Los chips Neuralink de Elon Musk permiten manejar sillas de ruedas usando solo el cerebro

Elon Musk pronostica que la inteligencia artificial superará a la humana en cinco años y anticipa una economía dominada por robots

Cómo iniciar sesión con video selfie para acceder a tus cuentas de Google

Cómo hoy las lavadoras ahorran hasta un 65% de energía usando IA: el tipo de tela influye

ENTRETENIMIENTO

Sean “Diddy” Combs, en confinamiento solitario tras un altercado con otro recluso dentro de la cárcel

Sean “Diddy” Combs, en confinamiento solitario tras un altercado con otro recluso dentro de la cárcel

Todo lo que debes saber del regreso de ‘Soy Luna’ con su cuarta temporada

Karol G da inicio a su gira por EE. UU. con conciertos en 16 ciudades: fechas, invitados y detalles del Tropitour

Christopher Nolan sobre el impacto de La Odisea: “Definitivamente llegué al límite de mi resistencia”

Las fotos de Nicole Kidman con Michael Reinstein: quien es el empresario que desató rumores de romance

MUNDO

Tensión en Medio Oriente: el petróleo cerró por debajo de los USD 100 mientras Wall Street cotizó mixto

Tensión en Medio Oriente: el petróleo cerró por debajo de los USD 100 mientras Wall Street cotizó mixto

Donald Trump aseguró que Estados Unidos e Irán están negociando, pero que Teherán no está listo para un acuerdo

Los estados miembros de la CPI destituyeron al fiscal Karim Khan

Tras los ataques a petroleros saudíes, los hutíes niegan haber cerrado el estrecho de Bab al-Mandeb al tráfico internacional

El canciller Friedrich Merz decidió cambiar el gabinete alemán para frenar el avance de la ultraderecha antes de elecciones clave