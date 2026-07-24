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De un show de chamamé a un fanático vestido de capibara: el extenso recibimiento de 4 dias a Scaloni en la casa familiar de Pujato

Muchas personas no se quisieron perder la oportunidad de entregar un regalo o quedarse con un recuerdo del entrenador de la selección argentina

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El entrenador de la selección argentina firmó autógrafos y se mostró muy predispuesto con todos los que se acercaron al hogar de sus padres

Lionel Scaloni disfruta de unos días de descanso después de ser finalista del Mundial 2026 con la selección argentina. A pesar de la derrota ante España, la población le efectuó un reconocimiento notable al plantel, como así también al entrenador, quien regresó a la ciudad santafesina de Pujato para estar junto a sus padres y se hizo el tiempo para firmar decenas de autógrafos y recibir un sinfín de obsequios por parte de los fanáticos que se congregaron en las inmediaciones de la casa.

Uno de los momentos más destacados sucedió en una de las salidas del hogar. El grupo musical Chama.mé se acercó para improvisar una presentación a centímetros del director técnico. “¡Lo pidió él! ¡¡El Chamamé también se hizo sentir a nivel mundial junto a nuestro DT campeón del mundo!! Muchísimas gracias Lionel Scaloni por tu gran humildad y por esta posibilidad de hacer sentir nuestra música al resto del mundo ¡¡Momento único e irrepetible para nosotros!!“, escribió la banda en su cuenta de Instagram.

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Otra de las fotos virales lo tuvo como protagonista a Scaloni en compañía de un capibara, que se hace llamar Rigoberto en redes sociales y se autodefine como El capibara argentino. “Un día inolvidable. Gracias eternas”, escribió el personaje en Instagram.

Desde su regreso en la tarde del martes pasado, el Gringo salió a todas horas para agradecerle el cariño a la gente y tuvieron que poner vallas para controlar el paso del público. En una de las jornadas nocturnas, Lionel Scaloni se viralizó porque fue grabado mientras firmaba un auto. Cualquier elemento, sea el que fuera, sirvió para obtener un recuerdo del campeón del mundo en Qatar. El vehículo tenía la particularidad de estar ploteado con una impresión de la bandera y otra imagen de los jugadores que levantaron dos Copas América, una Finalíssima y el Mundial 2022.

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recibimiento a Scaloni en Pujato
Cuatro momentos de Scaloni en Pujato: la torta y las frutillas que le regalaron, el yeso que firmó y el autógrafo a un caniche

Hubo otros momentos que fueron parte de esta bienvenida. En uno de ellos, una fanática le acercó una torta que contenía diferentes mensajes: la camiseta de la Selección, la silueta de un micro en versión Scaloneta, que también fue el regalo de un niño durante una de esas veladas, y la frase “por la última de Leo”, que hace referencia al tema La Cuarta Estrella y tiene vinculación directa con Messi.

Nada frenaba a los vecinos o a las personas que se acercaban hasta esa ubicación, ni siquiera que el entrenador mantuviera una conferencia de prensa con los medios. Mientras dejaba las primeras palabras en su llegada, le acercaron un marcador para que firmara la ropa que un perro tenía puesta. También dejó su firma en el yeso de una persona y una mujer aprovechó para “robarle” un beso en la mejilla después de sacarse una foto junto a él.

Un simpatizante aprovechó su presencia para obsequiarle un cajón de frutillas y posó con él en una fotografía. Incluso, un artista, que se llama Kita Barrera en redes, le entregó un cuadro en su honor: “Gracias por enseñarnos que con humildad, grupo y corazón 11 pibes pueden hacer llorar de orgullo a 47 millones. Este cuadro es el pueblo con los brazos abiertos, mirando a la copa dorada. Porque vos nos volviste a dar esperanza”.

De un show de chamamé a un fanático vestido de capibara: el extenso recibimiento a Scaloni en Pujato
El regalo de una vinoteca a Scaloni

Y una vinoteca de Santa Fe le hizo llegar dos cajas con tres botellas de vino y varios dulces: “La felicidad es total para nosotros, Lionel. El fútbol nos une, la pasión nos mueve y los gestos auténticos cuentan historias. Hoy nuestro GRAN DT de la Selección Argentina recibió este presente que enviamos con todo nuestro cariño”.

En charla con Cadena 3 Rosario, el presidente comunal de Pujato, Daniel Quacquarini, afirmó que le entregaron una placa recordatoria al Gringo por su exitoso ciclo en la Albiceleste, sumado a un casco personalizado con su nombre y grupo sanguíneo para cuando se sube a la bicicleta. Además, la camioneta comunal fue ploteada con los colores de la bandera argentina y una imagen de Scaloni.

Dos hombres posan junto a una camioneta blanca con decoración de la selección argentina y Lionel Scaloni en una calle de noche, con edificios de fondo
El presidente comunal Daniel Quacquarini posa junto al vehículo oficial de Pujato ploteado en homenaje a Lionel Scaloni

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