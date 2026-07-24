Estados Unidos

El comité de Nueva York y Nueva Jersey afirma que recibirá la mayor parte de la venta del césped del MetLife tras el Mundial 2026

La definición desató un choque político, tras una inversión de más de 13 millones de dólares en el diseño, el montaje y el cuidado del campo natural temporal del torneo

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Un cubo de acrílico con césped y tierra, logos de Copa Mundial FIFA 2026 y MetLife Stadium. Un USB FIFA y un certificado de autenticidad sobre una mesa de madera.
El comité NYNJWC26 afirmó que recibirá la mayor parte de los ingresos por la venta del césped del MetLife tras el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comité organizador conjunto de Nueva York y Nueva Jersey para el Mundial 2026, NYNJWC26, afirmó que recibirá la mayor parte de los ingresos por la venta del césped retirado del estadio MetLife tras el torneo, una operación que abrió una disputa en Nueva Jersey porque el estado destinó más de USD 13 millones al diseño, la instalación y el mantenimiento del campo natural temporal.

La controversia se activó después de que se anunciara que la FIFA venderá 2.026 fragmentos de ese césped por valores de USD 450 a USD 3.000. Cada pieza, según el anuncio, estará encapsulada en acrílico e incluirá un recuerdo en formato USB.

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Según informó PIX11 News, un medio local de televisión, el comité organizador sostuvo que esos fondos se reinvertirán en iniciativas en la región. Natalie Hamilton, portavoz del comité anfitrión, dijo que el césped no es propiedad de Nueva Jersey y aseguró: “También puedo confirmar que contamos con los permisos necesarios para venderlo”.

El reclamo político en Nueva Jersey

La gobernadora Mikie Sherrill reclamó que los contribuyentes de Nueva Jersey participen de cualquier beneficio económico obtenido por la venta del césped (REUTERS/Mike Segar)
La gobernadora Mikie Sherrill reclamó que los contribuyentes de Nueva Jersey participen de cualquier beneficio económico obtenido por la venta del césped (REUTERS/Mike Segar)

La reacción política fue inmediata. La gobernadora demócrata Mikie Sherrill cuestionó el esquema de distribución de beneficios y el asambleísta republicano Michael Inganamort calificó el procedimiento de “ilegal”.

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Maggie Garbarino, portavoz de Sherrill, expresó la posición de la gobernadora en estos términos: “Como ha dicho la gobernadora, Nueva Jersey pagó varios millones (de dólares) para cubrir el costo total del césped del estadio MetLife, por lo que los contribuyentes de Nueva Jersey deberían participar de cualquier beneficio económico obtenido”.

El debate en el estado no se concentró solo en el reparto final, sino también en quién tiene derecho a disponer del material una vez concluido el torneo, en particular si el financiamiento público cubrió la instalación del campo temporal.

El gasto estatal y la discusión por la propiedad

Cubo de acrílico con césped y tierra, con logos de FIFA y Mundial 2026, sobre base con placa. Hay una memoria USB, un trofeo y un balón de fútbol.
La venta del césped del MetLife desató una disputa en Nueva Jersey porque el estado destinó más de USD 13 millones al campo natural temporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con documentos estatales citados por TimeOut, un medio de información y entretenimiento, la Autoridad de Deportes y Exposiciones de Nueva Jersey gastó más de USD 13 millones en el diseño, la instalación y el mantenimiento del campo temporal de césped natural. Ese terreno reemplazó al habitual césped artificial del estadio MetLife para la disputa del torneo.

Esa es la base del reclamo político: si el dinero público financió el campo, una parte de cualquier ingreso derivado de su venta debería volver a los contribuyentes. La discusión también incluyó la pregunta sobre la titularidad efectiva del césped y qué reglas se aplican cuando se decide venderlo o disponer de él.

Inganamort sostuvo que la definición ahora depende de la gobernadora. Citado por la cobertura original, declaró: “En realidad, la decisión está ahora en manos de la gobernadora. Le he instado a que busque alguna medida cautelar o algún recurso legal para detener esto”.

El legislador argumentó que la FIFA no puede obtener ganancias de bienes estatales. En un mensaje publicado en Twitter/X la semana pasada, escribió: “La FIFA tiene que salir de nuestro césped, literalmente”.

Luego amplió ese planteo con un argumento de procedimiento: “Los contribuyentes de Nueva Jersey pagaron por el césped. Es propiedad del estado; eso significa que, a mi juicio, si se va a vender o a disponer de él, debe cumplirse la normativa sobre excedentes de bienes estatales, y la regla número uno es maximizar el beneficio para los contribuyentes de Nueva Jersey”.

El acuerdo comercial y el papel de KeepStub

POLITICO informó que la empresa británica KeepStub recibe la mayor parte de los ingresos del acuerdo comercial por la venta del césped (FIFA)
POLITICO informó que la empresa británica KeepStub recibe la mayor parte de los ingresos del acuerdo comercial por la venta del césped (FIFA)

Según destacó POLITICO, un medio especializado en política, los detalles del acuerdo para vender el césped son escasos. La publicación señaló que la empresa británica KeepStub recibe la mayor parte de los ingresos.

El comité NYNJWC26 indicó, al mismo tiempo, que la participación de la FIFA en los ingresos vinculados al uso de sus licencias será menor que la del propio comité organizador. La FIFA no hizo comentarios sobre el destino de los fondos derivados de la venta.

El estadio está en Nueva Jersey, aunque forma parte del área metropolitana de Nueva York. Allí se jugaron ocho partidos del Mundial 2026, incluida la final.

En ese marco regional, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el lunes que el Mundial 2026 generó para su estado USD 228 millones en ingresos fiscales locales y estatales.

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