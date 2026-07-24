Bandai Namco presenta Super Limit-Breaking NEO el DLC más ambicioso de Dragon Ball: Sparking! ZERO

Dragon Ball: Sparking! Zero, de Spike Chunsoft.

El 30 de julio será un día importante para los seguidores de Dragon Ball: Sparking! ZERO, ya que Bandai Namco y Spike Chunsoft lanzarán el contenido descargable de pago Super Limit-Breaking NEO, acompañado de una actualización gratuita repleta de novedades.

Entre los elementos más destacados se encuentran la llegada de 30 nuevos personajes, según lo anunciado por la compañía, la incorporación de un modo para un jugador profundo y adaptable llamado Limit Breaker Journey, y la adición de escenarios emblemáticos como el Palacio de Kami y Kame House. Al mismo tiempo, se implementarán cambios en la jugabilidad que modificarán la experiencia tanto para quienes juegan de forma casual como para los aficionados a la estrategia en los combates.

PUBLICIDAD

Nuevo modo individual: Limit Breaker Journey

Super Limit-Breaking NEO introduce por primera vez Limit Breaker Journey, un modo para un jugador centrado en la personalización y la progresión constante. En este modo, los jugadores comienzan seleccionando a su personaje favorito, al que desarrollarán y mejorarán a lo largo de una serie de batallas y eventos especiales distribuidos en un mapa interactivo.

Los usuarios deciden el itinerario a seguir, eligiendo entre diferentes rutas que incluyen enfrentamientos de distinta dificultad o experiencias narrativas. Cada acción realizada consume estamina, lo que añade un elemento estratégico: cuanto menor es la estamina al enfrentar un reto, mayor es la experiencia obtenida por victoria. Sin embargo, apresurarse puede poner en peligro la salud del luchador y el progreso logrado.

PUBLICIDAD

A medida que avanzan, los jugadores pueden recoger y equipar artes combativas, habilidades especiales que se obtienen al encontrarse con personajes icónicos de la franquicia, como Goku o Ma Junior. La cantidad de artes que se pueden equipar es limitada, por lo que será necesario elegir cuidadosamente las ventajas a priorizar.

El progreso se refleja en seis parámetros que diversifican el estilo de combate y personalizan la jugabilidad, abarcando desde el ataque y la defensa hasta la velocidad y el dominio de técnicas. Los desarrolladores resaltan la importancia de experimentar con distintas combinaciones para encontrar el estilo ideal, y ofrecen incentivos como la posibilidad de obtener objetos legendarios, incluidas Semillas del Ermitaño, así como eventos secundarios donde se puede buscar hasta las legendarias Esferas del Dragón.

PUBLICIDAD

Al completar el recorrido de este modo, se desbloquea la opción de utilizar el personaje personalizado tanto en luchas locales como en partidas versus online, permitiendo poner a prueba los resultados alcanzados frente a amigos y rivales de todo el mundo.

Incorporación de nuevos personajes y escenarios: diversidad y homenaje a la saga

La expansión Super Limit-Breaking NEO incrementa notablemente el contenido de Dragon Ball: Sparking! ZERO al añadir cerca de 30 nuevos luchadores de todas las etapas de la saga, incluyendo la serie original, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball GT. Destacan incorporaciones como Tao Pai Pai, el legendario asesino a sueldo, y el abuelo Gohan, dos personajes largamente solicitados por los fans. También se suman nuevas versiones de Goku, como la correspondiente al 23º Torneo Mundial, y de Ma Junior, el alter ego de Piccolo. Esta variedad no solo apela al recuerdo sino que también aporta diferentes estilos al combate competitivo.

PUBLICIDAD

En cuanto a los escenarios, se añadirán cuatro nuevos entornos disponibles desde el lanzamiento del contenido descargable: el Palacio de Kami, Kame House, y otros dos espacios para recrear enfrentamientos emblemáticos. Además, la actualización gratuita incluirá tres variantes adicionales de escenarios ya existentes. Más allá del diseño visual, estos mapas destacan por sus elementos destructibles y por permitir una mayor interacción dinámica durante las peleas, incrementando el realismo y la espectacularidad de los combates.

Dragon Ball: Sparking! Zero, de Spike Chunsoft.

Repercusiones en la comunidad y ajustes en la jugabilidad

Super Limit-Breaking NEO y la actualización gratuita presentan varias innovaciones que afectan tanto al modo individual como a las batallas multijugador. Una de las más significativas es Sparking! Boost, una función que permite a los luchadores gastar puntos extra de habilidad para potenciar temporalmente su ataque, a costa de una reducción de estadísticas al final del efecto. Esta mecánica añade una dimensión táctica al obligar a los jugadores a calcular el momento óptimo para utilizarla y evitar quedar en desventaja posteriormente.

PUBLICIDAD

La siguiente novedad, Chain Blast, introduce un sistema mejorado de combos que permite continuar los ataques después de lanzar a un rival al aire. Esto se logra haciendo un cambio rápido con un personaje de apoyo, lo que facilita encadenar ataques con blasts capaces de causar gran daño. El tipo de Chain Blast varía según el luchador seleccionado, lo que incentiva a explorar las particularidades de cada personaje.

Ambas innovaciones están diseñadas para renovar las partidas y ofrecer más opciones a quienes disfrutan de la competencia, equilibrando las oportunidades entre quienes se están iniciando y aquellos que analizan el juego al detalle. Gracias a estos cambios, la experiencia de Dragon Ball: Sparking! ZERO se diferencia aún más de otros títulos del mismo género, consolidando su propio espacio dentro de los juegos de pelea modernos.

PUBLICIDAD