El Salvador

El Viceministerio de Transporte desplegará un plan estratégico de seguridad vial durante las vacaciones de agosto en El Salvador

La estrategia incluye operativos coordinados con Obras Públicas, Policía y Protección Civil, además de vigilancia reforzada en la capital y destinos turísticos, ante el aumento de vehículos y peatones por las festividades patronales.

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El VMT implementará un plan estratégico intensivo de seguridad vial y control operativo durante las vacaciones de agosto en El Salvador./ (VMT)
El VMT implementará un plan estratégico intensivo de seguridad vial y control operativo durante las vacaciones de agosto en El Salvador./ (VMT)

El Viceministerio de Transporte (VMT) anunció la implementación de un plan estratégico intensivo de seguridad vial y control operativo durante las próximas vacaciones de agosto en El Salvador. Las acciones buscan atender el incremento en el flujo de vehículos y peatones durante las festividades patronales, especialmente en San Salvador y las principales ciudades del país, según declaraciones de Nelson Reyes, viceministro de Transporte, en la Entrevista AM de Canal 10.

De acuerdo con el funcionario, el VMT coordina desde hace semanas un operativo especial que involucra la movilización de gestores, inspectores y equipos de grúas en puntos estratégicos del territorio nacional. Reyes explicó que el despliegue se realiza en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema de Protección Civil, con el objetivo de reducir incidentes viales y agilizar la movilidad durante los días de mayor flujo por las celebraciones agostinas.

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El plan contempla la instalación de controles de fiscalización en carreteras principales, terminales de transporte colectivo y zonas de alta concentración turística.

Según explicó Reyes, los operativos incluyen pruebas de alcoholemia y antidopaje a conductores, verificación del respeto a la tarifa autorizada en el transporte público, revisión del estado mecánico de las unidades y entrega de implementos de seguridad como cascos certificados, extintores y guantes para motociclistas.

“Queremos que las personas lleguen con bien a su casa, que tengan todas las razones para disfrutar estas temporadas de vacaciones”, indicó el viceministro. Según reveló el funcionario, también se reforzará la videovigilancia y el control de cierres viales en coordinación con las alcaldías, para mitigar congestionamientos y facilitar el desarrollo de eventos masivos en la capital y otras ciudades.

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El plan del VMT suma el servicio MOPT Asiste con grúas gratuitas y controles de pesaje para transporte de carga durante la temporada vacacional./ (VMT)
El plan del VMT suma el servicio MOPT Asiste con grúas gratuitas y controles de pesaje para transporte de carga durante la temporada vacacional./ (VMT)

Durante las festividades de Santa Ana, conocidas como Fiestas Julias, el VMT ha implementado acciones similares. De acuerdo con Reyes, la tasa de crecimiento del parque vehicular ronda el 8.5% anual, lo que representa un ingreso de hasta 150,000 vehículos nuevos cada año en el país. Este aumento exige una respuesta coordinada y el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios de emergencia, puntualizó el funcionario.

En el caso específico de San Salvador, donde se espera la llegada masiva de visitantes nacionales y extranjeros, el plan estratégico incluye la adaptación de planes semafóricos, cambios de sentido de calles y la presencia activa de gestores para orientar el tránsito y prevenir embotellamientos. Reyes aclaró que las operaciones se extienden también a zonas turísticas como Surf City, alrededores de lagos y centros históricos, donde se prevé mayor afluencia de personas durante las noches.

El VMT también enfatizó el componente preventivo de la estrategia. El viceministro subrayó la realización de campañas de concientización sobre los riesgos de conducir con exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol. Se identifican puntos críticos, como la curva del Papaturro en la carretera al Puerto de La Libertad, donde la presencia policial y el sistema de fotomultas buscan reducir la siniestralidad.

“La sola presencia de la autoridad de tránsito hace que los vehículos disminuyan su velocidad, disminuyendo así la cantidad de accidentes en esa zona”, afirmó Reyes.

El crecimiento del parque vehicular en El Salvador ronda el 8.5% anual y suma hasta 150,000 vehículos nuevos cada año, según Nelson Reyes./ (Entrevista AM)
El crecimiento del parque vehicular en El Salvador ronda el 8.5% anual y suma hasta 150,000 vehículos nuevos cada año, según Nelson Reyes./ (Entrevista AM)

Otro eje del plan es el servicio MOPT Asiste, un sistema de grúas gratuitas disponible en todo el país para atender emergencias mecánicas, pinchaduras o incidentes menores, tanto a salvadoreños como a extranjeros que cuenten con la documentación de tránsito en regla. El viceministro precisó que la activación de este servicio será anunciada oficialmente durante las festividades.

El operativo del VMT también incluye la intensificación de controles de pesaje para transporte de carga, con el objetivo de proteger la infraestructura vial y prevenir accidentes provocados por vehículos con sobrepeso. Las unidades detectadas con exceso de carga son sancionadas y obligadas a redistribuir la mercancía, según explicó el funcionario. Además, el plan contempla la verificación técnica de frenos, llantas y permisos para el transporte de materiales peligrosos.

La revisión de unidades del transporte colectivo se mantendrá activa durante la temporada vacacional. Inspectores verificarán el cumplimiento de la tarifa autorizada, la desinstalación de equipos de sonido no permitidos y el estado físico de los conductores. En caso de detectar anomalías, los propietarios deberán subsanarlas antes de retomar operaciones.

“El compromiso es afinar las estrategias e implementar acciones que beneficien a la mayoría de los conductores, para que lleguen más rápido y, sobre todo, seguros a sus destinos”, concluyó Reyes.

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