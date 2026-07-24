Karina Milei encabezará una misión del Gobierno a Chaco para coordinar acciones para enfrentar al fenómeno climático “El Niño”

Karina Milei y Diego Santilli encabezarán la reunión que coordinará los trabajos preventivos por "El Niño" en el noreste argentino (Foto: Reuters/Cristina Sille)

Resistencia será el punto de reunión del gobierno nacional con las provincias del nordeste argentino para abordar la problemática por el probable desarrollo del fenómeno climático conocido como “El Niño”. La fecha prevista es el próximo 3 de agosto y la misión estará encabezada por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

El fenómeno climático se produce por un calentamiento del océano Pacífico ecuatorial. Esto provoca lluvias intensas e inundaciones en Sudamérica y, como contrapartida, sequías en África y Australia. Su aparición es irregular. Puede darse en intervalos que van de 2 a 7 años.

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Fuentes del gobierno nacional precisaron a Infobae que el encuentro en la capital chaqueña se enfocará solo en este asunto. El tema requiere coordinación nacional y regional. “No habrá tiempo para la rosca”, señalaron.

La intención del encuentro que encabezará Karina Milei es desarrollar un plan a fin de fortalecer la articulación entre Nación, provincias y municipios. La meta es poder enfrentar emergencias vinculadas al aumento de precipitaciones en la Cuenca del Plata.

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Responsabilidades

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) se encargará de monitorear en tiempo real, a través del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias, la situación de cada jurisdicción.

Asimismo, habrá articulación de la AFE con los diferentes distritos. La premisa es coordinar los recursos humanos y técnicos involucrados en la asistencia. En paralelo, se dispondrán protocolos que faciliten la gestión. El fin es garantizar tanto el apoyo logístico general como el especializado durante las emergencias invernales.

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El fenómeno climático "El Niño" provoca lluvias intensas e inundaciones en Sudamérica (Foto: Colprensa)

De este plan participarán efectivos de las fuerzas de seguridad federales (Prefectura Naval, Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria), empleados de Vialidad Nacional y la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y personal de la Agencia Federal de Emergencias.

Días atrás, autoridades del Ministerio de Defensa, de la Armada Argentina y del Ejército Argentino participaron de la Tercera Reunión del Plan de Coordinación Federal ENOS: El Niño/Oscilación Sur. El encuentro se realizó en Posadas. El objetivo fue fortalecer la planificación conjunta y los protocolos de actuación frente a posibles emergencias derivadas de fenómenos climáticos e hidrológicos.

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El programa de acción ante “El Niño” quedó definido en la Resolución 559 de la cartera de Seguridad. Allí se menciona que el SMN ha identificado que los efectos del fenómeno son diversos. Varían de acuerdo a la fase, la región y la época del año.

Durante su desarrollo, el noreste argentino suele verse afectado en forma particular en primavera y verano. En ese lapso, se verifican precipitaciones superiores a las normales.

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Las previsiones muestran una transición hacia condiciones de “El Niño” a partir del período junio–julio–agosto. Las probabilidades de ocurrencia superan el 70% desde el invierno y aumentan en los trimestres siguientes.

En paralelo, varias de las provincias del norte han puesto en marcha sus propias unidades operativas para preparar acciones frente al fenómeno.

Las primeras manifestaciones

Las Cataratas del Iguazú superan los 8 millones de litros por segundo

Hace una semana, un fuerte temporal azotó la zona de Concordia, en Entre Ríos. Provocó la muerte de una persona y gravísimos daños materiales. Fueron afectadas viviendas particulares y desarrollos productivos e industriales. Los primeros cálculos cifran las pérdidas en alrededor de $5 mil millones, contabilizando los destrozos en el tendido eléctrico y los daños en hogares y empresas.

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En El Soberbio, Misiones, 41 familias tuvieron que ser evacuadas por la crecida del río Uruguay. La suba del nivel del agua obligó también al municipio de Santo Tomé a asistir a 30 familias de pescadores.

En la misma provincia, varios recorridos tradicionales de las Cataratas del Iguazú han tenido que ser cerrados al público. Uno de ellos es la Garganta del Diablo. Las estimaciones indican que el caudal del río Iguazú en ese punto supera los 8 millones de litros de agua por segundo.

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