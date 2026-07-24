Malditos Nerds

Konami anuncia soporte para 4K y 60 FPS en Metal ‘Gear Solid Master Collection Vol. 2′ en consolas y PC

Konami detalla todas las especificaciones técnicas y diferencias clave para cada consola y PC de cara al relanzamiento

Guardar
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, de Konami.
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, de Konami.

El próximo 27 de agosto será el lanzamiento de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, que traerá Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots y Metal Gear Solid: Peace Walker a diversas plataformas modernas. Esta semana, Konami publicó los detalles técnicos más importantes, incluyendo la resolución máxima, la tasa de imágenes por segundo (FPS), los modos gráficos disponibles y el tamaño de archivo para cada sistema. Con esta información, la compañía busca responder a las inquietudes de una comunidad amplia de jugadores que exigen compatibilidad y alto rendimiento tanto en consolas como en PC actuales.

Innovaciones tecnológicas en comparación con las versiones originales

El avance tecnológico anunciado por Konami supera ampliamente el desempeño de las versiones originales lanzadas para PlayStation 3 y PSP, proporcionando mejoras visuales significativas y nuevas posibilidades para los jugadores de la saga. El debut de Metal Gear Solid 4 fuera del entorno de PlayStation marca un acontecimiento importante, ya que es la primera vez que este título estará disponible para usuarios de Xbox y Switch. Ambas entregas podrán ejecutarse en resoluciones de hasta 4K y con 60 FPS en sistemas de última generación, una mejora considerable respecto a los 30 FPS y la baja resolución que ofrecían las versiones anteriores.

PUBLICIDAD

La colección incluye también Metal Gear: Ghost Babel y una serie de contenidos digitales adicionales, aunque la mayor atención está puesta en las opciones gráficas, que varían según la plataforma. PlayStation 5, Xbox Series X y PC ofrecerán la mejor experiencia visual, con una resolución máxima de 4K (3840x2160) y fluidez de 60 FPS. Xbox Series S apunta a un balance con 1440p y 60 FPS, mientras que Switch 2 logrará una tasa constante de 60 FPS, con resolución de hasta 1440p en modo TV y 1080p en modo portátil.

Comparativa entre plataformas: diferencias principales

Para quienes juegan en dispositivos Nintendo, la experiencia será muy distinta. La Switch original está limitada a 30 FPS, tanto en modo portátil (720p) como en el dock (1080p), mientras que la Switch 2 no solo duplica la tasa de cuadros por segundo, sino que también ofrece mayores resoluciones: hasta 4K en modo TV para Metal Gear Solid 4 y hasta 1080p para Peace Walker. Estas diferencias pueden influir en la jugabilidad y el disfrute, especialmente para quienes valoran la fluidez y el detalle gráfico.

PUBLICIDAD

En cuanto al tamaño de los archivos, hay variaciones notables según el sistema. Metal Gear Solid 4 requiere desde 20 GB en la Switch original, 25 a 26 GB en consolas de gama alta y PC, hasta 36 GB en Switch 2. Peace Walker presenta aún más variaciones, pues ocupa solo 7 GB en Switch y llega hasta los 26 GB en Xbox Series X. Estos aspectos son importantes a considerar en función del espacio disponible en los dispositivos.

Opciones de personalización y modos gráficos

Un elemento relevante es la presencia, en varias plataformas, de modos gráficos personalizables. Metal Gear Solid: Peace Walker permitirá en PS5, Xbox Series, PC y Switch 2 ajustar la resolución interna, aplicar escalados avanzados y modificar la calidad de las secuencias de vídeo, algo poco habitual en relanzamientos de juegos clásicos. Por ejemplo, en PlayStation 5 será posible seleccionar entre los modos Original, Ajustado, Alta Resolución y Personalizado. El modo Personalizado permite definir la resolución y el tipo de escalado, tanto para el juego como para las escenas cinemáticas, que pueden verse en calidad original o mejorada.

Esta funcionalidad está dirigida a los usuarios que desean mantener la fidelidad al título clásico pero buscan mejoras técnicas, brindando versatilidad para quienes priorizan la fluidez o la máxima definición, adaptando la experiencia según el dispositivo.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, de Konami.
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, de Konami.

Relevancia para el público general y evolución generacional

La disponibilidad de especificaciones avanzadas en múltiples plataformas representa una evolución relevante frente a generaciones anteriores. Los usuarios de consolas de última generación experimentarán mejoras inmediatas en calidad visual gracias a la combinación de 4K y 60 FPS. Aquellos que utilicen consolas más sencillas, como la Switch original, tendrán una experiencia completa pero sin la misma riqueza gráfica ni fluidez.

Estos contrastes evidencian la brecha tecnológica entre los sistemas actuales y los anteriores, un patrón cada vez más visible en lanzamientos multiplataforma. Por otra parte, el aumento en el tamaño de los archivos refleja mayores requerimientos de almacenamiento, algo especialmente relevante para consolas como Switch y Switch 2, que tienen limitaciones en su capacidad interna.

Quienes cuenten con conexiones a internet más lentas pueden verse afectados por descargas de hasta 36 GB, lo que puede traducirse en tiempos de espera prolongados o en costos adicionales, resaltando la discusión sobre la accesibilidad y los requerimientos técnicos en la actualidad. Algunas configuraciones todavía exigen que el usuario elija entre fluidez y definición, o que gestione cuidadosamente el espacio de almacenamiento, ejemplificando las dificultades que existen al adaptar clásicos a las exigencias de la era digital moderna.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingMetal Gear Solid Master Collection Vol. 2Konami

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bandai Namco presenta Super Limit-Breaking NEO el DLC más ambicioso de Dragon Ball: Sparking! ZERO

El próximo DLC para Dragon Ball: Sparking! ZERO transforma el juego con más personajes, modos y mecánicas

Bandai Namco presenta Super Limit-Breaking NEO el DLC más ambicioso de Dragon Ball: Sparking! ZERO

Electronic Arts confirma fecha de lanzamiento de EA Sports FC 27 y detalla las versiones en todas las consolas

EA Sports FC 27 introduce una experiencia social, jugabilidad renovada y tres ediciones de compra diferenciadas

Electronic Arts confirma fecha de lanzamiento de EA Sports FC 27 y detalla las versiones en todas las consolas

Ubisoft bate récords con Assassin’s Creed Black Flag Resynced y sobrepasa sus expectativas anuales

El remake de Assassin’s Creed Black Flag supera el millón de copias y reactiva el debate sobre el futuro de Ubisoft

Ubisoft bate récords con Assassin’s Creed Black Flag Resynced y sobrepasa sus expectativas anuales

Xbox lanza streaming gratuito con anuncios previos en medio de crisis de hardware y precios

El streaming con anuncios de Xbox emerge como respuesta a la crisis de hardware causada por la demanda de IA

Xbox lanza streaming gratuito con anuncios previos en medio de crisis de hardware y precios

La expansión The Baltic Powers de Age of Empires 3 reaparece con beta abierta y fecha de salida confirmada

The Baltic Powers, expansión previamente cancelada, llegará a Age of Empires 3: Definitive Edition el próximo agosto

La expansión The Baltic Powers de Age of Empires 3 reaparece con beta abierta y fecha de salida confirmada

ANIME

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

Retrocultura Activa | La Visión de Escaflowne: el anime que mezcló mechas, fantasía y drama con maestría

Chainsaw Man: por qué ver uno de los anime más únicos de los últimos años

PELÍCULAS

Ketchup Entertainment estrena nuevo tráiler de Coyote vs Acme tras campaña en redes sociales

Ketchup Entertainment estrena nuevo tráiler de Coyote vs Acme tras campaña en redes sociales

Tom Rhys Harries impacta en el primer tráiler de Clayface, trayendo el terror corporal a Gotham

La nueva Resident Evil de Zach Cregger muestra su conexión directa con el videojuego en su último trailer

Megan Fox y Amanda Seyfried protagonizarán la esperada secuela de Diabólica Tentación en 2026

Peter Berg dirigirá película de ‘Call of Duty’ basada en Modern Warfare, con Taylor Sheridan en guion

SERIES

Sauron forja el Anillo Único y oscurece la Tierra Media en la temporada 3 de Los Anillos de Poder

Sauron forja el Anillo Único y oscurece la Tierra Media en la temporada 3 de Los Anillos de Poder

Las Azules regresan con Bárbara Mori y Natalia Téllez para investigar una serie de asesinatos ligados a 1968

Prime Video y James Wan reviven la saga Robocop con una nueva serie de ciencia ficción

LEGO One Piece transforma las dos primeras temporadas en humor y animación exclusiva de Netflix

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 3 y 4: Con la misma moneda