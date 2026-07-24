Más de 500 agentes reforzarán la seguridad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA) Guatemala y Cuba en el Partido de Polo Acuático, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, 20 de Julio del 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. JCC2026/Ernesto Beltre

La capital de República Dominicana se prepara para recibir este viernes 24 de julio de 2026 la ceremonia oficial de apertura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una edición que marca el centenario de la justa regional.

Más de 6,000 atletas provenientes de 37 países participarán en las diferentes disciplinas deportivas, bajo un operativo de seguridad ciudadana que la Policía Nacional califica como sin precedentes.

El dispositivo, coordinado por el Ministerio de Defensa y ejecutado por la Policía Nacional bajo las directrices del presidente Luis Abinader, contempla la presencia de más de 500 agentes distribuidos en los principales escenarios del evento, entre los que se encuentran el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, la Villa Centroamericana y el Parque del Este.

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Según declaraciones del coronel Diego Pesqueira, director de Comunicaciones Estratégicas de la institución, el despliegue responde a la necesidad de garantizar la protección de atletas, delegaciones, turistas y ciudadanos que asistirán a la cita deportiva.

El oficial detalló que el plan de seguridad incluye la participación de efectivos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), responsables de la viabilización del tránsito en las zonas aledañas, así como de la Policía Turística (POLITUR), que reforzará el patrullaje preventivo en las áreas de mayor afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.

En el marco del inicio de los Juegos Centroamericanos, las autoridades explican el plan para garantizar la protección de los más de 6,000 atletas y visitantes.

Operativo activo durante toda la competencia

El dispositivo permanecerá activo durante todo el periodo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pesqueira aclaró que la cantidad de agentes desplegados podrá ampliarse si las circunstancias lo requieren, con el objetivo de mantener “grandes niveles de seguridad para garantizar la protección de más de seis mil atletas, de sus familiares y de los turistas que nos estarán visitando para disfrutar de estos Juegos Centroamericanos”.

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La Policía Nacional subrayó que el plan de seguridad contempla no solo la vigilancia de las instalaciones deportivas, sino también el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en las áreas de mayor concentración de público y visitantes.

El tránsito será gestionado para asegurar una movilidad eficiente, mientras que el patrullaje preventivo se reforzará en las principales zonas turísticas de Santo Domingo y los alrededores de las sedes deportivas.

(Conade)

El operativo integral responde a las instrucciones expresas del presidente Luis Abinader y se implementa en coordinación directa con el comité organizador de los Juegos, liderado por José Monegro.

Esta colaboración busca garantizar la realización exitosa de la principal cita deportiva de la región, que este año conmemora cien años desde la primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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El significado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 para República Dominicana

La realización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 representa un hito estratégico y simbólico para República Dominicana. Más allá del aspecto deportivo, el evento refuerza la posición del país como destino internacional y motor turístico del Caribe.

El gobierno dominicano ha invertido más de RD$5,000 millones en infraestructura, modernización de instalaciones deportivas y mejoras turísticas, con el objetivo de convertir los Juegos en uno de los proyectos económicos y turísticos más relevantes de la década.

Según declaraciones de David Collado, ministro de Turismo, el país exhibe la capacidad organizativa, conectividad aérea y oferta hotelera necesarias para acoger competencias de talla mundial, lo que refuerza la imagen nacional ante mercados clave como Estados Unidos y otras naciones del continente.

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El evento marca la celebración del centenario de los Juegos, sumando un valor simbólico y cultural. Autoridades como la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, destacan el compromiso institucional y la oportunidad de generar beneficios duraderos, como viviendas sociales construidas para atletas y que luego serán destinadas a la población, la recuperación de espacios comunitarios y el fortalecimiento del deporte escolar.