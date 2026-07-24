El dólar subió por tercer día seguido y cerró en un nuevo precio récord

El dólar rompió el récord de precios que había registrado hace nueve meses.

Con un monto negociado de USD 463,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió ocho pesos o 0,5%, a $1.497, un nuevo máximo nominal.

En la última semana el tipo de cambio oficial anotó un alza de 19 pesos o 1,3%, a la vez que en lo que va de julio la suba de la divisa se ajusta a 15 pesos o 1 por ciento. “Es el aumento semana más importante desde la semana que finalizó el 19 de junio“, recordó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

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En 2026 el dólar mayorista asciende 42 pesos o 2,9%, muy atrás de la inflación del período, estimada en cerca del 18 por ciento.

El Banco Central fijó un techo para el esquema de bandas cambiarias en los $1.836,23, de modo que el tipo de cambio oficial quedó a 339,23 pesos o 22,7% de ese límite de flotación, lo suficientemente amplio como para permitir compras del BCRA en la plaza de contado.

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El dólar al público subió diez pesos o 0,7%, a $1.520 para la venta en el Banco Nación, también un máximo nominal, por encima de los $1.515 del 22 de octubre, récord anterior, en el final de la escalada cambiaria durante las elecciones de medio término de 2025. En la última semana el dólar minorista subió 20 pesos o 1,3 por ciento.

El dólar blue cedió cinco pesos o 0,3% en el día, a 1.545 pesos. En la última semana el blue avanzó 15 pesos o 1 por ciento. Esta cotización tocó un récord intradiario en los $1.560 el miércoles.

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La tendencia alcista también se registra en los dólares financieros. El “contado con liquidación” rozaba los $1.600 (+0,7%), para acercarse al récord de $1.610 del 21 de octubre del año pasado.

“El dólar mayorista sigue su gradual deslizamiento, esta vez hasta cerca de $1.495, mientras el BCRA extiende las compras, lo cual es valorado, más allá de los vaivenes en los volúmenes operados. Que dicha dinámica continúe, aún medio de un clima de volatilidad externa, debe ser incluso más reconocido y refleja en compromiso con el objetivo de acumulación de reservas, lo cual ha contribuido a los sucesivos upgrades recibidos por las calificadoras internacionales”, afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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Un reporte de la consultora 1816 indicó que “luego de las compras récord de dólares del BCRA a mediados de julio, en las últimas cuatro ruedas volvieron las intervenciones más acotadas -el Central compró USD 35 millones por jornada en promedio-, pero en el año las compras suman USD 12.721 millones y el Gobierno ya sobre cumplió la meta anual de reservas netas del FMI -la meta era de USD 8.000 millones y las reservas aumentaron USD 8.455 millones en el año, según nuestros cálculos-. El superávit comercial superó los USD 2.000 millones en cinco de los seis meses del primer semestre”.

Un informe del equipo de Research de Adcap Grupo Financiero observó que “el reciente episodio de aversión global al riesgo afectó con mayor intensidad a los bonos en dólares que a la deuda en moneda local, ya que la relativa estabilidad del ‘contado con liquidación’ sostuvo el desempeño de los activos en pesos”.

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“Si bien el BCRA parece haber administrado recientemente el tipo de cambio principalmente a través de instrumentos dólar linked, el aumento del interés abierto en futuros durante julio sugiere que su posición podría haber aumentado en las últimas semanas, aunque el organismo pareció mantenerse al margen en los últimos días”, estimó Max Capital.

“Si bien seguimos considerando que el BCRA favorece una mayor flexibilidad cambiaria, preservar el proceso de desinflación continúa siendo la prioridad, lo que sugiere que las herramientas de intervención podrían volver a cobrar relevancia si la volatilidad externa se intensifica. Por último, los datos de actividad de mayo confirmaron que la recuperación doméstica sigue siendo desigual, aunque la fortaleza sostenida del superávit comercial continúa reforzando la mejora de las cuentas externas de Argentina”, consideraron los analistas Federico Filippini y Javier Casabal de Adcap.

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