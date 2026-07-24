Guatemala

Agentes de la SGAIA en Guatemala localizan 94 paquetes con posible cocaína ocultos en un picop en Zacapa

La diligencia, coordinada con fiscales del Ministerio Público, se ejecutó en el kilómetro 145 de la ruta Interamericana y sigue bajo procesamiento, sin peso oficial del cargamento ni detenidos reportados

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Parte trasera de un camión rojo cargada con numerosos paquetes rectangulares de color beige, algunos marcados con "FIFA", y un neumático
La SGAIA y el Ministerio Público localizaron 94 paquetes con posible cocaína ocultos en un picop durante un operativo en Zacapa. (PNCdeGuatemala)

Agentes de la SGAIA y fiscales del Ministerio Público localizaron 94 paquetes con posible cocaína ocultos en un vehículo tipo picop en el kilómetro 145 de la ruta Interamericana, en Zacapa, en un operativo que sigue en desarrollo y se inscribe en una ofensiva nacional que elevó los decomisos de esa droga en Guatemala durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional Civil, entre enero y junio de 2026 las fuerzas de seguridad incautaron 8 mil 402,4 kilogramos de cocaína, un alza de 426,4 % frente a los 1 mil 596,2 kilogramos decomisados en el mismo período de 2025. El dato fue publicado por Diario de Centro América y sitúa el hallazgo preliminar de Zacapa dentro de un aumento sostenido de las incautaciones.

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La inspección del automotor se realizó en el ingreso principal a Zacapa. Según la información preliminar, el cargamento fue descubierto durante una diligencia en la que las autoridades revisaban el vehículo y procesaban la escena para documentar indicios y establecer las circunstancias del caso.

La Policía Nacional Civil no había informado hasta el momento sobre personas capturadas. Tampoco confirmó el peso del cargamento ni el resultado de las pruebas de campo que permitirán determinar el tipo de sustancia localizada y su pureza.

Cincuenta y cuatro paquetes rectangulares con el logotipo "D&G" y noventa y nueve paquetes con el logotipo "FIFA" sobre una lona negra. Se ven pies de personas
La SGAIA y el Ministerio Público localizaron 94 paquetes con posible cocaína ocultos en un picop durante un operativo en Zacapa.(PNCdeGuatemala)

El hallazgo en Zacapa se produjo en medio de un fuerte aumento de decomisos en Guatemala

El operativo fue ejecutado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica en coordinación directa con fiscales del Ministerio Público. Las fuerzas de seguridad mantienen el área bajo resguardo mientras continúan las diligencias y avanzan con la documentación del procedimiento.

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La respuesta a la pregunta central del caso, por ahora, es preliminar: las autoridades encontraron 94 paquetes de posible cocaína escondidos en un picop inspeccionado en Zacapa, pero todavía no oficializaron ni el peso total ni la verificación técnica de la sustancia. La ampliación de la información quedará sujeta al cierre de las diligencias.

El incremento de decomisos no se limitó a la cocaína. Según la publicación oficial, la incautación de metanfetamina pasó de 1,2 a 8,5 kilogramos, un aumento de 623,7 %, y la de crack subió de 8,5 a 16,3 kilogramos, equivalente a 93 %.

Ese balance también registró incautaciones de 1,37 kilogramos de ketamina, 0,03 kilogramos de LSD o 25 dosis, 12 dosis de morfina y 32,5 dosis de fentanilo. Esas sustancias no habían reportado decomisos en el mismo lapso de 2025.

Una camioneta pickup roja modificada en la parte trasera, rodeada por varios agentes de policía y un civil, en una carretera al lado de una ladera con vegetación
Agentes de la Policía Nacional Civil Antinarcóticos inspeccionan una camioneta pickup roja, con la parte trasera levantada, durante un operativo en una carretera montañosa. (PNCdeGuatemala)

El Gobierno atribuye los resultados a una estrategia para afectar a las estructuras criminales

El viceministro de Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación Víctor Cruz sostuvo que el aumento en las incautaciones responde a una estrategia integral orientada a debilitar las capacidades operativas y financieras del narcotráfico. Al medio oficial, el funcionario afirmó: “Los resultados reflejan el trabajo coordinado que se impulsa para combatir al narcotráfico desde distintos frentes. No se trata únicamente de incautar droga, sino de afectar a las estructuras criminales, capturar a sus integrantes, localizar laboratorios clandestinos y fortalecer las capacidades de nuestras fuerzas de seguridad”.

Cruz añadió que, además del decomiso de más de ocho toneladas de cocaína, las autoridades erradicaron millones de plantas ilícitas y provocaron pérdidas económicas superiores a 2 mil 800 millones de quetzales a las organizaciones criminales.

El vocero de la PNC, Jorge Aguilar Chinchilla, indicó que esos resultados también se apoyan en denuncias ciudadanas, en especial las recibidas de forma anónima por la línea 1577, y en la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y agencias internacionales.

En Zacapa, las autoridades adelantaron que ampliarán la información cuando concluyan las diligencias y se oficialicen los resultados del operativo.

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