Asfura pide al Congreso aprobar reformas para rescatar financieramente a la ENEE y advierte sobre sus pérdidas millonarias

El presidente Nasry Asfura durante su visita al municipio de Erandique, en el departamento de Lempira, donde abordó la situación financiera de la ENEE. (Foto: Cortesía)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, hizo un llamado a los diputados del Congreso Nacional para que actúen con responsabilidad y aprueben los cambios necesarios para rescatar financieramente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), al advertir que la situación de la estatal también limita la capacidad del Estado para invertir en áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura.

Durante declaraciones ofrecidas a medios locales en Erandique, Lempira, el mandatario sostuvo que su Gobierno trabaja en una transformación integral del país y que uno de los principales desafíos consiste en enfrentar los problemas financieros que afectan a la empresa estatal de energía.

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Asfura explicó que la ENEE registra actualmente pérdidas de aproximadamente 1,200 millones de lempiras mensuales, una situación que representa una fuerte presión para las finanzas públicas y que, a su criterio, requiere la adopción de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad de la institución.

A estas pérdidas, según detalló, se suma un aporte económico temporal de 283 millones de lempiras que realiza el Estado para el sector energético, además de las exoneraciones del pago de energía eléctrica de algunas instituciones, organizaciones no gubernamentales y alcaldías.

Asfura pidió a los 128 diputados del Congreso Nacional actuar con responsabilidad y aprobar las reformas a la Ley del Subsector Eléctrico. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)

El presidente consideró necesario revisar estos mecanismos y analizar de manera integral las condiciones financieras de la empresa, con el propósito de evitar que continúe acumulando pérdidas que posteriormente deben ser asumidas por el Estado.

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En ese sentido, señaló que su administración trabaja en un plan orientado a reducir tanto las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENEE como las deficiencias administrativas que han afectado el funcionamiento de la empresa durante los últimos años.

Asfura destacó además la coordinación que, según aseguró, existe actualmente entre la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) y la ENEE, lo que permitiría avanzar de manera conjunta en la identificación y reducción de las pérdidas que afectan al sistema eléctrico nacional.

El mandatario contrastó esta coordinación con años anteriores, cuando, según afirmó, ambas instituciones trabajaban de manera separada, dificultando la implementación de acciones conjuntas para enfrentar los problemas relacionados con la distribución y las pérdidas de energía.

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“La Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras es de cada hondureño y eso no va a cambiar, pero debemos controlar esa hemorragia financiera”, enfatizó el gobernante.

El presidente advirtió que la ENEE registra pérdidas de aproximadamente 1,200 millones de lempiras mensuales, una situación que presiona las finanzas del Estado. (FOTO: TNH)

Asfura insistió en que el rescate de la ENEE requiere decisiones que trasciendan las diferencias entre los partidos políticos y exhortó a los 128 diputados del Congreso Nacional a analizar con responsabilidad las reformas propuestas a la Ley del Subsector Eléctrico.

El presidente reconoció que la aprobación de estas reformas no resolverá por sí sola todos los problemas financieros y operativos de la empresa estatal, pero sostuvo que representa un primer paso para comenzar a enfrentar la crisis que atraviesa el sector energético.

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Por ello, pidió a los parlamentarios priorizar los intereses del país y dejar de lado las diferencias políticas al momento de discutir la legislación relacionada con el sistema eléctrico.

“Esto no es un partido, esto se llama una sola bandera, la bandera de las cinco estrellas”, recalcó Asfura, en referencia a la necesidad de alcanzar acuerdos nacionales para atender la situación de la ENEE.

Entre las localidades contempladas en estos planes mencionó San Andrés, Erandique, Candelaria, Mapulaca, Gualcinse y Santa Cruz, municipios que, según explicó, requieren mejores vías de comunicación para facilitar el transporte, el comercio y el desarrollo económico de sus comunidades.

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Nasry Asfura aseguró que su Gobierno trabaja en la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. (FOTO: Diseño Infobae)

Asfura recordó el compromiso asumido recientemente durante su visita a Candelaria y Mapulaca, en la zona fronteriza con El Salvador, para avanzar en la pavimentación de la carretera que conecta el desvío de Camasca con la comunidad de El Carrizal.

Asimismo, indicó que se trabaja en la definición de una conexión vial que permita integrar al municipio de Erandique con el resto de las localidades de la zona, fortaleciendo así la comunicación entre las comunidades del departamento.

El mandatario explicó que los proyectos contemplan diseños de pavimentos de mayor duración, tomando en cuenta las necesidades de cada zona y los recursos financieros disponibles para ejecutar las obras.

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De acuerdo con las estimaciones presentadas por el presidente, el proyecto de conectividad vial en Lempira podría alcanzar una extensión de entre 74 y 77 kilómetros, lo que representaría una intervención importante para mejorar la comunicación terrestre en el departamento.

“Vamos a transformar el departamento de Lempira, vamos a transformar Honduras”, afirmó Asfura, al destacar los planes de inversión que su administración pretende desarrollar en diferentes regiones del país.

El mandatario destacó la coordinación entre la UTCD y la ENEE para enfrentar las pérdidas y deficiencias que afectan al sistema eléctrico nacional. (Foto: Archivo)

El presidente reconoció, sin embargo, que 2026 representa un año financieramente crítico para Honduras, por lo que señaló que será necesario administrar los recursos disponibles con responsabilidad y priorizar las inversiones de mayor impacto para la población.

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Como parte de la estrategia para fortalecer la red vial del país, Asfura recordó que el pasado 10 de junio fueron licitados 3,230 kilómetros de carreteras terciarias para ejecutar trabajos de conformación, balastreo, cuneteo e instalación de sistemas de drenaje.

Los trabajos contemplan la instalación de entre tres y cuatro tuberías de drenaje por kilómetro, además de la construcción de sus respectivos cabezales y cunetas, con el objetivo de mejorar las condiciones de las vías y facilitar el tránsito en las comunidades beneficiadas.

Según explicó el mandatario, las obras serán ejecutadas mediante 33 proyectos, distribuidos en igual número de zonas del país, con la participación de 33 empresas constructoras y 33 empresas encargadas de la supervisión.

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La inversión destinada a estos trabajos asciende a aproximadamente 1,180 millones de lempiras, recursos que serán utilizados para mejorar las condiciones de las carreteras terciarias y fortalecer la conectividad en diferentes regiones de Honduras.

El Gobierno anunció planes para mejorar la conectividad vial en Lempira y pavimentar corredores que comunican a varios municipios del departamento. (FOTO: Honduras en sus manos)

Asfura destacó que la entrega de estos equipos permitirá a los alcaldes responder de manera más directa a las necesidades de la población y ejecutar obras que contribuyan al mejoramiento de los caminos y otras infraestructuras locales.

El presidente también recordó que las autoridades municipales tienen la responsabilidad de responder ante sus comunidades y atender las necesidades de los ciudadanos, por lo que consideró importante fortalecer las herramientas con las que cuentan los gobiernos locales.

El edil explicó que el municipio ha recibido los recursos correspondientes hasta junio, mientras actualmente se prepara la documentación necesaria para acceder a la transferencia correspondiente al mes de julio.

“El Gobierno es uno, no hay otro, es uno, y este Gobierno tiene que responder seriamente a las necesidades del país”, sostuvo el mandatario.