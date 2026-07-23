República Dominicana

República Dominicana condena el cierre electoral en Nicaragua y eleva la presión regional por la democracia

La Cancillería citó la Carta Democrática Interamericana y pidió una rectificación a Managua, con un mensaje sobre alternancia, libertades y sufragio que elevó la presión diplomática regional

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FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, observa mientras asiste a una reunión de líderes de los estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio y Promoción (ALBA-TCP), en Caracas, Venezuela, el 14 de diciembre de 2024. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, observa mientras asiste a una reunión de líderes de los estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio y Promoción (ALBA-TCP), en Caracas, Venezuela, el 14 de diciembre de 2024. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

República Dominicana condenó este 22 de julio de 2026 el anuncio del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre la supresión de la vía electoral en ese país. El Gobierno dominicano rechazó la afirmación de que “no volverán a haber elecciones” y pidió a las autoridades nicaragüenses que rectifiquen su postura.

La Cancillería dominicana señaló, a través de un comunicado difundido este miércoles, que esas declaraciones representan un desconocimiento de los principios de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales.

El comunicado sostuvo que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, en una cita del artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana.

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República Dominicana condena a Daniel Ortega por anunciar el fin de las elecciones en Nicaragua y apela a la Carta Democrática Interamericana.
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El planteo del Gobierno dominicano

El gobierno de República Dominicana afirmó que son inadmisibles las decisiones que privan a un pueblo de expresar su voluntad soberana mediante el voto y rechazó el cierre de la vía electoral como mecanismo de alternancia en el poder.

También exhortó a las autoridades de Nicaragua a rectificar su postura y a garantizar los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense, incluido su derecho a participar en elecciones auténticas.

La referencia a principios democráticos

En su pronunciamiento, la Cancillería también mencionó la celebración de elecciones basadas en el sufragio universal y secreto, el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el acceso al poder bajo los principios del Estado de derecho.

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El Gobierno dominicano reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, y recordó que esos principios son compromisos colectivos asumidos por los Estados de las Américas.

República Dominicana condena enérgicamente anuncio de eliminar la vía electoral en Nicaragua.
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No es el primer país en pronunciarse

Costa Rica a través de un comunicado expuso que “siempre ha apoyado y abogará por unas elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en la República de Nicaragua”, al tiempo que reiteró su preocupación por “el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes”.

En su pronunciamiento, San José también recordó que Costa Rica no reconoció el proceso electoral celebrado en Nicaragua en 2021, al considerar que no existían las condiciones ni las garantías necesarias para que la elección pudiera calificarse como libre y democrática.

La reacción de Managua no tardó y llegó mediante un escrito oficial titulado “Soberanía en mi tierra se escribe con letras grandes”, en el que rechazó las declaraciones de la Cancillería costarricense y defendió el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.

Como cierre del pronunciamiento, el régimen cita la frase: “El respeto al derecho ajeno es la paz”, insistiendo en que la relación entre ambos países debe sustentarse en el respeto a la soberanía y la no injerencia.

El pasado domingo, el dictador nicaragüense aprovechó la concentración por el aniversario de la revolución sandinista para anunciar que en el país no volverán a haber elecciones para evitar que la oposición acceda al poder político, porque según él, buscan lucrarse de las políticas sociales de la nación.

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