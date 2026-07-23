República Dominicana figura entre los países con más trabajadores públicos en América Latina

La República Dominicana registra un funcionario público por cada 15 habitantes y consolida al Estado como gran empleador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de un funcionario público por cada 15 habitantes marca una dinámica singular en la vida laboral de la República Dominicana. Esta proporción revela la magnitud del empleo estatal en la isla y ofrece una perspectiva sobre la forma en que el Estado ha sostenido su rol como gran empleador en los últimos años.

El sector público dominicano reúne a más de 780,000 empleados en nómina, según cifras oficiales de 2026. Este volumen de trabajadores representa el 7.1 % de la población total, que supera los 10.9 millones de personas.

La tendencia a incorporar ciudadanos en distintas áreas de la administración pública se ha mantenido a lo largo de las últimas décadas, consolidando al Estado como uno de los principales motores de empleo en el país.

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De acuerdo con una publicación reciente de Diario Libre, la nómina pública dominicana crece a un ritmo promedio de 26,460 personas cada año durante los últimos 17 años.

El ritmo de expansión interanual se ubica en 5.3 %, mientras que el aumento registrado en los primeros meses de 2026 ha sido el más alto desde 2023.

Este incremento constante refleja la política de contratación estatal, que abarca sectores tan diversos como salud, educación, seguridad, administración y servicios generales.

La nómina pública de la República Dominicana supera los 780,000 empleados y equivale al 7.1 % de una población de más de 10.9 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de empleados públicos no solo implica un aumento en los salarios estatales, sino que también genera obligaciones adicionales relacionadas con la seguridad social, prestaciones laborales y futuro pago de pensiones.

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El gasto que representa este esquema recae, directa o indirectamente, sobre los contribuyentes y requiere de recursos permanentes para sostenerse. El crecimiento de la nómina, al mismo tiempo, fortalece la estructura administrativa y el alcance de los servicios que brinda el Estado.

En términos de peso sobre la fuerza laboral del país, los trabajadores estatales representan el 14.1% de los ocupados en la República Dominicana.

Esta cifra sitúa al país entre los que mayor proporción de empleados públicos presenta en América Latina. Solo tres países de la región, Argentina, Panamá y Uruguay, superan este porcentaje.

El promedio regional, de acuerdo a datos comparativos, se ubica en torno al 10%, mientras que la isla supera ese umbral por más de tres puntos.

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El análisis de estos datos permite observar que casi una séptima parte de la población económicamente activa se desempeña en alguna función pública.

Esta característica distingue a la isla en el contexto latinoamericano y la posiciona en los primeros lugares en cuanto a densidad de servidores estatales.

El empleo estatal en la República Dominicana crece a un promedio de 26,460 personas por año desde hace 17 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del elevado porcentaje de empleados públicos, la tasa de población económicamente activa en la República Dominicana es de las más bajas entre los países de la región, con un 58.3 % frente a una media regional del 61.4 %.

Este dato aporta contexto sobre la composición del mercado laboral y la relevancia del sector público dentro de la estructura de empleo nacional.

El patrón de contratación estatal en la isla responde a una tradición administrativa que ha priorizado el fortalecimiento institucional y la cobertura de servicios públicos. La permanencia de esta tendencia evidencia la importancia que el Estado otorga a su papel como empleador y como garante de servicios esenciales para la población.

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