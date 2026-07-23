Una inversión desde Q5,000 permite comprar deuda pública en Guatemala

Guatemala impulsa una estrategia para que los pequeños inversionistas accedan a Bonos del Tesoro y amplíen la inclusión financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Guatemala ha puesto en marcha una estrategia para fomentar la participación de pequeños inversionistas en el mercado de Bonos del Tesoro, con la meta de ampliar la inclusión financiera y fortalecer el desarrollo del sector bursátil nacional.

Esta propuesta representa un cambio de paradigma, ya que tradicionalmente estos instrumentos solo estaban al alcance de grandes entidades financieras.

La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), busca que más ciudadanos puedan proteger y hacer crecer sus ahorros a través de instrumentos de renta fija que cuentan con el respaldo del Estado. De este modo, la deuda pública se abre a nuevos actores, democratizando el acceso a opciones de inversión seguras y transparentes.

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¿Cómo pueden participar los pequeños inversionistas en Guatemala?

Ahora, cualquier persona con un capital desde Q5,000.00 puede adquirir Bonos del Tesoro, con la posibilidad de llegar hasta un máximo de Q1,000,000.00 por año fiscal. Los incrementos deben hacerse en múltiplos de Q1,000.00, lo que facilita la planificación de los ahorros y permite adaptar la inversión a diferentes objetivos personales.

El programa del Minfin permite negociar Bonos del Tesoro en el mercado secundario y refuerza el mercado de valores en Guatemala. (Minfin)

El proceso para invertir es sencillo y está pensado para que nuevos participantes puedan incorporarse sin grandes barreras. Los interesados deben acudir a un Agente de Bolsa autorizado por la Bolsa de Valores Nacional (BVN), donde podrán recibir asesoría personalizada y acceder al listado oficial de corredores habilitados.

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Además, el programa ofrece plazos flexibles que se ajustan a distintas necesidades: un año con una tasa anual del 6.00%, dos años al 6.12% y tres años al 6.25%. Los intereses se pagan de forma semestral y, a diferencia de otros productos financieros, la rentabilidad obtenida está exenta de impuestos, lo que incrementa el atractivo frente a alternativas bancarias tradicionales.

Ventajas y destino de los fondos recaudados

El acceso a los Bonos del Tesoro permite a los pequeños ahorradores obtener rendimientos competitivos, con la confianza de invertir en títulos respaldados por el Estado. Uno de los beneficios clave es que el pago de intereses es semestral y directo a la cuenta bancaria registrada por el inversionista, lo que otorga previsibilidad y facilita la gestión de los recursos.

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Los fondos que se obtienen mediante estas colocaciones no solo generan oportunidades para los inversionistas, sino que también se canalizan a proyectos prioritarios del país. Entre los principales destinos destacan el financiamiento de obras de infraestructura, el apoyo al sector agrícola y la ejecución de programas sociales de alcance nacional.

Recomendaciones para aprovechar la inversión

Para maximizar los beneficios de esta herramienta, los especialistas sugieren definir con claridad el monto a invertir y el horizonte temporal, asegurando que el dinero destinado no comprometa necesidades inmediatas. Es esencial preparar la documentación requerida: Documento Personal de Identificación (DPI) vigente, un recibo reciente de servicios y llenar el formulario de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

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La inversión en Bonos del Tesoro debe realizarse con un agente de bolsa autorizado por la Bolsa de Valores Nacional. (Bolsa de Valores)

El inversionista debe indicar al agente bursátil la cuenta bancaria donde desee recibir el pago de intereses. Además, si surge la necesidad de recuperar el capital antes del vencimiento, es posible negociar los Bonos del Tesoro en el mercado secundario a través del agente de bolsa, lo que otorga flexibilidad y liquidez adicional.

Una apuesta estatal por la inclusión financiera

La promoción de los Bonos del Tesoro para pequeños inversionistas refleja la voluntad del Estado guatemalteco por integrar a más ciudadanos al sistema financiero formal. Este programa no solo diversifica las opciones de inversión para los ahorradores, sino que contribuye a movilizar recursos hacia sectores estratégicos de la economía nacional.

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En síntesis, la política del Minfin permite que cada vez más personas tengan acceso a instrumentos confiables y rentables, reforzando la transparencia y la estabilidad del mercado de valores en Guatemala.