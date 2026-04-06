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Luisina Giovannini volvió a coronarse en Junín, ingresó al Top 200 y sueña con los Grand Slams

La cordobesa de 19 años volvió a vencer a Martina Capurro en la final del W35, coronó una gira perfecta en el país y aseguró su lugar en las clasificaciones de Roland Garros y Wimbledon. Ahora viajará a Colombia para representar a la Argentina en la Billie Jean King Cup

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Luisina Giovannini Junin
Luisina Giovannini celebra con el trofeo del W35 Junín II

A la par de la histórica semana del tenis argentino en el ATP Tour, el circuito femenino también tuvo una protagonista excluyente. Luisina Giovannini (217° en el ranking WTA), una de las grandes promesas del país, volvió a destacarse en casa y se consagró campeona del W35 de Junín II, repitiendo el título obtenido en la semana anterior en el mismo escenario.

En la final, la tenista nacida en Coronel Moldes -Córdoba-, superó nuevamente a Martina Capurro (362°), esta vez por 6-4 y 7-5, para sellar una actuación sobresaliente en el certamen realizado en el club Sarmiento de Junín y organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

Con este resultado, Giovannini no solo ratificó su gran presente, sino que también alcanzó hitos significativos en su carrera: ingresó por primera vez al Top 200 del ranking WTA, aseguró su participación en las clasificaciones de Roland Garros y Wimbledon y sumó el duodécimo título profesional de su incipiente carrera.

El logro en Junín representa, además, su tercer título en lo que va de la temporada 2026: su primer trofeo en el año lo había conseguido hace un mes en Antalya, Turquía. “Quiero agradecer a la gente que se acercó hoy y también durante toda la semana. Para nosotras, jugar con este ambiente es mucho más lindo. Gracias también a Junín por hacer estos torneos”, expresó Giovannini, de 19 años, durante la ceremonia de premiación.

El camino hacia el título no fue sencillo para la cordobesa. Luego de una semifinal que se extendió por tres horas y media ante la estadounidense Madison Sieg (487°), Giovannini debió reponerse físicamente para afrontar una nueva batalla en la definición. “Terminé muy cansada. Por suerte, me atendió el fisio, me pude recuperar y hoy era salir a jugar otra batalla. Marti no da un punto por perdido y sabía que hasta que no le diera la mano en la red, el partido no iba a terminar. Así que quiero felicitarla por estas dos semanas, porque viene haciendo un gran trabajo con su equipo”, amplió la ganadora.

Luisina Giovannini Junin II
Campeona otra vez en Junín. Luisina Giovannini, presente y futuro del tenis argentino

El presente de la joven tenista cobra mayor dimensión si se observa su recorrido reciente. Tras un 2025 de crecimiento sostenido, el inicio de 2026 había presentado algunos obstáculos: una eliminación en la clasificación del Australian Open, en su debut absoluto en un Grand Slam, y una caída temprana en el W50 de Monastir. Sin embargo, la reacción fue inmediata.

En Antalya encadenó cinco victorias consecutivas para quedarse con el título y reencauzar su temporada. La semana siguiente volvió a alcanzar una final en el W35 de Antalya II, y luego trasladó ese impulso a la Argentina. En Junín, completó una actuación dominante: diez triunfos en dos semanas, apenas un set cedido y dos títulos consecutivos que le permitieron sumar 70 puntos clave para su ranking.

“Empecé el año con el objetivo de meterme en el Top 200 y en tres meses lo pude lograr. Jugué cuatro W35, llegué a tres finales, gané tres torneos y perdí una final. Por eso es tan lindo jugar en Argentina: cambié la gira para poder venir, estar con mi familia y mi equipo. Ahora hay que ir por más”, destacó.

El calendario, sin embargo, no da tregua. Giovannini deberá cambiar rápidamente el foco competitivo: de rivales a compañeras. Del 8 al 11 de abril, en la ciudad colombiana de Ibagué, representará a la Argentina en el Grupo Américas I de la Billie Jean King Cup, junto a Martina Capurro, Julia Riera, Carla Markus y Nicole Fossa Huergo.

Luisina Giovannini campeona en Junín2
Luisina Giovannini junto a Martina Capurro, protagonistas en dos finales consecutivas en Junín

Será, además, el debut de Paola Suárez y Mariano Hood como capitanes del equipo nacional, en una competencia clave que otorga plazas para los Play-offs de 2026. Argentina compartirá grupo con Brasil, Chile y Perú.

“Hoy nos tocó ser rivales, pero a partir de mañana somos un equipo y representamos a Argentina. Creo que no es poca cosa, así que vamos a dar lo mejor de nosotras para dejar al país bien alto”, cerró Giovannini.

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