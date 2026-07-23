Política

Hernán Lombardi: “Está abierta la negociación para acompañar a Milei o presentar un candidato propio del PRO”

El ministro de Desarrollo Económico porteño sostuvo que la prioridad es impedir un regreso del kirchnerismo y respaldó la gestión de Jorge Macri

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El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, afirmó que el PRO todavía no definió la estrategia electoral para las próximas elecciones presidenciales y sostuvo que el partido mantiene abiertas las dos alternativas: acompañar al presidente Javier Milei o competir con una candidatura propia. En ese sentido, remarcó que la decisión dependerá de cuál sea la opción que considere más conveniente para el país.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Lombardi expresó: “Está abierta la negociación para acompañar a Milei o presentar un candidato propio del PRO. Eso siempre está abierto, porque está abierto lo que más le conviene a los argentinos, que es lo que más le conviene al PRO”.

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Lombardi explicó que el partido todavía no ingresó en la etapa de definiciones electorales y señaló que el foco actual está puesto en la gestión. “Los años de puja electoral ya están. Ahora son años donde se puede desarrollar la gestión. El principal enfoque es hacia la gestión, cosa que el PRO siempre tuvo”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de que el PRO lleve un candidato presidencial propio en 2027, respondió que esa decisión será parte de una discusión futura, aunque dejó en claro cuál es la aspiración del espacio. “Los partidos políticos se diferencian de las fundaciones porque aspiran al poder. El PRO aspira a gobernar todo lo que pueda”, señaló.

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En esa línea, agregó: “Si tiene que tener o no un candidato a presidente será una táctica de lo que se piense el año que viene. Pero que aspira a gobernar lo máximo que pueda, por supuesto”.

El funcionario también explicó por qué considera posible un entendimiento con La Libertad Avanza. “Hay que hacer todo para ganarle al pasado, para ganarle al kirchnerismo. Todo lo que sea necesario”, sostuvo.

Ante la consulta sobre si esa prioridad estaba por encima de presentar un postulante propio, insistió en que el objetivo central es evitar un cambio de rumbo político. “¿Vamos a desparramar de nuevo todo este esfuerzo? Ni loco. Hay una sociedad que está diciendo muy sintéticamente: ‘Banco, pero está difícil’. ¿Vamos a rematar ese esfuerzo? No se puede volver al kirchnerismo”, afirmó.

Hernan Lombardi con Jorge Macri portada
Hernan Lombardi con Jorge Macri

Lombardi también reivindicó el rol que, a su entender, mantiene el PRO dentro del escenario político argentino y rechazó las interpretaciones que plantean un eventual agotamiento del partido.

“Creo que el PRO es una fuerza que llegó para quedarse en la Argentina. Una fuerza democrática, republicana, con ideas modernas en torno a la economía y respecto de la integración al mundo”, aseguró.

Además, consideró que el valor del partido excede su estructura política. “Ese corpus de ideas del PRO no importa por el PRO ni por el egoísmo partidario. Importa porque representa una cosa importante de la Argentina y una parte de la sociedad se expresa en él. A veces será mayoritario y otras veces será minoritario, pero es una fuerza importante para la Argentina”, afirmó.

Durante la entrevista también respaldó la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y aseguró que merece buscar un segundo mandato.

“Jorge Macri hizo todos los méritos para aspirar a la reelección. La ciudad está con un eje ahora y con una visión de futuro. Honestamente pienso que necesita cuatro años más”, expresó.

En ese marco, diferenció la actual administración de la encabezada por Horacio Rodríguez Larreta y sostuvo que hubo un cambio de enfoque en distintas políticas públicas.

“A mí me parece que se abandonaron algunos principios básicos del PRO. Por ejemplo, ser tolerante con los trapitos”, afirmó. Luego agregó: “Jorge definió combatir a los trapitos. Elige orden y respeto a la ley”.

Lombardi también cuestionó la estrategia política del exjefe de Gobierno porteño. “Quería conformar a todos. A mí el tema de conformar a todos y todos un poquito no es bueno”, sostuvo.

Al referirse a la gestión actual de la Ciudad, destacó las políticas vinculadas al orden urbano y sostuvo que ese criterio atraviesa distintas áreas de gobierno. “El orden no solamente tiene que ver con la seguridad. También ordena la salud, la educación y la ciudad del futuro”, afirmó.

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