Ligaron a proceso por parricidio al hijo del ex viceministro asesinado con arma blanca en Guatemala

La jueza Carol Flores ligó a proceso a Camilo Calvo Leiva por parricidio por la muerte de su padre, el ex viceministro de Energía y Minas de Guatemala, Jorge David Calvo Drago. (DCA)

La jueza de turno Carol Flores ligó a proceso a Camilo Roberto Calvo Leiva por el delito de parricidio al ser señalado de apuñalar a su padre, el exviceministro de Energía y Minas, Jorge David Calvo Drago, y ordenó su prisión preventiva, mientras su defensa abandona el caso.

Tras la decisión judicial, el acusado será enviado al Preventivo de la zona 18 y permanecerá aislado. Sin embargo, se solicitará, a través de un oficio, que Calvo Leiva sea trasladado hacia las cárcel ubicada dentro del cuartel de Matamoros.

La audiencia se llevó a cabo la noche de este miércoles 22 de julio en Torre de Tribunales. Calvo Leiva ha estado en la carceletas del lugar desde el domingo que fue capturado.

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Estaba consciente

La audiencia se realizó después de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizara un examen sicológico, luego que la defensa indicara que el joven padece de ataques psicóticos y que no se encontraba consciente cuando atacó a su padre con un cuchillo la madrugada del domingo 19 de julio.

Tras leer el informe médico, la Jueza indicó que conclusiones de uno de los informes del Inacif detalla que Calvo Leiva “se encuentra en capacidad de comprender los hechos” de lo que es imputado. Sin embargo, se recomendó al juzgado emitir una orden para efectuar un análisis psiquiátrico.

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Se puso violento y quería dejar la sala

Antes de la diligencia, Calvo Leiva se negó a salir de las carceletas por la presencia de medios de comunicación. Una vez en la sala, en repetidas ocasiones intentó retirarse, pero fue reducido al orden por custodios del Sistema Penitenciario.

La jueza le exigió mantener la calma y cuestionó a los agentes que le colocaran los grilletes en la espalda, ya que, según explicó, la instrucción para los guardias del Sistema Penitenciario es trasladar a los privados de libertad con las esposas hacia atrás. Cuando ordenó corregir la forma en que estaba sujeto, el acusado intentó salir otra vez.

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“Se tiene que comportar, por favor”, le indicó la jueza. Luego añadió a uno de los agentes: “No tengan miedo, él está engrilletado y aquí usted no puede hacer nada. Tiene que respetar a los abogados, al Ministerio Público, a los guardias y a los medios de comunicación”.

La audiencia estuvo marcada por intentos de Camilo Calvo Leiva de abandonar la sala y por la intervención de custodios para devolverlo a su lugar. La defensa planteó que el acusado presentaba episodios psicóticos y pidió establecer si estaba en condiciones de rendir su primera declaración. El joven es sindicado de dar muerte a su padre con un cuchillo.

Renuncia la defensa

Luego de conocer la resolución del Juzgado de Turno, la abogada defensora comunicó su renuncia al caso.

La decisión dejó abierta la necesidad de resolver tanto la continuidad de la defensa que, de no conseguir uno privado, deberá asignársele alguien del Instituto de la Defensa Pública Penal, quienes deberán decidir si solicitan la práctica del informe psiquiátrico forense recomendado.

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En tanto, Calvo Leiva deberá esperar hasta el 5 de noviembre, para que se lleve a cabo al audiencia de etapa intermedia.

Mientras que el Ministerio Público solicita imputarle el delito de parricidio, el cual contempla cárcel de 25 a 50 años.

La defensa planteó que el acusado presentaba episodios psicóticos y pidió establecer si estaba en condiciones de rendir su primera declaración. (Cortesía)

La investigación comenzó tras una alerta por gritos de auxilio en zona 16

El caso comenzó cuando vecinos de un condominio en la zona 16 alertaron a las autoridades por gritos de auxilio durante la madrugada, según la Policía Nacional Civil. Los agentes acudieron al inmueble y fueron recibidos por Camilo Roberto Calvo Leiva, quien, al principio se negó a permitir el ingreso de los agentes, pero tras la insistencia abrió la puerta de la vivienda.

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Durante la inspección, los investigadores encontraron rastros de sangre que llevaban a un área que funcionaba como comedor, donde localizaron el cuerpo de Jorge David Calvo con múltiples heridas de arma blanca.

El informe policial añade que el detenido relató que ambos consumían bebidas alcohólicas durante la madrugada y que una discusión derivó en una agresión física que terminó con el ataque con cuchillo.

Jorge David Calvo Drago, exviceministro del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, fue hallado muerto en su residencia de la zona 16 de la Ciudad de Guatemala. La Policía Nacional Civil detuvo a Camilo Roberto Calvo Leiva, hijo de la víctima, como principal sospechoso del crimen e investiga un caso de parricidio.

Jorge David Calvo Drago fue viceministro de Energía y Minas durante el gobierno de transición de Alejandro Maldonado Aguirre en 2015. Tras conocerse su muerte, la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala expresó sus condolencias y señaló que fue docente de esa casa de estudios.

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Además, su trayectoria estuvo marcada por un episodio de persecución política durante el conflicto armado interno en Guatemala. En 1984, fue capturado y desaparecido por fuerzas de seguridad clandestinas y permaneció 49 días en cautiverio junto a su padre, Jorge Roberto Calvo Barajas.

Jorge David Calvo Drago fue víctima de la represión estatal en 1984, estuvo 49 días desaparecido y su caso figura en el Diario Militar de Guatemala. (Flacso)

Ambos sobrevivieron y, tras su liberación en abril de ese año, solicitaron asilo en la Embajada de Venezuela en Guatemala antes de exiliarse en Honduras. El hostigamiento contra la familia continuó después a manos del Ejército Secreto Anticomunista, vinculado a la inteligencia militar.