Cómo será la nueva versión del auto más vendido de todos los tiempos y cuándo podría llegar a la Argentina

El Toyota Corolla Concept muestra el diseño base para su 13ra generación, con fecha de lanzamiento global prevista para 2027. (Toyota Motor Corp)

Es el auto más exitoso de todos los tiempos y ya tiene todo preparado para extender su vida en una 13ra. generación. Se trata del Toyota Corolla, el sedán que nació en 1966 y del que se vendieron más de 57.000.000 de unidades en todo el mundo en 60 años, con decenas de períodos en los que se consagró como el auto más vendido del mundo.

Pero esta renovación no será solo una modernización de líneas, sino un cambio de fisonomía total, porque llega para darle un nuevo impulso a un tipo de auto que está dejando de usarse en todo el mundo como es el sedán, que perdió su protagonismo ante el avance de los exitosos SUV.

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El nuevo Corolla se lanzará al mercado a fines de este año o comienzos del próximo, y tendrá extensión global. Será un modelo que llegará a todos los países donde se vende actualmente, y se producirá en todas las plantas de Toyota diseminadas en todas las regiones, incluida la de Brasil, para abastecer a Sudamérica y, por ende, a la Argentina.

El nuevo Toyota Corolla tendrá formas completamente distintas a sus antecesores. Es la apuesta para mantener la vigencia por más de 60 años. (Toyota Motor Corp)

La silueta definitiva aún no se conoce, sino el prototipo conceptual presentado en el último Salón del automóvil de Tokio. Sin embargo, la propia compañía aseguró que las similitudes entre ambos modelos, el prototipo y el de serie, son muy grandes, lo que implica que habrá que acostumbrarse a un modelo que romperá las líneas clásicas de la historia del Corolla.

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La otra gran novedad es que será el primer Corolla que podrá tener propulsión convencional, híbrida o 100% eléctrica, tal como lo permite la nueva plataforma sobre la que se fabricará esta generación 13.

El diseño adopta la fascia delantera de los nuevos modelos de la marca, pero cambia completamente el resto de la silueta, adoptando un perfil mucho más deportivo que conservador, lo que rompe el estilo de Corolla. De hecho, este concepto mostrado en Japón parece tener más similitudes proyectuales con el nuevo Toyota Prius que ningún otro modelo de la marca.

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El Toyota Corolla Concept insinúa el cambio radical de la 13ra generación del auto más vendido del mundo de todos los tiempos. (Toyota Motor Corp)

Una historia de 60 años

La primera generación del Toyota Corolla fue desde 1966 a 1970, y se trataba de un auto pequeño con versiones de dos y cuatro puertas y un aire deportivo para la época. La segunda generación fue desde 1970 a 1974. Si bien se lo lanzó como “la renovación del Corolla”, el vehículo mantenía una identidad similar, aunque ahora con una carrocería un poco más voluminosa.

En 1974 a 1979 vino el primer gran cambio, con una carrocería más grande y confortable, con un diseño en túnel del viento por primera vez y con un equipamiento que desentonaba para bien entre los autos accesibles. La cuarta generación fue la de 1979 a 1983, con un cambio total de fisonomía, un diseño “muy ochentoso” de formas cuadradas y líneas rectas y adoptando los faros dobles delanteros por primera vez.

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Los primeros dos Corolla eran autos pequeños con aspiraciones deportivas que se fueron perdiendo con el paso del tiempo y las sucesivas generaciones

Entre 1983 y 1987, la quinta generación del modelo fue el primer Corolla de la nueva era, ya que se trató del primer modelo diseñado con asistencia de una computadora. Además, fue el primer modelo con tracción delantera de la marca.

Entre 1987 y 1991, el Corolla se transformó en un auto con un estándar de calidad superior a la competencia, y a sus propios modelos precedentes. El auto volvió a crecer de tamaño, entrando en el segmento C, con un equipamiento interior llamativo para el precio, que seguía siendo muy accesible. Fue también, el modelo que se convirtió en un diseño más conservador y menos audaz.

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La séptima generación llegó en 1991 y se extendió hasta 1995, con cambios más destinados a adoptar formas más redondeadas propias de ese momento en el diseño de los autos. En 1995 apareció la octava versión, que llegaría hasta el cambio de siglo, pero con un diseño renovador y muy personal. La trompa con las luces y la parrilla redondas con panal de abeja marcó la historia del modelo con esta generación del siglo XXI.

El anticipo del nuevo Corolla fue el Prius renovado hace dos años. Las líneas tienen una congruencia entre ambos modelos

El siguiente Corolla fue el primero diseñado en Europa y no en Japón, volviendo a formas más convencionales que tuvieron que esforzarse mucho para superar al diseño precedente que tuvo tanto éxito. Ese modelo fue desde el 2000 hasta el 2006.

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La décima historia del modelo se empezó escribir en 2006 y llegó hasta el 2013, la más longeva hasta entonces. También fue un cambio porque el vehículo volvió a aumentar de volumen y a convertirse en un auto más conservador aún.

La undécima fue del 2013 al 2019, la que reinó en todo el mundo como el auto más vendido año tras año, y con una personalidad ya definida que mantenía un diseño clásico con algunas líneas que pretendían darle modernidad. Y así se llegó al actual Corolla que ya lleva 7 años y que espera ser reemplazado por un vehículo moderno otras vez, con formas audaces y modernas, que extiendan el legado, incluso a pesar de los SUV.

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