Panamá se prepara para recibir a la industria cafetalera en la celebración del World Of Coffee 2026

Cata de café celebrada en Panamá durante una de las subastas electrónicas que realiza el Best of Panama (BOP), en la región cafetalera de Boquete. EFE/ Marcelino Rosario

La ciudad de Panamá fue designada sede del World Of Coffee 2026, una distinción que representa un reconocimiento internacional a la calidad y prestigio del café panameño.

A realizarse del 23 y el 25 de octubre de 2026, la actividad cafetera reunirá a los principales actores de la industria en la capital panameña, consolidando al país como un punto de referencia global para el comercio, la innovación y la cooperación en el sector del café.

La edición de 2026 del World Of Coffee, organizada por la Specialty Coffee Association (SCA), marcará la primera vez que este encuentro se celebra en Centroamérica.

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Informes indican que el evento ofrecerá un espacio integral que combinará conferencias, competencias y ruedas de negocios, además la cita incluirá la realización del World Barista Championship (WBC), considerado uno de los concursos de mayor prestigio en el mundo del café.

Panamá recibirá a expertos, productores, compradores y baristas de los cinco continentes, quienes analizarán tendencias y explorarán oportunidades de colaboración a través de una programación que integra innovación y tradición.

La dedicación y el conocimiento de los cafetaleros panameños han permitido posicionar al país como un símbolo de excelencia, innovación y calidad dentro del sector. EFE/ Carlos Ortega

La selección de Panamá como anfitrión responde al reconocimiento global de sus cafés de especialidad. Variedades como el Geisha, Robusta, Catuai, Caturra, Pacamara y Bourbon han alcanzado altos puntajes en competencias internacionales y subastas, lo que ha fortalecido la reputación del país como productor de granos excepcionales.

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Según la organización, la dedicación y el conocimiento de los productores panameños han permitido posicionar al país como un símbolo de excelencia, innovación y calidad dentro del sector.

La industria local considera esta designación como un catalizador para la economía y el posicionamiento de la marca país, al tiempo que generará oportunidades para el intercambio comercial y la transferencia tecnológica.

La proyección turística y empresarial asociada al World Of Coffee 2026 impactará de forma significativa en sectores como la hotelería, el transporte y la gastronomía, con una importante derrama económica prevista para la capital panameña, informó Punta Pacifica Realty.

La agenda de actividades confirmada por la Specialty Coffee Association contempla conferencias magistrales, paneles sobre sostenibilidad y nuevas tecnologías, así como competencias profesionales de alto nivel.

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La Cámara de Comercio presentó formalmente su bloque de exposiciones comerciales especializadas, a realizarse en 2027.

El encuentro también servirá como plataforma para la promoción de cafés panameños en mercados internacionales, apoyando la expansión de relaciones comerciales con Asia, Europa y Norteamérica.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, agradeció a la Asociación de Cafés Especiales de Panamá y Vanexpo México por confiar una vez más en las ventajas competitivas y la posición geográfica de Panamá, que se consolida como el puente ideal para expandirse a otras fronteras y desarrollar nuevas oportunidades de negocios.

El gremio que preside presentó formalmente al cuerpo diplomático acreditado en Panamá su bloque de exposiciones comerciales especializadas, tendientes a conectar oportunidades, impulsar negocios y construir futuro para la región.

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Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Eléctrica Internacional – Panamá y ExpoTech, son las apuestas de exposiciones que impulsan la economía, generando transacciones y oportunidades de negocios y empleo, manifestó Barría Pino.

Enfocadas en comercio, logística, energía y tecnología, las ferias se realizarán del 6 al 8 de abril de 2027 en el Panama Convention Center de Amador.

Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Eléctrica Internacional – Panamá y ExpoTech, son las apuestas de exposiciones que presenta Panamá para el año entrante.

La presentación ante los embajadores, dijo Barría Pino, marca el inicio de una gestión internacional conjunta con el cuerpo diplomático, a quienes agradeció por tender puentes.

“Queremos que los compradores y empresarios vean en Panamá un escenario idóneo para generar alianzas de alto impacto y soluciones sostenibles para el mercado latinoamericano”, expresó.

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La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá manifestó que la organización de estos eventos busca atraer inversión extranjera, promover la internacionalización de las empresas locales y fortalecer el comercio de la región.