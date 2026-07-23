“Tomé de más”: un hombre chocó contra el Metrobús y se atrincheró en su auto para no hacerse el test de alcoholemia

Accidente en el barrio de San Nicolás

En el barrio porteño de San Nicolás, un hombre de aproximadamente 50 años resultó lesionado este jueves tras protagonizar un choque con su automóvil contra los pilares de cemento del Metrobus, en la zona de Avenida Leandro N. Alem 600.

El incidente ocurrió cerca de las 4.47 de la madrugada, cuando el conductor de un Fiat Palio gris perdió el control del vehículo e impactó contra un bolardo de cemento colocado como protección en el corredor exclusivo para transporte público.

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De acuerdo con los reportes iniciales de la Policía de la Ciudad, el accidente provocó restricciones parciales en la circulación sobre Leandro N. Alem, entre las calles Tucumán y Viamonte. Personal de Tránsito y efectivos policiales acudieron al lugar y solicitaron la presencia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), aunque finalmente el organismo informó que no fue necesario intervenir porque el conductor, a pesar de las lesiones, no requirió traslado ni atención hospitalaria.

Accidente en San Nicolás

Según la información oficial, el conductor se negó en principio a realizar el test de alcoholemia solicitado por las autoridades y decidió permanecer dentro de su vehículo. Por esta razón, la Unidad de Flagrancia Este (UFLA Este) interviene en el caso.

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Luego de más de tres horas, el conductor bajó de su vehículo, con dificultades evidentes para mantenerse en pie. “Reconozco que tomé de más”, afirmó finalmente ante los medios y previo a retirarse en un patrullero, camino a una comisaría.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño le confirmaron a Infobae: “Como se negó a hacerse el test, se hizo una nueva consulta y se ordenó hacerle: el acta por falta de documentación, hacer otra acta por negarse a efectuar test de alcoholemia y aparte le van a secuestrar el auto”. Y no quedará detenido.

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El vehículo sobre la entrada de una estación del Metrobús

El impacto generó daños materiales en la estructura vial y obligó a desplegar un operativo para ordenar el tránsito y evaluar el estado del Metrobus en ese tramo. La identidad del conductor no fue difundida oficialmente.

Por otro lado, durante esta mañana también se desarrollaron otros tres siniestros viales en diferentes accesos y avenidas principales de la Ciudad de Buenos Aires. Los episodios involucraron tanto a vehículos particulares como a transporte de carga y provocaron intervenciones de emergencia y demoras en el tránsito.

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El primero de los incidentes ocurrió en la Avenida General Paz, a la altura de Emilio Castro y en sentido hacia el Río de la Plata. Una camioneta Fiorino impactó contra el guarda rail y fue necesaria la intervención de personal policial. No se reportaron heridos y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) no debió intervenir. El tránsito fue asistido hasta la remoción del vehículo.

En una segunda colisión, un automóvil y una motocicleta chocaron en la intersección de Manuel Samperio y la Autopista 9 de Julio Sur, antes de la bajada de Suárez. En este caso, el motociclista resultó lesionado y recibió atención en el lugar. Fuentes policiales señalaron que se evaluó la gravedad de las lesiones para determinar la necesidad de traslado.

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El conductor se había atrincherado en su vehículo

El tercer hecho tuvo lugar en el Paseo del Bajo, entre la Avenida de los Inmigrantes y la zona portuaria. Dos camiones colisionaron en una maniobra que, según el reporte policial, no provocó heridos y fue clasificada como choque simple. El pedido de auxilio fue anulado para el SAME, ya que los conductores no presentaron lesiones y el incidente solo generó complicaciones menores en la circulación de camiones.

Infobae confirmó que en ninguno de los accidentes se registraron víctimas fatales. El tránsito en las zonas afectadas fue normalizado tras la intervención de las autoridades y la asistencia a los conductores involucrados. Las investigaciones administrativas continuarán para determinar eventuales responsabilidades y causas de los hechos.

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