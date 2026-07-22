Una joven de 19 años murió luego de que perdió el control de su moto y chocó contra unos postes de piedra

Los médicos del Hospital Schestakow le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos, y quedó internada en terapia intensiva, donde murió horas más tarde

Una joven de 19 años perdió la vida en la madrugada del martes en San Rafael, Mendoza, tras un accidente de moto sobre calle Dean Funes que la dejó con lesiones incompatibles con la vida. El siniestro ocurrió a las 3 de la madrugada, a unos 50 metros al norte de la avenida Sarmiento, y las circunstancias exactas que desencadenaron la caída todavía son materia de investigación.

Según informó el medio local MDZ tras consultar con fuentes policiales, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una motociclista caída sobre la carpeta asfáltica.

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Las primeras averiguaciones apuntan a que la conductora habría perdido el dominio de la motocicleta por causas aún no determinadas, lo que la llevó a impactar contra los bolardos (postes de baja altura, fabricados en piedra) ubicados en la banquina y, acto seguido, contra el pavimento.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y trasladó a la joven de urgencia al Hospital Schestakow, donde el equipo médico le diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos.

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Ante la gravedad del cuadro, quedó internada en la unidad de terapia intensiva (UTI). Pese a los esfuerzos del personal de salud, horas después se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo a lo informado, la Oficina Fiscal de San Rafael dispuso la realización de las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro vial. Los investigadores buscan determinar si existieron factores externos —como el estado del asfalto o las condiciones de visibilidad nocturna— o si el accidente obedeció exclusivamente a una pérdida de control del vehículo. El resultado de esas pericias será determinante para reconstruir lo ocurrido en Dean Funes.

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La víctima no fue identificada públicamente por las autoridades. El caso quedó en manos de la fiscalía local, que conduce la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Una nena fue atropellada por una joven que conducía borracha y ahora está en terapia intensiva

La menor se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital pediátrico Dr. H. Notti de Mendoza

Una niña de 11 años permanece internada con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave tras ser atropellada por una camioneta en la localidad de Tupungato, provincia de Mendoza.

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El hecho involucra a una conductora de 23 años que, según el test de alcoholemia practicado por las autoridades, presentaba 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro.

De acuerdo con lo informado por el medio local Los Andes, el incidente ocurrió el jueves pasado a las 21.45 en la intersección de las calles Mathons y Liniers, en las inmediaciones de la Plaza Departamental.

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La situación se tornó aún más compleja cuando, tras el impacto, la conductora huyó. Cuando los efectivos policiales arribaron a la escena, la joven no se encontraba junto al vehículo involucrado en el siniestro. Minutos más tarde, fue ubicada en las cercanías, donde permanecía resguardada debido a que familiares de la víctima intentaban agredirla, según informaron las autoridades intervinientes.

Testigos señalaron que la menor caminaba por la vía pública al momento de ser atropellada. El Ministerio de Seguridad precisó que el accidente se produjo mientras la camioneta ejecutaba una maniobra de marcha atrás en un sector donde la visibilidad suele ser reducida.

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Tras ser embestida, la niña recibió asistencia médica inmediata por parte de personal de emergencias y fue trasladada en ambulancia al Hospital Notti, centro de referencia en pediatría de la región. Allí, los profesionales de la salud le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave, por lo que permanece bajo cuidados intensivos.

La joven fue aprehendida y puesta a disposición de la Oficina Fiscal, donde se le notificó la apertura de una investigación penal para determinar las circunstancias exactas del accidente y su grado de responsabilidad. El expediente judicial incorporará los resultados de las pericias, los testimonios de testigos y el informe toxicológico practicado a la imputada.

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